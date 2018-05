Opara uzvratio Kerumu: Uopće me ne zanima što on govori, nemam vremena za luzerske budalaštine!

Gradonačelnik Andro Krstulović Opara za Dnevnik Nove TV osvrnuo se na Vladina obećanja i na koalicijskog partnera Keruma.



Vidimo, posljednjih dana učestali su napadi na civile, ali i policiju u Splitu. Trebaju li se Splićani zabrinuti?



Nipošto. Moj grad je siguran, jedan od najsigurnijih u ovom dijelu Europe. Upravo ovo što ste sada spomenuli je došlo do javnosti jer je policija vrlo brzo i efikasno razriješila slučajeve. Uostalom, pogledao sam i pratim stanje sigurnosti u mome gradu, 12 posto prekršaja je manje ove godine nego prošle godine. Dakle, moj grad je miran, spokojan, i turisti uživaju.



Vratimo se temi tjedna, Vlada u Splitu. Ispratili ste premijera i ministre s obećane 2 milijarde kuna. Imate li ijedan konkretni datum kada će Splićani osjetiti te milijarde?



Ja sam na sjednici Vlade premijeru i ministrima rekao da imam jedan omiljeni alat, a to je hodogram. U hodogramu stoji tko, kada, u kojem razdoblju mora odraditi pojedinu točku. Više od 30 točaka se odnose na Split, Splitsko-dalmatinsku županiju i hrvatski jug. Budite uvjereni da ću doslovno svakoga trenutka disati za vratom tih ministara, jer ovo što je Vlada donijela ove odluke su zapravo vraćanje duga prema desetljećima zapuštenoj Dalmaciji i Splitu.



Došlo je vrijeme da Split počne funkcionirati kao žarište gradova i aglomeracije koja će postati motor razvoja cijelog hrvatskog juga. Vrlo brzo krećemo s realizacijom i naravno pripremom dokumentacije i projekata kako bismo mogli ove velike infrastrukturne projekte već raditi, odnosno pripremiti za financiranje do 2020. godine. Moj cilj je da ovaj grad i ovaj dio Hrvatske do 2025. potpuno drugačije izgleda. Kako bi to bio suvremeni grad, potpuno spojen s Europom, spojen s otocima i ostatkom Hrvatske. Na tome ćemo inzistirati svi, ne samo ja nego svi novoizabrani gradonačelnici Solina, Kaštela,Trogira kao i novoizabrani župan Boban. Shvatili smo da jedino zajedno možemo izgurati projekte koji su dugo vremena bili u prašini.



Vaš koalicijski partner Željko Kerum ne vjeruje u sve obećano?



Ovih dana imam previše poslovnih obveza, imam sjednicu Vlade, imam cijeli državni vrh, imam svetkovinu i ogromni broj turista ovdje da biH se bavio luzerskim budalaštinama, uopće me ne zanima što govori. Mi ćemo odraditi svoj posao. Znate, uveli smo red i zakonitost, ako nekome smeta red, zakonitost i transparentnost u ovome gradu, to je njegov problem, ne naš.



Kerum 'po sinjski' komentirao Plenkovićev posjet i najavu projekata vrijednih dvije milijarde kuna​



Mislite li da ćete moći zajedno dočekati kraj mandata?



Građani su dali mandat meni i mojoj politici. Svi koji žele graditi ovaj grad, koji ćele graditi ovo društvo na hrvatskom jugu su dobrodošli. Ja računam da će svi oni kojima je stalo do ovoga grada nastaviti podupirati ovo što radimo.



CIJELI RAZGOVOR PROČITAJTE OVDJE