Sve su znali: Crkva je pedofilsku aferu u splitskom samostanu krila od policije sedam godina! Otkrivamo prepisku žrtve pohotnog fratra i svećenika kojemu je prijavljeno seksualno zlostavljanje

Za daljnji kazneni progon po Kaznenom zakonu, prepreka je nastup zastare s obzirom da su se sva istraživana (ne)djela događala prije više od dva desetljeća

Nakon završene istrage o mogućem seksualnom zlostavljanju maloljetnika od strane 78-godišnjeg fratra iz splitskog samostana sv. Frane, splitska policija poslala je posebno izvješće nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu, koje će, pak, ocijeniti je li za ta (ne)djela nastupila zastara kaznenog progona.



Ovakva formulacija o posebnom izvješću policijske istrage praktično znači da je tijekom kriminalističkog istraživanja utvrđena određena razina osnovane sumnje da je osumnjičeni fratar zaista počinio djela za koja se istraživao, no za daljnji kazneni progon i njegovo kažnjavanje po "svjetovnom" Kaznenom zakonu, prepreka je protek vremena, odnosno nastup zastare s obzirom da su se sva istraživana (ne)djela događala početkom devedesetih, odnosno prije više od dva desetljeća.



Mjera obustave



Podsjetimo, cijela je afera izbila u javnost početkom travnja ove godine, kada je Splitsko-makarska nadbiskupija objavila da je "dijecezanski biskup izrekao kleriku mjeru obustave" zbog zaprimljene prijave aktualnoga gvardijana splitskog samostana u prosincu 2016. godine o "mogućem kažnjivom djelu jednog klerika na području Splitsko-makarske nadbiskupije". Crkva je tad objavila da je ordinarij "imenovao suca istražitelja i bilježnika u postupku prethodne istrage koji su dobili zadatak da se raspitaju o činjenicama, okolnostima i odgovornosti", te da će "rezultate prethodne istrage ordinarij dostaviti nadležnoj Kongregaciji za nauk vjere koja će dati daljnje upute za postupanje, a ukoliko se ustanovi da je prijava vjerodostojna, ordinarij će slučaj dostaviti i državnim vlastima".



Nakon toga, u medijima su se pojavile informacije iz crkvenih redova da su žrtvi, kad je slučaj prijavila, rekli da mora imati i svjedoke za prijavu, koji su, navodilo se, vrlo brzo otpali kao neautentični. Nakon toga su uslijedile navodne ucjene od strane žrtve, koja je tražila najprije 15 tisuća eura, a onda i stan da se afera ne objavi u javnosti.



Moramo još jednom naglasiti da se prijava iz prosinca 2016. godine odnosi na potpuno drugi slučaj od ovoga za koji su tvrdili da je bilo ucjena, a i žrtva iz ovog slučaja žestoko je demantirala da je ikad od crkvenih vlasti tražila ili novac ili stan. Upravo je ta žrtva rekla da je vrh reda kojem osumnjičeni fratar pripada, a radi se o Hrvatskoj provinciji sv. Jeronima franjevaca konventualaca, još prije sedam godina, dakle 2011. godine, znao za prijavu za seksualno zlostavljanje, a istu nije proslijedio policiji ni DORH-u. Također, ni ovu prijavu od koje je sve krenulo, Crkva nije proslijedila policiji, nego su se oni uključili nakon novinarskih napisa.



'Hitri koraci'



Slobodna Dalmacija u posjedu je e-mail prepiske između žrtve i tadašnjeg provincijalnog ministra Ljudevita Maračića iz koje se jasno vidi da su njih dvojica razgovarala početkom prosinca 2011. godine o prijavi za pedofiliju. Maračićev dopis prenosimo u cijelosti.



"Budući da smatrate da zataškavam Vašu usmenu prijavu o slučaju pedofilije našeg subrata fra G. (u dopisu se navodi puno ime i prezime – op.a.), slobodan sam Vas izvijestiti da sam poduzeo i hitre i odlučne korake da se prijava ne stavi pod tepih. U tom smislu sazvao sam 6. prosinca izvanrednu sjednicu Provincijskog definitorija na kojemu sam detaljno izvijestio o razgovoru s Vama. Odlučili smo hitno da se stvar prijavi našoj Generalnoj kuriji u Rimu i pričeka njihova odluka, odnosno savjet, pa je u tom smislu 8. prosinca hitno otputovao u Rim vikar naše Provincije fra Josip Blažević, koji je o tome informirao najkompetentnije i najodgovornije u Redu. Rečeno mu je da prije službene prijave Redu, koji jedini ima pravo pokrenuti crkvenu parnicu u tim stvarima, provincijal treba osobno razgovarati (sa svjedocima) s optuženim fratrom, a da također i tužitelj (žrtva) pred provincijalom i dvojicom svjedoka treba ponoviti prijavu, odnosno tužbu, s najvažnijim potrebnim podacima. Isto tako, rečeno mu je da Provincija ne smije tužitelju kao eventualnu nagodbu uplatiti nikakvu tzv. odštetu za prijavljenu štetu jer bi to moglo značiti priznavanje krivnje prije pravorijeka. Nakon ovoga prvog postupka, koji ima informativni karakter, ako sumnje budu potvrđene, pokreće se službeni pravni postupak koji vodi neutralna crkvena komisija koja sve to mora provjeriti i dokumentaciju što prije proslijediti Generalnoj kuriji u Rim, koja je jedina mjerodavna donijeti mišljenje i sud o suspenziji i crkvenim kaznama, ako stvar bude potvrđena. Eto, poštovani gospodine, toliko sam smatrao potrebnim navesti kako bih Vas bar razuvjerio da nema pokušaja zataškavanja", napisao je žrtvi prije sedam godina provincijal Maračić.



Činjenica je, dakle, a to je jasno vidljivo kako iz ovog dopisa, tako i iz svjedočenja jednog fratra koje je objavila Slobodna Dalmacija, da je vrh Provincije tada, 2011. godine, znao da postoji sumnja u fratrovo postupanje. Pitanje je zašto to tada nisu prijavili policiji.