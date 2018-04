Banovina šalje bager: djeca s Neslanovca više neće riskirati život na putu do škole, nakon teksta u našem listu Grad je odlučio popraviti derutni puteljak

Na opasnosti s kojima se svakodnevno susreću djeca iz kuća pokraj Jadranske magistrale na istočnom rubu kotara Neslanovac kako bi stigli do svoje Osnovne škole "Ravne njive", naš list je upozorio prošloga tjedna.



Odlazak u školu za njih izgleda kao ruski rulet: pogledajte što svaki dan prolaze ovi splitski učenici



Moraju obilaziti trgovački centar i hodati Zagorskim putem bez nogostupa gdje jure brojna vozila i kamioni, a alternativa je hodati tik uz obilaznicu i uspinjati se kozjim putem. Građani su se udružili kako bi se izborili za jedino moguće rješenje, a to je uređenje postojećeg javnog puta koji je desetljećima bio zapušten i zatrpan.



Među stanovnicima nazvan "Dičiji put", dijelom je raskrčen u sklopu nedavnih javnih radova, no daleko je od prohodnog te se prolazak njime nikako ne preporučuje zbog velikih kamenih gromada i zamki koje se mogu naći na svakom pedlju 200 metara dugog nekadašnjeg puta prema Splitskom polju. Apel stanovnika tog dijela Neslanovca koji su preko naših novina uputili Banovini imao je uspjeha, pa su predstavnici Grada izišli na teren kako bi na licu mjesta vidjeli što se može napraviti.



– Voljni smo napraviti taj put, Grad će ga preko svog koncesionara, tvrtke "Point Split", pokušati upristojiti. Kako bi se donekle tehnički riješio, trebalo bi ući i raditi s većim bagerom, ali nemamo mogućnost pristupa zbog stijena koje bi trebalo skinuti s pikamerom pa će se možda ipak nasuti jalovinom.







Dali smo nalog "Vodovodu i kanalizaciji" da se u zemlju spusti jedna kanalizacijska cijev koja je sada izdignuta iznad površine. Kada oni to naprave, pristupit ćemo na put i napraviti što se može. Teško je očekivati savršeni posao, ali se nadam da ćemo nakon spuštanja cijevi barem nešto napraviti da bude pristojnije nego što je sada – potvrdio nam je Damir Babić, v.d. pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, te na naš upit o mogućem asfaltiranju odgovorio kako bi u tom slučaju trebala građevinska dozvola, pa bi se cijela stvar dodatno zakomplicirala.



O troškovima nije htio govoriti jer još nije određen način uređenja, no kazao je kako mu projekcija iznosa od 100.000 kuna do kojeg smo došli u razgovoru sa sugovornicima iz prvog teksta zvuči prevelika budući da će troškove spuštanja cijevi snositi "Vodovod", dio je već odrađen kroz javne radove, a Grad će snositi trošak daljnjeg osposobljavanja puta. Brzu reakciju Banovine pozdravio je Nenad Ružić, glavni koordinator javnih radova na preventivnoj zaštiti od požara i bujičnih poplava iz Javne vatrogasne postrojbe.



Upravo je on u program javnih radova uvrstio i taj gradski put kada je shvatio da se radi o sigurnosnom prioritetu koji se ne tiče samo djece, već i starijih građana koji su izolirani u vlastitom kvartu te teško dolaze do crkve i središta kotara.



– Grad je reagirao promptno, shvatili su koliko je to važno. Bitno je da se tu što sigurnije prolazi, više-manje se zna kako će prolaz izgledati. Znam da radovi neće baš ići onako kako se mislilo zbog brojnih teškoća na terenu, no vjerujem da će se na koncu riješiti. Svakako ću se dalje interesirati za tu priču i pratiti što se događa – kazao nam je Ružić, prenijevši nam i pozitivne komentare stanovnika tog dijela Neslanovca jer se nešto konačno pokrenulo.



O važnosti uređenja tog puta već godinu dana govori građanska inicijativa "Za naš Neslanovac". Prilikom našeg izlaska na teren kako bismo se uvjerili u istinitost njihovih tvrdnji, Ivana Ljulj iz te Inicijative kazala nam je kako je pogođeno 20-ak djece i 400 stanovnika koji ne mogu doći do autobusne stanice na obilaznici, kao i da su prošlog prosinca Gradu poslali zahtjev sa 100 potpisa da se javni put uredi, no odgovor nisu dobili. Ni za ovaj potez, rekla nam je, nisu dobili službeno očitovanje, ali pozdravlja korak naprijed.



– Očekujem da će se nastaviti u tom smjeru kako bi se put priveo svojoj namjeni. To je rješenje kojim bismo bili zadovoljni, nadamo se kako će se problemi na koje pritom naiđu otkloniti u najkraćem roku te da će se time omogućiti djeci da idu sigurnije do škole. Neformalno se spominju nekakve skale kojim bi se to spojilo i tako zaobišao dio zemlje koji nije gradski, ali stariji sugrađani su time nezadovoljni jer bi moglo biti prilično strmo. Po nama bi bilo bolje da saniraju drugu parcelu javnog puta koja nije bila obuhvaćena čišćenjem i još je uvijek obrasla, a Grad je dužan privesti namjeni – istaknula je Ljulj.