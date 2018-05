Opara savjetnicima povećao naknade: 'Turbo radimo i nakon 4 popodne, na WhatsApp-u komuniciramo i u 10 navečer. Da barem svi rade kao mi'; Evo koliko ćemo plaćati poteštatove najbliže suradnike

Gradonačelnik Andro Krstulović Opara povećao je naknade svojim savjetnicima, i to s 10.000 na 12.500 kuna.



Kvartet poteštatovih ljudi od povjerenja čine, podsjetimo, Ivica Grubišić Gire, savjetnik za komunalu, Marin Babarović, zadužen za odnose s javnošću, Krešimir Budiša, savjetnik za EU-ove fondove i razvoj, te Dragan Brtan, savjetnik za financije i kontroling. Ovaj posljednji, kako stvari stoje, ima šanse i ostati u Banovini budući da je vrlo izgledan kandidat za preuzimanje dužnosti pročelnika Upravnog odjela za financije i kontroling.



Plan je, inače, bio da odlaskom Krstulovića Opare s dužnosti odlaze i savjetnici koji djeluju kao honorarni suradnici gradske uprave, odnosno angažirani su preko ugovora o djelu. Hoće li do konca mandata još koji od njih, osim Brtana, poželjeti čvršći angažman u Banovini, ostaje vidjeti.



Zasad se mogu zadovoljiti povećanjem honorara koji su, kako nam je rekao jedan od njih, itekako zaslužili.



- Gotovo svakog jutra imamo kolegij s gradonačelnikom i njegovim zamjenicima, a poslijepodne, dakle iza 16 sati, kad zaposlenici napuštaju zgradu, mi još uvijek turbo radimo. Nas sedmero ima i grupu na WhatsApp-u u kojoj znamo izmjenjivati poruke i nakon 22 sata, u vezi posla, naravno...



- Gradonačelnikova je ideja bila da mi činimo svojevrsno splitsko poglavarstvo koje je, nažalost, ukinuto, odnosno da budemo posrednici između njega i pročelnika. Mi jesmo savjetnici, ali smo i operativci, praktično rješavamo stvari i svakodnevno smo na terenu.



- Nemamo službeno vozilo, koristimo svoje automobile, a Banovina nam ne podmiruje trošak goriva. Radimo i subotom i nedjeljom, pa smatram da je povećanje naknade realno, odnosno u potpunosti opravdano. Da barem svi rade kao mi - kazao nam je jedan od poteštatovih savjetnika inzistirajući, pak, na anonimnosti uz objašnjenje kako je bolje da se ne izlaže.



S izdašnijim honorarom, poteštatovi su bliski suradnici trenutačno bolje plaćeni od pročelnika gradskih odjela čija se mjesečna primanja kreću od 11.000 do 12.000 kuna, ovisno o stažu, stručnoj spremi...



Natječaj za pročelnike osam upravnih odjela objavljen je, podsjetimo, prije nekoliko dana u Narodnim novinama, dok će preostala četiri voditi "stara" imena.



U svakom slučaju, bilo je i vrijeme da se spomenuta nadmetanja objave, budući da tijekom posljednjih šest mjeseci, otkako su imenovani vršitelji dužnosti gradskih "resornih ministara", Banovina daje jednaku plaću njima, ali i bivšim pročelnicima koji još uvijek nisu razriješeni!



Takva se situacija definitivno ne uklapa u mjere štednje, odnosno racionalizaciju poslovanja u okviru koje je preustrojena gradska uprava, a broj pročelničkih odjela s 18 sveden na ukupno 12.

U Banovini najviše savjetnika u Dalmaciji

Među čelnicima velikih dalmatinskih gradova Krstulović Opara trenutačno ima najviše savjetnika - dubrovački mu kolega Mato Franković okružio se s njih troje, zadarski Branko Dukić ima tek jednog, onog za branitelje, a šibenski poteštat Željko Burić nijednog budući da se oslanja, kako je sam rekao, na savjete pročelnika gradskih resora.



Ako se, međutim, prisjetimo bivšega gradonačelnika Ive Baldasara, koji je mandat završio sa sedam savjetnika od kojih je nekoliko, na koncu, i zaposleno, ispada da je njegov nasljednik u Banovini prilično štedljiv.