Splitski SDP-ovci ne daju 'pluća grada': 'Samo HDZ-ovci u Saboru mogu nam oduzeti Marjan!'; Nude i rješenje problema

Iako je Državno odvjetništvo tražilo da se Marjan "nacionalizira", što bi značilo da bi u budućnosti njime gospodarile "Hrvatske šume", tome su se usprotivi čak i lokalni HDZ-ovci.



Kako bi "pluća grada" ostala splitska, na posljednjoj tematskoj sjednici Gradskog vijeća usvojen zaključak da se u Zakon o šumama, osim državnih i privatnih šuma, uvede kategorija "lokalne šume", što bi uskoro trebala izglasati usvojiti i Vlada.



No, u saboru će biti presudni upravo glasovi splitskih HDZ-ovaca – poručio je u ponedjeljak s marjanske Prve vode Arsen Bauk, predsjednik SDP-ova zastupničkog kluba u Saboru.



– Marjan se Splitu može oduzeti samo s glasovima splitskih HDZ-ovaca na Markovu trgu. Tražit ćemo potporu svih onih stranaka čiji su predstavnici glasali za zaključak Gradskog vijeća, a pozvat ću čak i zastupnike Mosta, jer su dosta lepršavi po pitanju stranačke stege – najavio je Bauk i napomenuo da je rok za upućivanje na drugo čitanje zakona traje do rujna, a ako ključne odredbe ne bude u konačnom prijedlogu, SDP će reagirati amandmanom.



Kroz primjer zaštite od požara, Goran Kotur, predsjednik gradske organizacije socijaldemokrata, pojasnio je važnost upravljanja nad Marjanom s lokalne razine.



– "Hrvatske šume" bi u protupožarnu zaštitu ulagale višestruko manje, vjerojatno tek nekoliko desetaka tisuća kuna, dok Grad preko Javne ustanove na godišnjoj razini ulaže oko tri milijuna kuna.



Trenutačno su na četiri mjesta, 24 sata dnevno, raspoređena protupožarna dežurstva koja odmah uočavaju vatru i gase je. S druge strane, državna tvrtka na deset tisuća puta većoj površini ima tek nekoliko desetaka motrionica – istaknuo je Kotur.



Kao jedino rješenje SDP-ovci vide uvođenje kategorije vlasništva "lokalne šume", čime bi Marjan ostao pod upravljanjem Banovine.



– To je uobičajena praksa kod 18 članica Europske unije, a u još četiri zemlje imamo kategoriju "ostale šume", pod kojom se gradovima i općinama dozvoljava da budu vlasnici šuma – podvukao je Kotur.