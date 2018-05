Gradska poduzeća "Čistoća" i "Promet" dobila su nakon četiri godine sudovanja pravomoćne sudske presude prema kojima bivši zamjenik gradonačelnika Jure Šundov mora vratiti novac koji je primio kao naknadu za rad u skupštinama grasdskih poduzeća od 2009. do 2013 godine. Osim spomenutih komunalnih tvrtki, još uvijek je u tijeku spor s "Vodovodom i kanalizacijom". To znači da trenutnom predsjedniku Gradskog vijeća u narednom razdoblju stoji obveza vraćanja nekih 170.000 kuna!



Konkretno, što se tiče "Čistoće", Miroslav Delić, direktor ove komunalne tvrtke nam je potvrdio kako je nakon pravomoćne sudske presude uslijedio dogovor te je na kraju potpisan i sporazum sa Šundovom da iznos od 80.000 kuna plati u ratama u trogodišnjem razdoblju.



- Gospodin Šundov je već vratio dio novca, koji je počeo uplaćivati "Čistoći" prije nekih mjesec i pola dana, i to u iznosu većem nego li je dogovorena rata - kazao nam je prvi čovjek ovog poduzeća.



Pravomoćnu presudu u svoju korist dobio je i "Promet", potvrđeno nam je iz uprave Društva. I u ovom slučaju postignut je međusobni dogovor između dvije strane da bivši Kerumov zamjenik iznos od cca 90.000 kuna plaća obročno, s tim da bi se svi detalji finalizirali idući tjedan.



U slučaju "Vodovoda i kanalizacije", direktor Tomislav Šuta nas je izvijestio kako još uvijek traje sudski postupak u kojemu je prvostupanjska presuda išla u korist navedenog trgovačkog društva, no na nju je Šundov uložio žalbu, tako da je predmet trenutno u rješavanju na drugom stupnju. Radi se o iznosu od oko 55.000 kuna uvećanom za zatezne kamate.



Iz splitske Turističke zajednice su nam potvrdili kako je i u slučaju ove institucije okončan postupak te da je Šundov jednokratno uplatio iznos od 13.000 kuna. Radi se o periodu nakon razvlaštenja Anđelke Visković od strane tadašnjeg gradonačelnika Željka Keruma.



Podsjetimo, naknade su se od strane komunalnih poduzeća isplaćivale sukladno odluci Gradskog vijeća iz 2004. godine, no očito je da se dogodio propust gradskih službi u primjeni Zakona o sprječavanju sukoba u kojem stoji kako Šundov kao zamjenik poteštata nije imao pravo na nikakve dodatne novčane bonuse, već samo na svoju osnovnu plaću, te tako sve što je primio mimo toga, mora vratiti.



Sam Šundov nam je priznao kako je ipak očekivao drugačije sudske presude od ovih koje je do sada dobio te nam je potvrdio sve navedene dogovore.



- No, sud je tako odlučio i ja ću tu odluku poštovati. Ja sam svoju obranu temeljio na tome kako se od mene očekuje da bolje poznajem zakone od pravnih stručnjaka. Zakon je tada, kada sam obnašao funkciju zamjenika gradonačelnika naprosto bio loš i nedorečen - kazao nam je i dodao kako je u slučaju "Prometa" u prvom stupnju bila čak donesena presuda u njegovu korist.

Šundov nije jedini Osim Šundova, naknada za rad u gradskom institucijama nezakonito su primali i bivši gradonačelnik Ivo Baldasar, te Anđelka Visković, bivša Kerumova dogradonačelnica koja je za mandata za obavljanje dužnosti u splitskoj Turističkoj zajednici primila ukupno 68.000 kuna.



Baldasar je "Čistoći" i Turističkoj zajednici vratio oko 20.000 kuna, koje su mu isplaćene kao predsjedniku njihovih skupština.



Visković je zbog sukoba interesa novčano kažnjena s 15.000 kuna, a Šundov s 30.000.



Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa dalo je potom uputu da trgovačka društva i splitska Turistička zajednica, koja su isplaćivale naknade, pokrenu sudske postupke radi povrata neosnovanih sredstava, što su oni i učinili.