Svečana sjednica Gradskog vijeća u HNK; Opara: Želimo grad zadovoljnih građana! Plenković: Došli smo dati ruku podrške za bolji standard svih žitelja županije

Izaslanstvo Grada Splita na čelu s gradonačelnikom Androm Krstulovićem Oparom i Jurom Šundovom, predsjednikom Gradskog vijeća povodom Dana grada okupilo se u Hrvatskom narodnom kazalištu gdje je uz nazočnosti predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, započela svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Splita.



Uz premijera su nazočni i potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta Martina Dalić, predsjednik Hrvatskog sabora Goran Jandroković, potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović Burić, potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac, ministar financija Zdravko Marić, ministar uprave Lovro Kuščević, ministar branitelja Tomo Medved, ministar rada i mirovinskoga sustava Marko Pavić,ministar zdravstva Milan Kujundžić, ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić i ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek te niz članica i članova Vlade i državnih dužnosnika.



Učenici OŠ Trstenik potom su izveli igrokaz na čakavici „Splitska dica" koji su na kraju zaključili kako „nima Splita do Splita, na opće oduševljenje nazočnih uzvanika.



Citirajući stihove Marka Marulića koji se nalaze na ulazu u vijećnicu, na samom početku svečane sjednice okupljenima se obratio Šundov, predsjednik Gradskog vijeća koji je istaknuo kako su rasprave na sjednicama lokalnog parlamenta bile uljuđene i argumentirane.



- Čini se da smo uspjeli završiti Drugi svjetski rat, ne raspravljamo o ustašama i partizaniman nego na temelju konstruktiovnih rasprava donosimo odluke za boljitak grada.



Sve odluke o važnim gradskim dokumentima donesene su na vrijeme. Posebno ističem da smo u potpunoj suglasnosti izradili najvažniji dokument našega grada, a to je Strategija razvoja grada Splita do 2030. godine.



Poštovani vijećnici, podsjećam vas da smo na dan konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća imali katastrofalan požar, zbog čega smo u najkraćem roku sazvali tematsku sjednicu i donijeli odluke kako nam se ta katastrofa više nikad ne bi dogodila.



Oko sanacije Karepovca možda imamo različito mišlljenje i pristup, ali kada je trebalo, pokazali smo ozbiljnost i odgovornost. U ovih nepunih godinu dana ponijeli smo se odgovorno prema građanima koji su nas birali na ovu časnu dužnost.



Koristim priliku zahvaliti gradonačelniku i njegovim zamjenicima na suradnji, i na kraju samo jedna primjedba - molimo da materijali za sjednicu ne dolaze u zadnji tren, nego ranije. Želja nam je da započete projekte završimo i nastavimo, a ruke će nam dati i sveti Duje.



Okupljene je potom pozdravio i Andro Krstulović Opara koji je istaknuo kako su vijećnici u deset mjeseci zajedničkog rada svojim odlukama pokazali da zajedno s njim dijele iste vrijednosti - red, rad i transparentnost.



- Predstoji nam čišćenje, treba nam jedna dobra metla za počistiti prašinu neambicioznosti. Na naše poruke se više ne odmahuje rukom, shvaća nas se ozbiljno, jer smo pokazali predanost, upornost i poniznost. Aktivnosti i projekti koje smo pokrenuli vraćaju povjerenje u Banovinu.



Želimo grad zadovoljnih građana. Što to znači? To za grad znači napredak. Zadovoljni građani ne odlaze iz Splita, aktivno sudjeluju u funkcioniranju grada, zadovoljni građani svjedoče da komunalni red vrijedi za svakoga podjednako, da na njihovo upozorenje na rupu na cesti ima tko reagirati. Oni žele živjeti u ambicioznom Splitu koji se ne boji izazova.



Samo zajedno s građanima, s Gradom, Županijom i državom možemo ispuniti zacrtane ciljeve - naglasio je poteštat.



Obratio se i premijeru Plenkoviću kazavši kako od sjednice Vlade u građani Splita, ali i stanovnici svih gradova i općina aglomeracije, puno očekuju.



- Naš grad je postao dom brojnim ljudima iz različitih djelova Lijepe naše, ali i inozemstva. Ne hrle oni u Split radi baštine i čistog mora te uređenih plaža, oni prije svega dolaze radi nasmijanih veselih i ambicioznih građana ovog grada - kazao je i dodao kako se 2020. godine nvršava 1600. godišnjica smrti Sv. Jere, zaštitnika Dalmacije.



- Taj nam je svetac prirastao srcu zbog svog vatrenog temperamenta, e to su karakteristike ljudi iz moga kraja - grintanje, ronjanje, bit uvik kontra...



Moj dida mi je zna reć Andro budi uvik nezadovoljan, jer te to tira da budeš bolji. Amo onda bit kontra osrednjosti i komfora, osrednjosti i komfora, amo bit ambiciozni grad.



Svi smo bili ka jedno za vrime požara, uvijek kada je bio izazov, zajedno smo pobijedili. Tako se dogodio i Prvi splitski obred, 144. Brigada, VI. Domobranska pokovnija i, naravno, naša udarna 4. Gardijska brigada.



Budimo za izazove u zajedničkom poduhvatu izgradnje cesta kojima ćemo moći zajednički prometovat, za nova radna mista.



Split nije protiv nikoga, mi smo u borbi s nama samima, s našim strahom od promjene. Mi trebamo ljude koji će nesebično dat sebe za boljitak, a to su ljudi koji su ove i prethodnih godina dobijali nagrade grada. Oni su pokazali kako se voli gradi svoj grad.



Sveti Dujme mučeniče Splita grada zaštitniče, čuvaj nas. Na dobro vam došla Sudamja i Bog Vas blagoslovio.



U svom obraćanju uzvanicima mons. Marin Barišić, splitsko makarski nadbiskup je naglasio kako u slavlju svog nebeskog zaštitnika postajemo svjesni otkrivamo snagu i ljepotu nadahnuća i mogućnost boljega Splita.



- Split su prije svega ljudi, obitelji, mladi i odrasli, a za njegovu budućnost potrebno je zaštiti život, vrednovati dostojanstvo čovjeka i omogućiti mladima život za bolje sutra. Kao temelj za to potrebni su poštenje, odgovornost i solidarnost - kazao je nadbiskup.



- Danas mi je posebno zadovoljstvo da se ova svečana sjednica odvija istoga dana kada Vlada Republike Hrvatske nakon 14 godina održava svoju sjednicu u Splitu. Ona je plod je partnerstva i suradnje, finog koordiniranja prioritetnih projekata između Vlade, Grada i Splitsko-dalmatinske županije.



Održavanjem sjednice donosimo preko dvije milijarde kuna. To znači da smo u Split došli pripravni i dati ruku podrške onoj politici koja uvodi reda i poboljšava gospodarstvo i standard života svih Splićanki i Splićana, svih žitelja Splitsko - dalmatinske županije.



To smo ugradili u program, u današnje točke koje će poboljšati prometnu infrastrukturu, riješiti probleme zaštite okoliša, omogućiti kvalitetnije zdravstvene usluge, riješiti brojna nekretninska pitanja, a ima tu i važnih poruka za okolne gradove i općine.



To radimo s uvjerenjem da drugi po veličini grad u državi ima veliku ulogu u razvoju zemlje te da Splitsko-dalmatinska županija koja prednjači po rezultatima u prošloj turističkoj sezoni bude još bolja ove godine, i čiji prvi rezultati pokazuju više nego ohrabrujuće podatke.



Sve to govori da se Split, grad velike baštine, povijesti i kulture, skuplja u veliku želju da se napravi dodatni iskorak i poboljša kvaliteta života u gradu - kazao je premijer Plenković.



Nakon njega okupljenima se obratio i Goran Jandroković, predsjednik Hrvatskog sabora.



- Čestitam vam na ovogodišnjoj organizaciji fjere svetoga Dujma ili nadaleko poznate Sudamje. Uvjeren sam da će bogati program ove višestoljetne tradicije omogućiti posjetiteljima Splita da uživaju i osjete bogatstvo i ljepotu ovoga grada - između ostalog je kazao Jandroković.





Nagrade za životno djelo Komisija za javna priznanja ove je godine dodijelila tri nagrade za životno djelo: dr. Ivanu Urliću, poznatom psihijatru, Frani Barasu, publicistu i esejistu i Ivici Luetiću, jednom od najstarijih terenskih novinara. Što se tiče osobnih nagrada za 2017. godinu, one će pripasti dirigentu i skladatelju Vladi Sunku te plivačici Dini Levačić, dok su dobitnici skupne nagrade Jedriličarski klub "Mornar" i Dječji zbor "Srdelice".