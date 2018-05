Otkrivamo koga će Opara najvjerojatnije odabrati za najbliže suradnike: i nesuđeni nadzornici Hajduka žele u Banovinu

Poteštat Andro Krstulović Opara, kako smo već najavili, traži nove "ministre", osam resornih pročelnika u Banovini za čiji su angažman već raspisani natječaji, objavljeni u Narodnim novinama i službenoj internetskoj stranici gradske uprave.



Od početka tekuće godine preustrojena je gradska uprava, pa je umjesto donedavnih 18 upravnih odjela i službi njihov broj sveden na 12, a na čelu im se nalaze obnašatelji dužnosti.



Do 17. svibnja zainteresirani kandidati mogli su se javiti na javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i zaštitu okoliša koji trenutno, također s prefiksom "v.d." vodi Branka Mimica, kao i za pročelnika Službe za gospodarstvo, obrtništvo i turizam kojem je sada v.d. šefica Ela Žižić.



Resor socijale, zdravstvene zaštite i demografije još neko vrijeme bit će bez vodeće osobe, jer je aktualni natječaj - poništen. U najuži krug kandidata za izbor ušli su Dijana Jerković, socijalna pedagoginja i stručna savjetnica u nacionalnom Uredu za zloporabu droga, te Kruno Jelinović koji je već radio u Upravnom odjelu za financije, inače sin Hrvoja Jelinovića, predsjednika kotara Grad.



Oni su i pozvani na pisano testiranje koje je bilo zakazano za danas, no dva dana prije testa cijelo nadmetanje za tu fotelju u Banovini je poništeno, bez ikakvih obrazloženja. Do neke nove prilike, resorom socijale "upravlja" Romana Škrabić, dugogodišnja pročelnica ovog sektora o čijem odlasku na čelo jednog doma za starije osobe se već neko vrijeme priča. Mnogi bi pak, na čelu toga gradskoga "ministarstva" vidjeli Vinku Bratulić koja radi u službi socijalne zaštite.



Pisanu provjeru danas ima troje kandidata za pročelnika Službe za međunarodne i EU-ove projekte koju sada vodi vršiteljica dužnosti Ana Jerkunica. Povjerenstvo za provedbu natječaja pozvalo je na testiranje Radojku Tomašević s iskustvom u upravljanju operativnim programima Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU-a, Luciju Kapiteli Rakić, bivšu ravnateljicu Javne ustanove Park prirode Lastovsko otočje, te Viktora Zečevića, IT stručnjaka. Umjesto v.d. Slavice Radić traži se i pročelnik Službe pravnih poslova, zaštite i zastupanja.



Jurica Vojnović iz tvrtke "Geoprojekt" najizgledniji je budući pročelnik gradske Službe za izgradnju i upravljanje razvojnim projektima, što ne čudi jer jer bio jedini kandidat koji je pozvan u Banovinu na pisani dio testiranja.



Neslužbeno doznajemo da će Dragan Brtan, aktualni gradonačelnikov savjetnik za financije, biti novi šef Upravnog odjela za financijsko upravljanje i kontroling, dok su ostali kandidati u zadnjem "izbornom krugu" bili Damir Petrić, Ivan Brković i Davor Relja. Potonja dvojica svojedobno su se kandidirala i za upraviteljska i nadzornička tijela u "Hajduku".



Vođenje sektora društvenih djelatnosti u koji spadaju osnovne škole i vrtići najvjerojatnije će pripasti Mati Omaziću, aktualnom ravnatelju OŠ "Žnjan-Pazdigrad" i bivšem dugogodišnjem savjetniku u gradskom resoru odgoja i obrazovanja. Za to radno mjesto u užem krugu bili su i Marlon Macanović, te Robert Andrijić, nekadašnji POŠK-ov vaterpolist i direktor u "Slobodnoj Dalmaciji", te donedavni čelnik košarkaša "Splita".



Obnašatelji dužnosti ostalih službi i dalje ostaju "stara" imena. Sigurno je da će Ured grada i dalje voditi Marina Protić, a Službu za unutarnju reviziju Alma Peroš, dok do daljnjeg kao v.d. ostaju Damir Babić na čelu komunale, te Ivan Leko za kormilom Službe za gospodarenje gradskom imovinom.