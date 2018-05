Socijalna slika Hrvatske nije dobra, svaki peti čovjek je na rubu: pročitajte najvažnije poruke s konferencije u Splitu 

Sa željom da poveže što veći broj organizacija i institucija u borbi protiv siromaštva, udruga MoSt domaćin je međunarodne konferencije "Umreženi protiv siromaštva", koja se od četvrtka do subote održava u Splitu, uz gostovanje brojnih sudionika iz sektora socijalne skrbi i civilnog društva iz cijele Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije i Slovenije, koji se bave problematikom siromaštva.



- Slika Hrvatske se ne mijenja nabolje, dosta se mladih iseljava, a siromašne osobe su sve starije i sve bolesnije, tako da predstoji dosta rada na terenu i unutar institucija kako bismo prilagodili mjere aktualnoj situaciji. Posljednji podaci iz 2016. godine govore da je stopa rizika od siromaštva gotovo 20 posto, nešto je manja u jadranskom dijelu Hrvatske, oko 17 posto, dok je u kontinentalnom dijelu 21 posto.



To znači da je svaki peti građanin Hrvatske u riziku od siromaštva, a to itekako zabrinjava. Raste i broj mladih osoba, posebice onih koji izlaze iz sustava socijalne skrbi koji su suočeni s problemom siromaštva, kao i broj starijih osoba, što nije iznimka ni u našem gradu - rekao je Dado Lelas (na slici dolje, lijevo)iz MoSt-a, udruge koja obilježava 20 godina djelovanja u suzbijanju socijalne isključenosti i svojim projektima i angažmanom, kao i animiranju velikog broja volontera, naročito mladih, i kao takva svijetli je primjer borbe protiv siromaštva.





No problematika je puno šira i zahtijeva umrežavanje više sudionika. Primjerice, pitanje doniranja hrane od trgovačkih centara još nije riješeno, a iz Europske komisije sugeriraju da je hitno potrebno mijenjati Zakon o socijalnoj skrbi.



- Vladi je borba protiv siromaštva prioritet. Pokrenut je postupak izrade novog zakona jer zajamčena minimalna naknada nije adekvatna, obuhvat korisnika nam je mali, dok određeni broj korisnika uopće ne koristi prava, pa tu treba poraditi na boljoj informiranosti. Budući da raste broj i starijih socijalno ugroženih građana, jedinice lokalne samouprave trebale bi pojačati skrb za njih, naročito u zimskim vremenima - kazala je Katica Lažeta, voditeljica Službe za socijalnu politiku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, na početku drugog dana konferencije u petak na Pomorskom fakultetu.



U ime Grada Splita Jelena Hrgović, dogradonačelnica, pohvalila je udrugu MoSt kao ponos grada, otvorivši temu da je uz materijalno sve izraženije i duhovno siromaštvo, dok je prof. dr. Anči Leburić ukazala na to da je siromaštvo dublji društveni fenomen od samog ekonomskog problema, kako se ono obično tretira u društvu.



- Pojava siromaštva ima svoje polazište i u umreženosti negativnih pojavnosti poput korupcije, diskriminacije, mobinga, gubitka ljudskih prava, šanse za posao, za prehranu, stambeno zbrinjavanje... Sve to uvjetuje da siromaštvo buja, ne samo u novcu i nekretninama nego i u duhu, neznanju, neobrazovanju, nezaposlenosti. Stoga umreženost u borbi protiv siromaštva nikad nije bila aktualnija - smatra ova sociologinja, dodajući da bi napore trebalo uložiti i u afirmiranje pozitivnog vrijednosnog sustava, jačanju empatije kod mladih, poticanju volonterstva među svim generacijama, razvijanju usluga podrške u zajednici poput kotarskih akcija - od edukacije do konkretnih pomoći starijima i slično.



Đordana Barbarić, predsjednica MoSta, osvrnula se i na transgeneracijsko siromaštvo, odnosno kako prekinuti niz da su neke obitelji uvijek korisnici socijalne skrbi, te ukazala i na mlade kao ranjivu skupinu jer danas imamo brojne visokoobrazovane, a dugotrajno nezaposlene ljude i time u riziku od siromaštva.