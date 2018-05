Nadbiskup Barišić u tajnosti se sastao sa žrtvama seksualnog zlostavljanja; Završena Crkvena istraga: splitski fratar kriv je za pet slučajeva, kazna će biti drastična

'S nadbiskupom smo se našli na njegovu inicijativu. Najprije nam je rekao da se iskreno ne sjeća trenutka da je djevojka došla 2003. godine i kazala mu za to što je fratar napravio, ali je isto tako rekao da ona sigurno ne laže'

Splitsko-makarski nadbiskup mons. Marin Barišić susreo se prije tri dana na tajnoj lokaciji, u jednom župnom uredu na području Splita, s dvije žrtve fra Gracijana G. (78), fratra splitskog samostana sv. Frane.



Nadbiskup se susreo s danas 36-godišnjim muškarcem kojega je fratar napao u sakristiji kad je imao 15 godina, te s danas 39-godišnjakom koji je posljednji istupio u javnosti, posvjedočivši da ga je fratar, protivno njegovoj volji, dirao po spolnom organu kad je imao 20 godina. Najveća se bura digla upravo oko njegova slučaja jer je jedna bivša studentica teologije za Slobodnu Dalmaciju posvjedočila da je još prije 15 godina kazala nadbiskupu za ovaj slučaj.



Nakon objave tog članka stigla je i žestoka reakcija Crkve u obliku komentara glavnog urednika Glasa Koncila Ivana Miklenića, koji se obrušio na potpisanog novinara i Slobodnu Dalmaciju, optuživši nas za zlonamjeran napad na Crkvu, budući da Barišić nije mogao znati za pedofiliju koje, po njemu, nije ni bilo s obzirom da je muškarac o čijem je slučaju tadašnja studentica teologije obavijestila nadbiskupa bio punoljetan.



To što je čovjek s 20 godina izgledao kao da mu je 15 (a uvjerili smo se u to gledajući fotografiju žrtve iz vozačke dozvole – op.a.) i što je sama žrtva kazala javno da je tada, a i danas, izgledao puno mlađi, očito nije bitno. Kao što nije bitno i to da žrtva nije homoseksualac, pa je kao izraziti vjernik zato i ostao toliko šokiran i zabezeknut fratrovim ponašanjem, koje je njemu bilo jednostavno nespojivo sa svećeničkom ulogom. Isto kao što Glasu Koncila nisu bitne ni druge žrtve koje su nedvojbeno bile maloljetne u vrijeme zlostavljanja.



Pedofilska afera koja već mjesec dana potresa crkvene redove i tijekom koje se pojavilo nekoliko žrtava, koje su navele da ih je on seksualno zlostavljao u samostanu tijekom "devedesetih" godina, u središtu je zanimanja i nadležnog Općinskog državnog odvjetništva i policije, koji provode intenzivnu istragu.



– S nadbiskupom smo se našli na njegovu inicijativu. Najprije nam je rekao da se iskreno ne sjeća trenutka da je djevojka došla 2003. godine i kazala mu za to što je fratar napravio, ali je isto tako rekao da ona sigurno ne laže. Želio se upoznati s nama, što radimo, čime se bavimo i onda smo mu iznijeli pojedinačno naše slučajeve, kako se i što događalo. Rekao je da ga je stid zbog svega što nam se dogodilo i da on nije znao što se događa, izrazio je veliko kajanje, a ja nisam mogao vjerovati, počeo sam plakati. Mi kao žrtve smo osuđeni doživotno na patnju i na konzumiranje lijekova i normalno je da tražimo pravdu – govori nam 36-godišnjak, dodajući kako im je nadbiskup kazao da su njegova vrata za njih i sve ostale žrtve uvijek otvorena.



– Moj je dojam bio da nadbiskup stvarno želi ispraviti stvari. Rekao je i da je u Vatikan već otišla kompletna dokumentacija i da su dokazi protiv fratra vrlo čvrsti. Kazao je i da su prema Zagrebu slali neke stvari i da ovi u Provinciji nisu bili najspremniji za suradnju. Rekao je i da smatra da ne smije biti nikakve zastare za sve one koji su sudjelovali u ovoj aferi. A što se tiče Glasa Koncila, to su vrlo niski udarci koje nipošto nisam zaslužio i ja kao vjernik i čitatelj tog lista, jednostavno ne mogu vjerovati što se piše, zgrožen sam. Ovo je po meni udaranje ispod pojasa, aludira se da sam imao dobrovoljni seksualni odnos s fratrom, no to jednostavno nije istina i ja sam to odmah rekao. Između mene i njega bilo je neprimjerenog dodirivanja koje ja nikad nisam želio niti sam u tome uživao i zbog toga sam strašno trpio, a trpim i danas – komentirao nam je 39-godišnjak.



Prema nekim informacijama, nadbiskup Barišić trebao bi vrlo brzo stupiti i u kontakt sa Srđanom Tripalom, koji je godinama od fratra trpio najgore oblike seksualnog zlostavljanja.