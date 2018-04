Svi su vidjeli da se po Dioklecijanovoj palači mjesecima razvozi građevinski materijal, toliko ga se prevozi i tako užurbano kao da turizma u njoj nikad nije bilo ili kao da samu Palaču treba iznova izgraditi.



A u svom tom građevinskom zamahu (ili novom krugu "bauštela"...) koji opsjeda baštinu postoji mjesto koje je postalo središnje odlagalište otpada, materijala ili pripremno gradilište. Riječ je o prostoru polusrušenog bedema Contarini.



Na ulazu u Hrvojevu ulicu, pokraj Đardina, koja sve manje sliči na pješačku zonu unatoč prometnim znakovima koji tvrde da ona to jest, nalazi se i dodatak koji kaže kako je promet dopušten vozilima koja idu "do gradilišta objekta Contarini". Kakvog "objekta Contarini" kad je Visoki upravni sud poništio lokacijsku dozvolu za zgradu koju je poduzetnik Zvonko Kotarac s partnerima planirao graditi? Zar se nešto počelo podizati u ilegali?







V.d. pročelnika za komunalu Damir Babić kaže nam da se radi o – "of the record" odlagalištu?!



– Mislim da se trenutno u centru radi na dvadesetak apartmana. Nekako "of the record" se definirala lokacija, kao zbirno mjesto, gdje će se otpadni materijal dovoziti u vrećama i svakih nekoliko sati se ima odvoziti. Dakle, više puta dnevno se dovede određeni broj vreća, možda bude nešto i otpadne stolarije, a sve to se svakodnevno odvozi. Uputio sam redare da prate odvozi li se materijal na dnevnoj bazi. Mislim da ovo nije tako loše rješenje. Bolje da postoji jedna lokacija dostupna vozilima nego da materijal bude razbacan na 15 mjesta, ispred svačijih vrata. Ovo bi trebalo trajati do početka sezone, koja kod nas kreće oko sredine svibnja, dakle još dvadesetak dana – smatra Babić.



No, koliko smo imali prilike vidjeti, ne dovoze se samo vreće s otpadom. Već je prostor nekadašnjeg mletačkog bedema mjesto na kojem se, osim otpada, dovozi materijal koji će se tek upotrijebiti za gradnju po gradskoj jezgri.



Osim velikih drvenih greda, mogu se vidjeti vrijedne "vace" od starog kamena koje će se negdje sigurno upotrijebiti. A po svemu sudeći, na toj lokaciji nedaleko od Pazara miješa se i beton, jer uz malu miješalicu postoji priključak za vodu koji je spojen na gumeno crijevo, a tu su lopata i gomila zdrobljenoga kamena.



Vjerojatno građevinari ne mogu miješati beton na mjestima gdje izvode radove jer nema dvorišta, a ne mogu se njime baviti ni na ulici, pa se ovdje snalaze. Što znači da je prostor bedema Contarini postao na neki način aktivno gradilište, iako ne onakvo kako su zamišljali oni koji su htjeli graditi velike objekte.





Veća zarada od globe Imali smo se prilike uvjeriti u nekoliko navrata da prometni redari na tom dijelu grada rade svoj posao.



– Vozila bi trebala ići do ulaza u bedem i tamo preuzimati otpad. Ona se mogu zaustavljati u Hrvojevoj, kod Đardina, samo ako imaju dozvolu – objasnio nam je redar kojeg smo zatekli kako fotografira vozilo kojem je “zalijepio” kaznu.



Ipak, često se može vidjeti ilegalni deponij izvan ostatka zidina Contarinija. Gomile "šuta" se odlažu na vrhu Hrvojeve, s vanjske strane baroknih zidina, pred građanima i turistima, a onda se otpad ukrcava u kombije i kamione.



– Nemojte mi slikati kamion, redar me je globio jer sam imao dozvolu boravka samo do 10 sati u jezgri, ali posao se otegnuo – zamolio nas je mladi vozač na čijem vjetrobranskom staklu smo vidjeli globu od 300 kuna.



Očito se meštrima isplati ići na rizik, makar platili kaznu, budući da je puno veća zarada od radova koji se moraju izvesti do početka sezone.