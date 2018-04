Centar Splita, u to više nema sumnje, postao je jedna velika tvornica novca.



Pa iako gosti koji pristižu s kruzera nisu pri vrhu liste najvećih potrošača svatko od njih će, s obzirom na to da smo im "stanicu" servirali u samoj luci, bar na nekoliko sati prošetati gradom, polizati sladoled i popit kavu. Od njih tako direktne koristi imaju uglavnom samo oni koji su bili dovoljno s(p)retni pa su još prije koju godinu ugrabili dobru početnu poziciju, no svoj dio tog financijskog kolača odlučile su uzeti i banke, jer za platiti obrok ili kupiti razglednicu i magnet, turistima koji su na proputovanju Mediteranom neophodne su kune.



Još prošle godine bio je primjetan sve veći broj postavljenih bankomata, no s prvim proljetnim danima splitskim ulicama zavladala je prava pošast ovih uređaja s kojih se i dan i noć čuje trrrrrrr, trrrrrr... bibibibibi....



Od autobusnog kolodvora do "pothodnika" 15 bankomata, na samoj Rivi više od 20, kroz Marmontovu 10, u uličicama šire jezgre više od 40 komada. Ukupno, kad se napravi još đir oko HNK i spustio se na Matejušku, dolazimo do brojke više od 100 bankomata. I nije ova pošast, koja je nastavila niz pekarnica i fast foodova, bez razloga. Nakon mirisa friteza, Splitom se širi miris novca, jer po onom što smo u, mahom neformalnim, razgovorima saznali, mjesečno se za bankomat postavljen u izlogu dobije od 700 do 1500 eura, ovisno o lokaciji. Kad to pomnožimo s 12 mjeseci dolazimo da ozbiljna iznosa kojem će odoljeti tek rijetki.



– Već nekoliko puta dolazili su nam s ponudom da postavimo bankomat u naš izlog, jednom su čak i izvadili metar, ponašajući se kao da je to gotova stvar. Nudili su 7 tisuća, pa 10 tisuća kuna mjesečno, a kako nismo reagirali iznos se dizao i do 20 tisuća eura godišnje. Ne razmišljamo o tome, jer pogledajte malo prostore u kojima su postavljeni posljednjih godina, svima je posao propao. Ne samo da ružno izgledaju i sužavaju izlog, tu je i iritirajući zvuk koji ne da smeta onima koji unutra rade, već nije ugodno ni kupcima boraviti u takvom prostoru – smatra naša sugovornica.



Većina "strojeva za novac" je strateški postavljena na lokacijama gdje se zadržavaju turisti, no očito je da se više ni ne biraju pozicije, zapazili smo i bankomat u mesnici, pa dok čekate da vam se izda potvrda o isplati kroz prozor do sebe možete mjerkati svinjske polutke.



Voditelj Odsjeka za staru gradsku jezgru Goran Nikšić smatra kako bi i bankomate trebalo regulirati novom Odlukom o komunalnom redu, čija radna verzija je na javnom savjetovanju do ovog petka.



– Izbor je svakog od vlasnika hoće li unutar svog poslovnog prostora imati bankomat ili ne. No, ako on izlazi na fasadu, to je ipak zadiranje u javni prostor, jer netko tko prediže novac stvara gužvu – komentirao je kratko Nikšić.

Muk na pitanje o točnim brojkama

Najveći broj novih bankomata su oni plavo-žuti "Euroneta" koji posluje koristeći sustav Raiffeisen banke. Pokušali smo doznati njihov ukupan broj u Splitu, kao i više o poslovanju ove tvrtke sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama, no ni nakon tjedan dana odgovor od njihovih predstavnika u Hrvatskoj nismo dobili.



– Svaka banka prilikom odluke o ulaganju u bankomate procjenjuje što je za njezino poslovanje i za privlačenje klijenata najisplativije. Neke banke koje su dio internacionalne grupe svojim brendom privlače i inozemne turiste kojima je to u njihovim zemljama matična banka, dok se neke više odlučuju koristiti usluge Euronet mreže, posebno u turističkim područjima. Lokacija i instalacija ugradbena bankomata isključivo je u domeni dogovora pojedine banke s vlasnicima prostora – odgovor je koji smo dobili iz Hrvatske udruge banaka.