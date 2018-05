Ča je pusti Windsor kontra Vile Dalmacije: evo tko je sve uživao na glamuroznom splitskom partyju povodom kraljevskog vjenčanja, a koga su svi 'žicali' za selfie

Veleposlanstvo Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske u našoj državi odabralo je podmarjansku Vilu Dalmaciju za mjesto na kojem će organizirati središnju proslavu u povodu vjenčanja njihova princa Harryja i glumice Meghan Markle.



Tik uz more, pod visokim palmama, uz pjenušac, probrana vina i gin-tonic, servirale su se morske delicije, ali i nezaobilazni dalmatinski pršut i poljički soparnik. Prisutnima je jedino preostalo da pomisle: ča je pusti Windsor kontra Vile Dalmacije...







– Današnji dan bio je odličan izgovor da se priredi zabava na kojoj, vjerujem, nitko ne želi slušati duge govore ambasadora. Ovo vjenčanje ipak je bilo nešto drugačije, jer održalo se u subotu, i prvi put član kraljevske obitelji stupio je u brak s državljankom SAD-a. Sretan sam što smo imali šansu podijeliti radost s vama na ovako prekrasnoj lokaciji uz more – kazao je britanski veleposlanik Andrew Dalgleish, koji je zahvalio gradonačelniku Splita Andri Krstuloviću Opari na gostoprimstvu.



– Sve više stranaca, pa i Britanaca bira Split i Dalmaciju za mjesto gdje će organizirati svoje vjenčanje. Split postaje ono što sam govorio i na čemu radim, nezaobilazno mjesto biznisa, važnih događaja i grad u kojem će se slika Republike Hrvatske mijenjati u budućnosti – kazao je Opara.







Među probranim uzvanicima iz javnog života, koji su vjenčanje pratili preko dva velika videozida, većinom su bili predstavnici stranih predstavništava u Hrvatskoj, no najviše pažnje izazvao je Jakov Kitarović, suprug predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, s kojim su mnogi prisutni poželjeli snimiti selfie.



Zabava je imala i humanitarni karakter jer su gosti zamoljeni da doniraju humanitarnim organizacijama po njihovu izboru, a u ovom slučaju to su bile udruge "MoSt" i "Lastavice".



Na splitsko slavlje ljubavi Harryja i Meghan bilo je pozvano i nekoliko parova koji su nedavno rekli svoje "da" ili će to uskoro učiniti.







Jadranki i Nevenu Doljaninu party u Vili Dalmaciji bio je poput početka medenog mjeseca jer su prstene izmijenili prošle subote, dok su Antonija i Nikola Jadrić u braku od prošlog ljeta.



– Gledajući ove kadrove, podsjetilo nas je na naše vjenčanje, vratile su se emocije. Mladenka je prelijepa, ali moram priznati da mi je Kate ipak draža – bila je iskrena Antonija, dok će treći pozvani par, Katarina Crnčić i Tin Oraić, svoje sudbonosno "da" izreći tek za mjesec dana u Zagrebu.



– Sad nam je jasno da povratka više nema, no sigurno je da će naše vjenčanje biti puno manje stresno – komentirao nam je Tin, dok se Katarini ispunila velika želja da posjeti bivšu Titovu rezidenciju u kojoj je dočekivao važne svjetske ličnosti.