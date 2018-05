Građani i oporba ne kriju ogorčenje postupanjem vlasti u Banovini: 'Pauk mi je digao auto s rezerviranog mjesta za koje je hotelu ugovor istekao!'

Okruglih 800 kuna mjesečno za parkirališno mjesto u prvoj zoni, a 400 kuna u drugoj – toliko za rezervirane "zone" moraju izdvojiti splitski hotelijeri temeljem jednogodišnjih ugovora s Gradom, uz obrazloženje kako inače ne bi mogli obavljati svoju redovnu djelatnost.



Pravi je to sitniš za takve objekte koji redom posluju u središtu grada, uglavnom su više i visoke kategorije, a takav iznos zarade prodajem jednog ili dva malo "jača" ručka, a kamoli dnevnim iznajmljivanjem doslovno jedne sobe. S prvim danom ove godine istekli su ugovori za 46 rezerviranih parkirališnih mjesta na javnim površinama za 10 hotela, s izuzetkom takva dva objekta kojima je ugovor prestao vrijediti krajem veljače i ožujka.



No, nekadašnji korisnici neometano ih i besplatno koriste, i tako već puna četiri "i kusur" mjeseca. Suludu situaciju uočio je gradski vijećnik Renato Čupić (Pametno) koji je od Banovine zatražio objašnjenje zašto su ta mjesta i dalje zabranjena zona za ostale vozače.



Odgovoreno mu je kako je Grad u postupku potpisivanja zaključka kojim se upravljanje takvim rezevriranim mjestima za hotele prebacuje na tvrtku "Split parking", i to po istim cijenama i uvjetima kao i dosad. Zahtjevi hotelskih tvrtki su tako na čekanju do prebacivanja pod "kapu" gradske firme, pri čemu će ugovori s korisnicima biti sklopljeni retroaktivno i morat će platiti mjesta koja su koristili u prijelaznom razdoblju.

– Za hotel ne može biti cijena 400 i 800 kuna, to nije realno. Mijenja se komunalni red, uvode se promjene za korištenje javne površine, a ovo smo ostavili na starom. Ogromna je povlastica dobiti parkirališno mjesto na takvoj lokaciji. Zašto nemamo natječaj? Šteta bi bila da Grad ne zaradi tamo gdje može, pogotovo od onih koji imaju. Možda bi se javili i drugi, pa bi se dobilo više novca – smatra Čupić, koji je ostao iznenađen odgovorom komunalaca kako bi uklanjanje oznaka te njihovo ponovno postavljanje stvorilo dvostruke troškove.



– Uklanjanje znakova je trošak kad će ionako opet ta mjesta uzeti i retroaktivno platiti oni koji su ih koristili. Ako je to baš toliki trošak, onda je trebalo okrenuti te znakove ili ih pokriti crvenom trakom. Nažalost, ispaštaju građani. Mjesta za vozila ionako nema, a ne bi se smjelo ovim načinom prešutno dodjeljivati prethodnom korisniku, odnosno retroaktivno naplaćivati – dodaje vijećnik.



Dio naših sugrađana zna da su ugovori hotela s Gradom davno istekli, pa su svoje automobile parkirali na tim slobodnim mjestima, budući da muku muče s parkingom živeći u široj gradskoj jezgri. No, u slučaju Splićanke koja se obratila našoj redakciji, prometni redari su stali na stranu hotelijera i uredno ispisali kazne.



– Ostavila sam auto preko noći i ujutro ga nije bilo. Sad idemo od ureda do ureda u Gradu, moramo platiti 450 kuna za uklanjanje vozila, dok ćemo za prometni prekršaj pisati žalbu jer smatramo da je nelegalno dignuto. Uredno zovu pauka ako se tu parkiraš. Prometni redar postupa po znaku bez obzira što lokacija nije pokrivena ugovorom, rekli su nam da rade po stanju na terenu. Živimo u Ulici Svetog Petra starog i pratili smo priču s parkirališnim mjestima rezerviranima za hotele. To bi sada trebalo biti besplatno, a prometne ploče prekrivene trakama – ispričala nam je Tea Marinković Antonijević, govoreći o obližnjem hotelu koji je prošle godine, prema podacima iz službene tablice Grada, koristio 10 mjesta.

Koliko je građana koji su kažnjeni jer su koristili hotelska rezervirana mjesta koja više nisu pod ugovorom i hoće li im se to refundirati, pokušali smo doznati u Banovini, no odgovor nam još nije stigao, kao ni informacija hoće li se promišljati o podizanju tih tarifa, u gradu koji se svake godine hvali obaranjem turistički rekorda. Barem jednu dobru vijest ipak smo dobili iz "Split parkinga".



– Cijenu definira gradska uprava i tu nemamo nikakve ovlasti. Ono što svakako želimo je uspostavljanje jasnih kriterija za dodjelu mjesta, primjerice vezano uz broj soba i kategorizaciju – poručili su iz gradske tvrtke.



Na popisu ugovora za prošlu godinu našla se i Udruga "Antun Mihanović", registrirana u istoimenoj ulici na Mejama, gdje imaju čak šest mjesta za vozila, a plaćaju ih po povlaštenoj cijeni od 300 kuna. Udrugu su osnovali stanari Mihanovićeve 8a i tako sebi riješili problem s parkiranjem.



U rujnu je njihov predsjednik za naš list pojasnio kako se rad udruge zasniva "na našoj ulici, našim stanarima i kvaliteti življenja", no osim osiguranja parkirališnih mjesta za svoje članove, tj. stanare, nisu se mogli pohvaliti drugim projektima. Iz Banovine nam je tada potvrđeno kako su prije osam godina prvi put zaključkom tadašnjeg poteštata Željka Keruma dobili na korištenje tu javnu površinu.



Ostaje vidjeti hoće li poslije najavljenih postroženja kriterija stanari Mihanovićeve 8a moći zadržati samo za sebe javnu površinu, ograđenu rampom i osiguranu pločom sa zabranom parkiranja za druge građane.