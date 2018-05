Iako se već naširoko i nadugo piše da su sve optužbe protiv fra Gracijana G., fratra splitskog samostana sv. Frane, za seksualno zlostavljanje maloljetnika otišle u zastaru zbog toga što je prošlo 20-ak i više godina od počinjenih zlodjela, splitsko Općinsko državno odvjetništvo i dalje drži predmet otvorenim.



Nakon podnesenoga policijskog posebnog izvješća naloženi su daljnji izvidi te se istražuje svaka, pa i najmanja mogućnost kako bi se utvrdilo postoji li možda koje (ne)djelo koje ne bi podlijegalo zastari.



– Općinsko državno odvjetništvo u Splitu je odmah po saznanju za moguće postojanje osnova sumnje u počinjenje kaznenih djela za koja se progoni po službenoj dužnosti, dana 4. travnja 2018. zatražilo od Splitsko-makarske nadbiskupije, Nadbiskupskog ordinarijata Split, cjelokupnu dokumentaciju u svezi navodne prethodne istrage koju bi ordinarij provodio prema kleriku koji je suspendiran zbog sumnje u počinjenje predmetnih kaznenih djela.



Istog dana Općinsko državno odvjetništvo u Splitu izdalo je nalog PU splitsko-dalmatinskoj za provođenje izvida zbog postojanja osnova sumnje da bi franjevac splitskog samostana sv. Frane počinio kazneno djelo koje se progoni po službenoj dužnosti ili prijedlogu. Do 4. travnja 2018. nadležno državno odvjetništvo nije primilo ni jednu prijavu niti informaciju bilo pisanim ili usmenim putem niti je do njega doprla javna tajna o navodima koji su tog dana objavljeni u medijima.







Nakon što smo primili posebno izvješće Policijske uprave splitsko-dalmatinske radi daljnjih provjera navoda iz prikupljene te dostavljene dokumentacije Splitsko-makarske nadbiskupije, kao i provjere navoda iz obavljenih novinskih članaka, PU splitsko-dalmatinskoj izdan je nalog za provođenje daljnjih izvida zbog kaznenih djela spolne zlouporabe djeteta mlađeg od petnaest godina iz članka 158. Kaznenog zakona i kaznenog djela neprijavljivanja kaznenog djela iz članka 302. Kaznenog zakona, a ovo državno odvjetništvo i neposredno poduzima i druge potrebne mjere i radnje, a izvidi će trajati dok se ne prikupe svi podaci potrebni za donošenje državnoodvjetničke odluke – napominju iz DORH-a.

'Pozivamo sve žrtve'

Posljednja rečenica ovog priopćenja praktički znači da se istraga o pedofilskim zlostavljanjima nastavlja i dalje i da se pozivaju sve žrtve da se jave, ali i da se istraga nastavlja vezano i uz utvrđivanje odgovornosti onih koji su eventualno znali za fratrove rabote a ništa nisu napravili da ih prijave i spriječe.



Mjesec dana nakon izbijanja afere oko seksualnog zlostavljanja maloljetnika iza zidina samostana sv. Frane, napokon se oglasio i fra Josip Blažević, provincijal Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca. Provincijal je progovorio za vjerski portal Bitno.net naglašavajući kako je "neupitna činjenica da s naše strane nije bilo nikakvog skrivanja ni zataškavanja".



Fra Josip Blažević / foto: Hanza Media



– Dotičnog svećenika nismo premjestili s mjesta na kojemu ga se sumnjiči za kažnjivo djelo, niti se ikoga odvraćalo da ga prijavi policiji, a istragu smo pokrenuli sami, prije medijskih napisa. Stoga, kategorički odbacujem medijske insinuacije o bilo kakvom zataškavanju pedofilije sa strane Provincije te u ime Provincije najodlučnije osuđujem pedofiliju, pa i ako je u vlastitu dvorištu, štoviše, najprije ako je u vlastitu dvorištu – kazao je fra Blažević, a na tvrdnju da se u medijima pojavljuju nova šokantna svjedočanstva o zlostavljanjima i na pitanje očekuje li još takvih svjedočanstava, odgovorio je osvrnuvši se, neizravno, i na medije nazvavši novinare koji su pisali o ovom slučaju strvinarima:



– Jedino što očekujem jest da istina iziđe na vidjelo. Istina će vas osloboditi, kaže Isus, a mi joj moramo služiti. Mogu reći da je ovo svojevrsna katarza moje provincije, pročišćavanje kolektivne memorije, bio spomenuti naš subrat prav ili kriv. Svima nama upozorenje da srž problema u Crkvi nisu oni koji su otpali od nje, pa izašli, nego oni koji su otpali, ali u Crkvi ostali. Nisu naš problem strvinari koji se hrane strvinama iz crkvenog dvorišta, likuju nad sablaznima u Crkvi, takvih je uvijek bilo i bit će ih, nego su naši problemi među nama, a započinju sitnim nevjerama i malim apostazijama. Apostazija, ili otpadništvo, događa se najprije u ljudskom srcu....



Stoga, nije na meni da sudim svome starijem subratu, taj će posao obaviti oni na koje sud po službenoj dužnosti spada, ja za njega mogu samo moliti, da mu Bog bude milosrdan. Duboko suosjećam sa žrtvama i zgražam se nad onim što čitamo u medijima. Zajedno s javnošću žalim što žrtve nisu progovorile puno ranije. A najviše se divim našim vjernicima koji, unatoč sablaznima, koje je uostalom Isus i najavio, oni i dalje dolaze u crkvu. Oni na svojim plećima solidarno nose svetost i grešnost svoje Crkve.



Toga sam osobito duboko postao svjestan klečeći u crkvi sv. Frane u Splitu, gledajući nekolicinu njih kako sabrano mole, njihova je vjera stamena, ne zahvaljujući nama, svećenicima, nego zahvaljujući Kristovoj milosti koja nas sve drži da ne padnemo. Nismo mi svećenici gospodari Božjih darova, nego samo njihovi poslužitelji, oni su i nama potrebni, nadasve nama, mi smo samo Božja sredstva, nedostojna, i treba nam njegovati veliku poniznost pred Gospodinom – kazao je fra Blažević za Bitno.net. Pojasnio je i što je bilo s prijavom iz 2011. godine tadašnjem provincijalu fra Ljudevitu Maračiću.

Nije bilo dokaza

– Pritužba prije sedam godina, o kojoj pišu mediji, stigla je od čovjeka koji nije bio raspoložen staviti je na papir i potpisati, što je prvi korak u pokretanju postupka, nije bio voljan ni svjedočiti pred policijom, još manje je bio spreman slučaj osobno prijaviti policiji. To je konkretna poteškoća s kojom se susreo ondašnji provincijal. Riječ je, dakle, o "fantomskoj" prijavi, nije ju se moglo ničim potkrijepiti, ni pred crkvenim ni pred civilnim vlastima, stoga nije bilo pravne osnove za pokretanje postupka. Treba u obzir uzeti i načelo predmnijevane nedužnosti.



Čovjek je nedužan sve dok mu se krivnja ne dokaže. To ne znači da provincijal 2011. godine nije ništa poduzeo, to samo znači da u rukama nije imao nešto konkretno što bi poslužilo kao polazište u pokretanju postupka. Kroz proteklih sedam godina novih pritužbi nije bilo. Optužbe koje danas izlaze na vidjelo, koliko sam upoznat, uglavnom su iz davnih vremena. Prva vjerodostojna pritužba stigla je prošle godine i na nju je uslijedila trenutačna zajednička reakcija Provincije i Nadbiskupije. Ranije, jednostavno, nije bilo dokaza na koji bi se mogli osloniti. U našem društvu bilo je prekomjerno puno senzacionalnih afera koje su neslavno završile zbog nedostatka dokaza.



Dokazi se prikupljaju u diskreciji. Policiju smo obavijestili o slučaju kad smo u rukama imali nešto konkretno, makar još uvijek nedovoljno... Suspenzija je izrečena preventivno, ne kao potvrda krivnje, nego kao preventivna mjera dok se ne utvrdi, ili opovrgne, vjerodostojnost iznesenih optužbi. Nekoliko okolnosti produžilo je proces, poput božićnih blagdana i zdravstvenog stanja osoba uključenih u slučaj, zbog čega su mediji dobili dovoljno vremena da nas preduhitre u izvještavanju – rekao je provincijal Blažević.