Bojovniku Grgi dva puta naplatili kaznu za ometanje Frljićeve predstave u splitskom HNK-u: Što ću sad? Ne želim moliti državu novac, preponosan sam...

Grgo Jelavić Mitrović, tajnik splitskog i splitsko-dalmatinskog HSP-a, bio je među 19 pravaša koji su prekršajno gonjeni zbog remećenja javnog reda i mira uoči i tijekom predstave Olivera Frljića 'Naše nasilje i vaše nasilje' u splitskom HNK-u.



Jelavić Mitrović našao se tako u skupini 18 istomišljenika koji su na koncu prošli s osuđujućim presudama i novčanim kaznama. Međutim, u slučaju Jelavića Mitrovića ona je dva puta naplaćena: jednom ju je svojom voljom platio sam kažnjenik, a drugi put je to učinila država, i to ovrhom.



- Prošle godine u lipnju - govori nam - na kućnu adresu u Splitu, Ulica grada Antofagaste 10, dobio sam poziv za ročište. Uredno sam se odazvao i pred sucem se izjasnio da se ne osjećam krivim. Ipak sam kažnjen s 300 kuna, a ako odmah platim, ona bi spala na 200 kuna. Rekao sam da ne prihvaćam kaznu, jer da nisam učinio ništa protuzakonito, kamoli kršio javni red i mir. Moj jedini "grijeh" bio je transparent "Split ima svoju kulturu". Na tome je završilo.



Kada je, međutim, u siječnju ove godine išao registrirati svoj automobil, rečeno mu je da to ne može učiniti jer ima nepodmirenu obvezu prema državi. Konkretno, radilo se o kazni prekršajnog suda u iznosu od 300 kuna, isto onoliko koliko mu je odrezao sudac zbog zbivanja u HNK-u.



- Otišao sam odmah u pisarnicu suda i tu su mi rekli da uistinu postoji neplaćeni dug po presudi. Problem je bio u tome što presudu nisu poslali na moju kućnu adresu, istu onu na koju su poslali poziv za ročište, već su je zalijepili na oglasnu ploču suda. Da stvar bude gora za njih, u istoj presudi velik masnim slovima piše da se "presuda ima uručiti osobno". S tim rješenjem i uplatnicom na 300 kuna otišao sam sucu i rekao kako to nije u redu. I mislio sam kako je to kraj - veli Grgo Jelavić Mitrović.



Ipak se prevario. Nakon više od dva mjeseca na kućnu adresu u Splitu sada mu stiže pismeno s Prekršajnog suda u Makarskoj, koji je zbog zatrpanosti onoga u Splitu preuzeo "slučaj", odnosno nešto što je već trebalo biti arhivirano. Jelavić Mitrović ga otvara i shvaća da ga je država sada ovršila za onih istih 300 kuna, plus troškove, što je na kraju ispalo okruglo 500 kn.



- Sve se odigralo u nepuna dva tjedna nakon što sam početkom siječnja platio kaznu i uplatnicu odnio u sud. Ali su me dvije stvari u tom dopisu dovele do čvrstog uvjerenja da mi u ovoj našoj državi nemamo pravosudni i svaki drugi sustav već kaos. Najprije mi priznaju da sam preplatio iznos, ali, čujte ovo, da bi mi ga vratili nazad ja se moram izjasniti da to želim i napisati zahtjev. To nije sve, već mrtvi-hladni prešućuju troškove ovrhe, odnosno tko će mi njih nadoknaditi. Ispada da sam ja sam protiv sebe pokrenuo ovrhu i tko mi je kriv?! A sve je radila država, u kojoj lijeva ne zna što joj radi desna. Ovo nema nigdje na svijetu - ogorčen je splitski pravaš.



Kaže da mu ponos ne dozvoljava da moli državu za svoj novac i zato je na sto muka što učiniti.



- Ja nisam pravno obrazovan i da bih napisao zahtjev trebam sada angažirati odvjetnika. Ali tko će mi ga platiti? Bojim se da ne bude isto kao s ovrhom i njezinim troškovima, odnosio "izio vuk magarca" - reći će Jelavić Mitrović.



Rješenje za njega, kao i sve druge koji se nađu u raljama države, možda leži u onome što smo čuli od Iskre Maras, financijske stručnjakinje iz splitskog Savjetovališta za zaštitu potrošača.



- Ovdje je, prema dostupnim podacima, jasno da je sud taj koji nije na vrijeme obustavio ovrhu. Novi ovršni zakon zato predviđa institut neosnovane ovrhe. Bilo da se radi o državi ili nekom drugome, kazna je za slučaj kada je ovrha pokrenuta bez osnove 400 kuna. Osim toga, svima u ovakvoj situaciji ostaje mogućnost da u parničnom postupku zatraže nadoknadu štete s pripadajućim kamatama od 7,2 posto godišnje. Iskustvo, međutim, govori da se mali broj ljudi odlučuje na ovaj korak što zbog malih iznosa, što zbog predugog trajanja postupka - rekla nam je Maras.