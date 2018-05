Moj sveti Duje: galerija pristiglih dječjih radova

Ono što djeca znaju napisati i nacrtati i naslikati - to odrasli ne znaju i to odrasli ne mogu. Zaborave odrastajući. Naši mali prijatelji, ekipa iz splitskih vrtića i osnovci koji su ispuhali tek do deset svjećica na torti - poslali su nam svu silu svojih crteža, stihova, pričica, a sve na temu: Moj sveti Duje.



Pred vama su izabrani radovi, poredani nasumičnim redom, objavljeni na našem portalu - i koji su sjajni!



Zbirka pred vama vaše je djelo, iskreno vjerujemo - pravi poklon našem gradu za njegov dan. Moramo zahvaliti i vašim mamama i tatama, bakama i didama, tetama u vrtiću, vašim učiteljicama i učiteljima, vašim mentorima.



Prolistajte vašu i našu zbirku, uživajte, sačuvajte je. I neka van svima na dobro dojde Sudamja, čuvao nas sveti Duje.



