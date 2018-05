Interventna policija na deložaciji splitskog branitelja: Ostao sam bez prostora, a dužan sam i 300 tisuća kuna sudskih troškova. Osjećam da sam tresnuo o pod...

Iz poslovnog prostora u splitskoj Ulici Domovinskog rata 44 u utorak je deložiran Dragan Stanković (46), stopostotni invalid Domovinskog rata prve kategorije, umirovljeni pukovnik, pripadnik Četvrte gardijske brigade, koji je obje noge izgubio tijekom akcije Maslenica, kao 22-godišnjak.



Deložacija je protekla mirno premda su sudskog izvršitelja i predstavnika DORH-a dopratili kombi interventnih policajaca i automobil temeljne policije.



– Nisam ja takav, razgovarao sam jučer s kolegama, meni ne treba nikakva galama. Želio sam samo s državom uskladiti odnose, stotinu molbi sam poslao za otkup prostora i od stotinu samo su mi jednom, zadnji put, odgovorili: ne može. Još sam im ostao i dužan gotovo 300 tisuća kuna sudskih troškova, koje mi već dvije godine skidaju s mirovine – navodi Stanković, koji je prostor na korištenje dobio od MORH-a još 1996. godine.



Kazao nam je kako je pred državom pogriješio jer je prostor dao u podzakup, najprije mesarnici, a zatim pekarnici, na što bez posebne dozvole nije imao pravo. Već nekoliko godina prostor je prazan.



– A što sam drugo mogao, kao invalid ne mogu raditi, supruga mi ima status njegovateljice koji bi izgubila da je ušla u privatni biznis, a djeca su još bila maloljetna – kaže Stanković, koji se koristi protezama za hodanje na obje noge. U rat je otišao s 19 godina i pridružio se Četvrtoj brigadi, s kojom je prošao bojišta od Kijeva, Mostara i Dubrovnika do Šibenika, Drniša i Zadra. Napominje da obavezno spomenemo kako mu u životnoj muci najviše snage pruža obitelj, supruga, sin, kći i unuk.



Objašnjava nam kako je 1998. poslao MORH-u zamolbu za otkup prostora površine 54 četvorna metra, koju je ponavljao 2002., 2006., 2008., 2010. godine, ali nije dobio odgovor. Prije dvije godine obraća se Ministarstvu državne imovine s istom molbom, na koju mu je konačno odgovoreno – odbijenicom.



– K tome, napisali su mi rješenje po kojem sam za korištenje prostora i sudske troškove dužan 120 tisuća kuna, što je s kamatama naraslo na 292 tisuće kuna, što mi se odbija od mirovine još od 2016. godine. S toliko novca mogao sam kupiti dupli poslovni prostor! Molio sam da mi barem odbiju kamate jer u prostoru već nekoliko godina nema nikoga, no odbijen sam. Nedavno sam dobio rok od dva tjedna da se iselim iz prostora, evo došao je i taj dan. Mislim da to ipak nije u redu, drugi su uspjeli otkupiti državne prostore i neka su, nije meni krivo, ali žao mi je da meni, koji tu opciju nudim dvadeset godina, to nije omogućeno. Od 1993. godine, kad sam ostao bez obje noge kao momak, a još nisam ni prohodao, osjećam da letim, ali nekad, kao sad, ipak osjetim da sam tresnuo o pod – kaže Stanković.



Ljubo Prka, zamjenik općinskog državnog odvjetnika, objasnio nam je drugu stranu.



– Problem je nastao zbog činjenice da je Stanković bez suglasnosti MORH-a prostor dao u podzakup, čime je prekršio ugovor. Istekom ugovora i kršenjem odredbi doveo se u situaciju da ga se tretira kao bespravnog korisnika. Nije imao pravne osnove za korištenje prostora te je započeo postupak radi deložacije i predaje, koji je okončan – zaključio je Prka.