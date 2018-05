'Centar za prirodno planiranje obitelji', koji stoji iza inicijative 'Istina o Istanbulskoj', javno se požalio da im zagrebačke vlasti naplaćuju 100 kuna dnevno po jednom potpisnom mjestu

Gradska uprava ustupila je bez naknade 18 mjesta na kojima dvije odvojene građanske inicijative do 27. svibnja prikupljaju potpise kako bi se u slučaju dovoljne podrške građana raspisali referendumi o otkazivanju netom izglasane Istanbulske konvencije te o promjeni izbornog sustava.



No, organizatori tih projekata, iza kojih stoje omiljene figure krajnje desnice na nacionalnoj razini, tražili su od Banovine sedam puta više mjesta nego što im je to u konačnici odobreno.



- Inicijative "Narod odlučuje" i "Istina o Istanbulskoj" zatražile su 110 mjesta u svim dijelovima Splita, no zahtijevane lokacije bile su nedovoljno precizno opisane, a tijekom postupka smo za većinu utvrdili da uopće nisu pod upravljanjem Grada. Iz toga razloga smo im dodijelili zajednička mjesta za prikupljanje potpisa, najprije 10, a zatim još osam. Od mjesnih odbora i gradskih kotareva zatražili smo da nam dostave svoje prijedloge kako bismo u budućnosti znali s kolikim brojem potencijalnih lokacija raspolažemo za slične situacije - kazala nam je Natali Ribičić, voditeljica gradskog Odsjeka za javne površine.



Odgovor koji smo dobili iz Banovine samo potvrđuje navode iz dopisa u čijem smo posjedu, a koji je administrativnim tajnicima gradskih kotareva i mjesnih odbora upućen u ime savjetnice za javne površine Silvane Dragun, koja je i sama aktivna sudionica manifestacija i projekata koji su bliski organizatorima prikupljanja potpisa.

- Zamoljeni smo da predložite što više lokacija u vašem kotaru ili mjesnom odboru koje bi bile prigodne za prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma u organizaciji Građanske inicijative. Naravno, to se ne odnosi na kotarske prostorije jer su to službene prostorije Grada - navodi se u dopisu koji je u ime savjetnice Dragun poslao niže rangirani činovnik u Banovini, i to na adrese brojnih kotareva i mjesnih odbora koji administrativno pripadaju Gradu Splitu.



Dvije spomenute građanske inicijative s prikupljanjem potpisa su krenule protekle nedjelje, većinom na pripadajućim štandovima ispred katoličkih crkvi, a cilj im je u dva tjedna prikupiti po 374.740 potpisa za raspisivanje pojedinačnih referenduma. Prostor za prikupljanje potpisa građana besplatno im je ustupljen i u Šibeniku, dok u Dubrovniku nisu niti zatražili dozvolu.



"Centar za prirodno planiranje obitelji", koji stoji iza inicijative "Istina o Istanbulskoj", potužio se da im je riječki poteštat, SDP-ov Vojko Obersnel, zabranio prikupljanje potpisa na javnim površinama. Protiv toga se izjasnio i njegov stranački kolega Matko Burić, načelnik Općine Gradac na Makarskoj rivijeri, a nisu zadovoljni ni situacijom u Zagrebu jer im se, kako su naveli, s potpisom gradonačelnika Milana Bandića naplaćuje 100 kuna dnevno po jednom potpisnom mjestu.