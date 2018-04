"Sporazum o dugogodišnjem partnerstvu u razvoju željezničkog prometa i unaprjeđenju integriranog prijevoza putnika na području Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije“ potpisan je danas na skupu pod nazivom "Razvoj željezničke infrastrukture u Splitsko-dalmatinskoj županiji - vlakom od zračne luke do Splita“ kojeg su organizirali Grad Split, Hrvatska gospodarska komora ŽK Split, HŽ Putnički prijevoz i Hrvatsko društvo željezničkih inženjera - izvijestili su iz Ureda Grada Splita.



Rezultat je to zajedničkog sastanka gradonačelnika Splita, Trogira, Kaštela i Solina i župana Splitsko-dalmatinskog s predstavnicima uprava HŽ putničkog prijevoza i HŽ infrastrukture te državnim tajnikom u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture Tomislavom Mihotićem održanog u Banovini prije 15 dana, na inicijativu gradonačelnika Andre Krstulovića Opare.



Sporazumom je uspostavljenja suradnja i partnerstvo u razvoju željezničkog prometa u vidu obnove i gradnje željezničkih stajališta, gradnje pruge na relaciji Zračna luka Split - Trajektna luka Split, intermodalnog terminala u Kopilici te unaprjeđenju integriranog prijevoza putnika.



U svom je govoru gradonačelnik Andro Krstulović Opara rekao kako je ovo trenutak u kojem gradonačelnici Trogira, Kaštela, Solina, Splita i Omiša zajedno stvaraju uvjete za realizaciju ovog projekta.



- Na hrvatskom Jugu dogodio se novi naraštaj političara koji o povijesti neće pričati. Iz povijesti ćemo preuzeti ono što je potrebno. Mi vama, struci, želimo stvoriti politički prostor da odradite ovaj projekt. Dosad je nedostajala politička odluka, konsenzus i koordinacija. 350 tisuća stanovnika ove aglomeracije želimo izvesti iz prometne izolacije. Imamo velike resurse koji stoje i čekaju, vas da počnete projektirati, graditi i kasnije upravljati tim prometnim segmentom, a nas da stvorimo uvjete da se to dogodi. Politički trenutak događa se za nekoliko dana na sjednici Vlade. Ne na sjednici Vlade u Splitu već na motoru razvoja hrvatskog Juga - kazao je tom prilikom Opara.



Zatim je rekao kako pruga neće spojiti samo Zračnu luku sa Splitom već preko Trajektne luke hrvatske otoke sa Zagrebom i Europom te pozvao struku da svojim argumentima zacrta buduće planove.



Okupljenima se obratila i v.d. predsjednica HGK Županijske komore Split Mirjana Čagalj prikazavši povijest pruge na splitskom području te ustvrdila kako je potpis ovog Sporazuma vjetar u leđa ostvarivanju 30 godina stare ideje o povezivanju Splita sa Zračnom lukom, a da je današnji skup uvod u konačnu realizaciju.



Državni tajnik za infrastrukturu u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić rekao je kako je važan ujedinjen stav svih gradonačelnika s ovog područja, kao i za projekt Eko-kaštelanski zaljev prije 20 godina. Dodao je kako je nakon uređenja cestovne mreže u Hrvatskoj na redu željeznička mreža.



- Osim povezivanja ovog područja sa Zagrebom i Europom preko željeznice, posebno je važna veza između Zračne i Trajektne luke, što zbog 8 milijuna putnika što zbog 350 tisuća stanovnika s ovog područja koji su zaslužili bolju prometnu povezanost i to ćemo kroz ovaj sporazum definirati. S druge strane vjerujemo kako će studija isplativosti pokazati opravdanost projekta pa ćemo svi zajedno donijeti odluku o kretanju u realizaciju te najveći dio sredstava pokušati osigurati kroz europske fondove“ rekao je državni tajnik Mihotić.



Zaključio je kako se može garantirati da će ovo područje Hrvatske u idući par godina, što se gradnje prometne infrastrukture tiče, doživjeti ono što je ostatak države proteklih godina.



U uvodnim govorima okupljenima su se obratili i danijela Barić, predsjednica Hrvatskog društva željezničkih inženjera i Ante Šošić, zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije.



Na prvom panelu govorili su državni tajnik Tomislav Mihotić o razvoju željezničke infrastrukture u Splitsko-dalmatinskoj županiji i ličkoj pruzi, savjetnik gradonačelnika Krešimir Budiša o masterplanu Istočne obale i Kopilice, predsjednik Uprave HŽ PP Željko Ukić o unaprjeđenju željezničkog putničkog prijevoza u SDŽ, Silvana Tantegl iz HŽ infrastrukture o razvojnom potencijalu željezničkog prometa u SDŽ te direktor ZL Split Lukša Novak o gradnji novog terminala i razvojnim planovima.



Na drugom panelu govorili su Nikola Matić iz Granova d.o.o. o novoj željezničkoj pruzi Kaštela - ZL Split - Trogir, zatim Mario Crnjak iz IGH o cestovno-željezničkom prometu čvoru Split, Jurica Vojnović iz Geoprojekta o predloženim pravcima buduće pruge. Ivica Gršković iz Končara predstavio je dizel-motorni vlak serije HŽPP 7 023 i mogućnosti eksploatacije u prigradskom prometu Grada Splita, a Krešimir Vidović iz Ericssona NT automatizaciju sustava naplate u integriranom prijevozu putnika.