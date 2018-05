'Bit će još mladosti, ali ne više ovakve': maturanti iz 'predšuvarovske' ere spremaju veliki tulum na otvorenom

U nedjelju, 20. svibnja 2018., s početkom u 18 sati, splitski Peristil bit će u znaku maturanata posljednje generacije gimnazijalaca prije glasovite Šuvarove reforme, onih iz školske godine 1977./1978.



Pripreme za okupljanje i snimanje zajedničke fotografije maturanata iz četiriju splitskih gimnazija u povodu okruglog 40. jubileja ulaze u završnicu, telefoni zvone, šalju se poruke svim komunikacijskim kanalima, pokušava se doći do svih koji su te 1978. godine maturirali u gimnazijama "Natko Nodilo", "Ćiro Gamulin", "Marko Marulić" i "Vladimir Nazor".



Formirana je i grupa na Facebooku "Splitski maturanti generacija 77/78", kojoj stalno raste broj članova. Listaju se albumi, traže fotografije iz gimnazijskih dana, dijele zajedničke uspomene...



"Jednom smo bili ludi i mladi. Pravi splitski maturanti! Sad nam je samo 40 godina više:) I još smo dovoljno ludi da se pokušamo na ovu veliku obljetnicu okupiti i zajedno je proslaviti! Cijela jedna generacija! Znamo da će biti još mladosti ali ne više ovakve:)", zapisala je u objavi na Fejsu Đordana Barbarić, koja je pokrenula ovo generacijsko okupljanje.



Godinama organizira razredna i generacijska okupljanja u "Natka" i spontano je, kazuje, jednom u krugu njezinih natkovaca nabacila ideju sveopćeg okupljanja splitskih maturanata i u tren se posložio Organizacijski odbor iz sve četiri gimnazije. Priča je krenula, sad svi željno iščekuju susret na Peristilu, zajedničko fotografiranje i potom veliki tulum na otvorenom – na splitskim Ovčicama, jednom od kultnih mjesta ove generacije.



– Puno je dobrih, pametnih, vrijednih ljudi u ovoj našoj generaciji i bit će to divno vidit na okupu – ističe Đordana, a potvrđuju to i Mirjana, Snježana, Anastazija, Rosa, Deni, Elizabeta, Danica, Maja... ekipa koja se zdušno prihvatila generacijskog okupljanja.



– Živimo i djelujemo gotovo na svim kontinentima, najveći broj ipak živi u Splitu i Zagrebu, al' ima nas i u Rijeci, Zadru, Šibeniku, Trogiru, Kaštelima, Puli, na otocima Hvaru,Visu, Braču, Silbi, Lastovu... Djelujemo u lokalnim samoupravama, županijama, ministarstvima, Gospodarskoj i Obrtničkoj komori, klinikama, poliklinikama, na sudovima, u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, na fakultetima, privatni smo poduzetnici, novinari smo, bavimo se raznim poslovima, pišemo drame, radijske emisije, gradimo zgrade i ceste u zemlji i svijetu, socijalni smo radnici, odgojili smo generacije učenika i studenata... U generaciji ima na desetke magistara i doktora znanosti. Mnogi rade zajedno ili surađuju, mnogi su ostali nerazdvojni do danas, druže se, sastaju, čuju gotovo svaki dan – poručuju iz Organizacijskog odbora.



Ako netko još nije čuo, sada zna – Peristil čeka još jedan veliki događaj.