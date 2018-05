Grcate u dugovima, ubijaju vas krediti? Omogućite svojoj djeci da postanu mali chefovi o' financija i izbjegnu takve probleme u životu

Manifestacija Dani otvorenih vrata udruga koju organizira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske godišnji je događaj koji se održava u cijeloj Hrvatskoj s ciljem informiranja javnosti o radu udruga u lokalnoj i široj zajednici.



Prilika je to da građani sudjeluju u brojnim kreativnim radionicama, predavanjima, predstavama, akcijama te se tako upoznaju s različitim društveno korisnim projektima i programima, ali i mogućnostima volontiranja u udrugama.



Udruga Franak se priključuje ovoj manifestaciji tim povodom organizira događanje pod nazivom „Financijska olimpijada za male chefove o'financija“.



Trodnevna edukativna radionica za djecu predškolske i školske dobi (od 5 do 10 godina) održat će se u prostorijama Gradskog kotara Trstenik i to 24. i 25. svibnja 2018. (od 18 i 30 do 20 sati) i 26.svibnja 2018. od 10 i 30 do 12 sati.







Posljednji dan radionice rezerviran je za financijsku olimpijadu na kojoj će djeca moći pokazati svoje vještine baratanja osnovnim financijskim pojmovima, a isto tako i vještine hodanja na štulama, skakanja u vrećama… Pobjednika nema jer su sva djeca pobjednici!



Financijska olimpijada će imati sportski i edukativan karakter stoga iz Udruge Franak pozivamo roditelje da upišu svoju djecu na ovu radionicu, a upisati ih možete putem maila: [email protected]



Voditeljica radionice je Anita Perkov Kalebota, profesorica ekonomske skupine predmeta, koja je održala ovakvu radionicu tri puta.



'Možemo se pohvaliti da već imamo oko 60 budućih guvernerki i guvernera. Dođite i podržite aktivnosti ove manifestacije! Veselimo se Vašem dolasku!', poručuju građanima iz Udruge Franak.