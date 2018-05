Ugasili se bageri na splitskom deponiju: s Karepovca neće smrdjeti sve do jeseni, a onda kreće sve od početka?

Prva faza sanacije Karepovca završena je u subotu, kako smo i najavljivali, a radovi se nastavljaju najesen.



Od 22. studenoga prošle godine, kad su bageri "napali" brdo smeća na istoku grada, prebačeno je više od 700.000 prostornih metara komunalnog otpada i 30.000 "kubika" građevinskog šuta, što je oko 70 posto projektom planiranih količina.



Proteklih nekoliko mjeseci premještalo se, podsjetimo, smeće odlagano na Karepovcu tijekom zadnjih nekoliko godina, i to s istočne strane na krovni dio deponija, a sve kako bi se oslobodio prostor za izgradnju betonske kasete, odnosno sanitarnog deponija, na kojem će se odlagati novo smeće dok se ne izgradi županijski Centar za gospodarenje otpadom u Lećevici.



Stanovnici okolnih naselja – Kile, Mejaša, Šina, ali i Solina – odahnut će, sasvim sigurno, zbog pauze u sanaciji.



Smrad uzrokovan isparavanjem odlagališnih plinova, ponajprije amonijaka i merkaptana, bio je na dane toliko nesnosan da je i jučer dopirao do Gripa, Velog Varoša i Spinuta, a građani su se pobojali da im radovi na Karepovcu ugrožavaju zdravlje.



Iz Banovine su to, međutim, konstantno demantirali navodeći kako u zraku nisu izmjerena prekoračenja štetnih plinova...



U svakom slučaju, Splićani ne moraju strahovati ni kako će im smrad s Karepovca otjerati turiste, kojih je već pun grad. Za otprilike pet godina, kad ponovno posjete Split, furešti će možda igrati i golf na zelenom brdu Karepovca, pod uvjetom, naravno, da radovi na izgradnji Centra u Lećevici ne pođu po krivom...