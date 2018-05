Split je turistička metropola Hrvatske i upravo zato je najveća svjetska hotelska grupacija "Marriott International" izabrala taj grad za prvi "Courtyard" brend Marriottove grupacije u Hrvatskoj koji će sa četiri zvjezdice od 2019. godine otvoriti svoja vrata na najvišim katovima drugog objekta "Vrata Splita".

Ugovor o tome potpisan je jučer u Splitu između investitora Westgate Tower u čije ime je potpis stavio predsjednik Uprave Josip Komar i Matt Hughes, stariji direktor za franšizu i vlasničku strukturu grupacije Marriott International. Svečanosti potpisivanja prisustvovali su i podpredsjednik Vlade RH Predrag Štromar, ministar turizma Gari Cappelli, gradonačelnik Splita Andro Krstulović Opara i drugi gosti.



'Bit će to 28 katova čistog luksuza, a zapošljavat će stotinu ljudi'

- Zadovoljstvo nam je što možemo predstaviti dolazak brenda Courtyard by Marriott u Split, što je prva izravna investicija Marriott Internationala u Hrvatskoj. Iako najčešće prilikom dolaska na tržište određene zemlje odabiremo glavni grad za otvorenje prvog hotela, u Hrvatskoj smo napravili iznimku. Suvremeni oblik građevine i njena lokacija, ali i grad Split osim svog poslovnog potencijala ima i značajan turistički razvoj te se odlično uklapaju u našu poslovnu viziju - kazao je Matt Hughes tom prilikom.



Matt Hughes iz grupacije Marriott

Važnost dolaska Marriotta u Split tim je veća kada se zna da se radi o najvećoj globalnoj hotelskoj tvrtki s više od 6,5 tisuća turističkih objekata u 127 država, s prihodima većim od 22 milijarde dolara u 2017. godini. Pod brandom "Marriott" nalazi se ukupno 30 hotelskih brendova i 1,1 milijun soba, poznat je po visokoj razini usluge i kvalitete, luksuzu i velikim investicijama u hotele, među kojima je svakako u samom svjetskom vrhu brend Ritz Carlton.

Stručnjaci su izračunali kako Marriott ima svaku petnaestu hotelsku sobu u svijetu, nakon što je kupio "Starwood Hotels" za 13 milijardi dolara lanjske godine. Tako su spojene "Marriottove" marke "Courtyard", "Ritz Carlton" i "Marriott" sa "Starwoodovim" portfeljem koji čine "Sheraton", "Westin" i "W and St. Regis", čime je lanac postao najveći na svijetu.

- Sretni smo što je naš projekt i ova jedinstvena lokacija u cijeloj Hrvatskoj izabrana kao mjesto na kojem će svoj prvi hotel u Hrvatskoj otvoriti grupacija Marriott International, Inc. s brendom Courtyard by Marriott. Naš grad dobit će dodatni turistički sadržaj, ali i jedinstven hotelski objekt i ponosan sam što ćemo zajedno s Marriottom doprinijeti podizanju kvalitete hotelske usluge u našem gradu - kazao je investitor Josip Komar.

Josip Komar iz grupacije Westgate

Projekt "Vrata Splita" koji će se od danas zvati "Dalmacija Tower" sastoji se od dva objekta od kojih prvi sadrži prizemlje i 12 etaža. Drugi toranj u kojem će biti smješten prvi Courtyard by Marriott i koji je još u izgradnji, sastoji se od prizemlja i 27 katova te će s ukupnih 115 metara visine postati najviša građevina u Hrvatskoj što će i sam objekt učiniti izuzetnom turističkom atrakcijom.

Courtyard by Marriott u Splitu će imati 193 sobe, kongresnu dvoranu, wellness centar i niz drugih sadržaja, a zapošljavat će oko sto ljudi. "Courtyard" je Marriottov hotelski brend namijenjen poslovnim ljudima, a smjestit će se na višim katovima građevine, od 16. do 26. kata čime će se gostima omogućiti spektakularan pogled na grad. Zbog specifičnog oblika građevine, svaka od 193 sobe i 4 apartmana će imati pogled na more.

S obzirom na tržišnu orijentiranost ka poslovnoj javnosti, hotel će biti opremljen konferencijskim sadržajima te pripadajućim wellnessom, teretanom, restoranom i barom. Cjelokupan projekt čija ukupna vrijednost (oba tornja) premašuje 600 milijuna kuna zajedno s priznatim hotelijerskim brendom u sklopu kojega će poslovati, jedna je od dvije (hotel Park u Rovinju) najveće turističke investicije trenutno u Hrvatskoj.

Cappelli: Uložit ćemo tri milijarde u hotelski sektor Splita

- Vi ovdje stalno ponavljate kako je "Split glavni“ pa su valjda i poslovni ljudi iz Marriotta povjerovali u to, budući oni svoje hotele uvijek grade u glavnim gradovima država, a kad je Split u pitanju su napravili iznimku - našalio se ministar Gari Cappelli obraćajući se prisutnima na svečanosti potpisivanja ugovora, najavivši 3 milijarde kuna investicija u hotelski sektor Splita u idućih nekoliko godina.



Ministar Cappelli tom je prilikom istakao i kako je Ministarstvo turizma, prepoznavajući rastuću popularnost i uspjeh koji Split gradi u turističkom svijetu, potpisalo novi petogodišnji ugovor o financijskom praćenju "Ultra Europe" festivala do 2023. godine.