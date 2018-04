Šansa za podstanare: na Kili, kod POS-ovih zgrada, gradi se 90 novih stanova, cijena već od 1700 eura po kvadratu

Agenti nekretnina i svi koji traže stan u Splitu, govore da je situacija za kupce nikad gora. Slobodnih stanova je jako malo, a cijene rastu u nebesa.



Split je postao turistička destinacija, a to je dovelo do rasta cijene zemljišta, a kako je u međuvremenu poskupjela i gradnja, za očekivati je da će cijene i dalje rasti. Vlasnici stanova prosječno traže 2500 eura po kvadratu, a cijene u elitnim kvartovima idu i više od 3500 eura.



Novogradnje su, naravno, skuplje od ovih prosječnih cijena, no njih gotovo i da nema, naročito u centru grada. Kad se i pojavi koji noviji stan u centru grada, prodaje se po zlato, po sistemu tko više da...



Za sve one koji nisu toliko imućni, ni kreditno sposobni, dobra je vijest da se na Kili, odmah pored POS-ovih novogradnji, počela graditi nova stambeno-poslovna građevina, koja ima dva podruma, prizemlje, četiri kata i nadgrađe. Fizički su to dvije zgrade u Grabovoj ulici, koje zajedno imaju 9200 četvornih metara, u sklopu kojih je 91 stan i više od 100 parkirnih mjesta.



– Useljenje je planirano za travanj 2019. godine, a cijena kvadrata, ovisno o veličini stana i katu, varira od 1700 do maksimalno 1950 eura po kvadratu – kazala nam je Marija Šverko u ime investitorske tvrtke "Radović gradnja", koja je ujedno sestrinska firma "Manasa", u čijem je vlasništvu i hotel "Cornaro".



Autor projekta novogradnje na Kili je arhitekt Antun Šverko. S njim smo i obišli gradilište koje je već u odmakloj fazi – gradi se intenzivno od rujna i trenutno se diže drugi kat. Prvi kupci već su počeli razgledavati stanove, a osim izgleda stana najviše su ih se dojmile veće lođe, ali i bogatija oprema koja uključuje ugradbene vodokotliće, blindo vrata, predinstalaciju klimatizacijskih uređaja, te da svaki stan ima garderobni ormar na ulazu i veliki ormar u spavaćoj sobi...



– Ovaj projekt je od početka imao zadatak da budući kupci za što manji iznos dobiju što više kvalitetnih kvadrata. Namjerno naglašavam kvalitetnih jer često imamo slučajeve gdje je površinom manji stan funkcionalniji od većeg. Pritom postoje nekakva pravila koja treba poštovati, a to su u prvom redu uporabni prostori koje svaki element zahtijeva. Moguće je preklapati uporabne prostore i na taj način ih nešto reducirati, ali ne bi smjeli ići ispod nekog minimuma. Zadnjih smo godina bili svjedoci da zbog nestašice stanova tržište sve "proguta" pa se događalo da automobili vire iz garažnih mjesta, da se stanari jedva mogu useliti zbog neadekvatnih hodnika i prolaza, no to neće biti slučaj u ovim zgradama – ističe Šverko.



On je tako "nacrtao" u ovim zgradama garsonijere od 26 kvadrata s balkonom od 5,5 kvadrata, jednosobni stanovi imaju po 37 ili 40 četvornih metara i balkone od 5,5 kvadrata s tim da se ovaj veći jednosobni stan može pretvoriti i u dvosobni. Bit će i dvosobnih stanova od 54,5 kvadrata s istim balkonom, a trosobni će imati 69,5 kvadrata i veći balkon od 6,5 četvornih metara.

Cijelo prizemlje južne zgrade je namijenjeno za poslovne prostore, a ukupna kvadratura je oko 550 kvadrata.



– Ispoštovali smo novi pravilnik po kojemu je između stanova nužno izvoditi dodatni izolacijski zid uz nosivi betonski radi poboljšanja energetske učinkovitosti, u slučaju da se ne živi u jednom od ta dva stana pa se tretira kao negrijani prostor. Usput se postiže i bolja zvučna izolacija između stanova. Balkoni su dovoljno veliki pa neće služiti samo kao sušionice rublja, nego i postava balkonskog namještaja. Predviđene su i arle za cvijeće – navodi Šverko, i dodaje da je u planu oko zgrade posaditi masline jer novogradnja ionako niče na prostoru nekadašnjeg maslinika.