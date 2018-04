Prijevoznik: Ne daju mi vozilima u Sjevernu luku! Moji radnici nisu zaslužili tako drastičnu kaznu; Tvrtka 'Luka': Odbija nam platiti, protiv njega smo digli i kaznenu prijavu

Prijevoznik Boris Šimleša sa svojim radnicima i dva kamiona puna asfalta našao se u ponedjeljak pred zatvorenom "kapijom" Sjeverne luke.



Naš sugovornik ustvrdio je kako je dobio zabranu ulaska u teretni terminal za sva svoja vozila zbog postojećih neriješenih problema.



– Ovo je drastična kazna, ne meni, nego mojim radnicima! Evo, pogledajte, svi voze osim mene. Ako sam ja nešto kriv, neka onda to rješavaju sa mnom, ali zašto moji ljudi ne mogu raditi? Asfalt će se ohladiti i stvrdnuti ako ga ne iskipam, onda je gotovo – kazao je očajni vlasnik tvrtke "Transport Šimleša".



Sukob na relaciji tvrtka "Luka" – prijevoznik Šimleša, kako tvrdi potonji, traje od zime, kada je odbio platiti ulazak kamiona u prostor teretne luke.



– Trebali smo utovariti sol i dogovor je bio da taj dan nećemo ulaziti ako bude padala kiša. No, unatoč tome bili smo prisiljeni ući unutra, iako nije bilo ukrcaja tereta – prisjetio se naš sugovornik i dodao kako je u ovom slučaju glavni problem nedostatak komunikacije, koji je rezultirao zategnutim odnosima koji su u nekoliko navrata bili čak i ekscesni.



To nam je potvrdio i Dragan Žanetić, direktor tvrtke "Luka" koja upravlja Sjevernom lukom, koji nam je kazao kako je s dotičnim prijevoznikom tri puta imao ekscesne situacije koje se odnose na blokiranja ulaza i neovlašteni ulazak u slobodnu zonu, zbog čega su uredovali granični policajci, ali zbog skidanja registracijskih pločica s vozila kako bi se izbjeglo plaćanje naknade, epilog čega je bilo podizanje kaznene prijave protiv Šimleše, te naposljetku i trajna zabrana ulaska njegovim vozilima unutar "žice".



– Za sve navedeno imamo snimke kao dokaz – naveo je Žanetić.



Prijevoznik Šimleša ne bježi od činjenice da je ponekad burnije reagirao, ali, kako je ustvrdio, njegova namjera nikad nije bila nikoga oštetiti niti ne plaćati svoje obveze.



– Zašto ne mogu razgovarati s gospodinom Žanetićem? On mene ni ne poznaje! Što da sad radim? Mislim da moramo surađivati. Nikome nisam ništa dužan, uredno obavljam svoj posao. Jesam li zaslužio baš ovakvu bahatost? – upitao se Šimleša pred ulazom u teretno pristanište.



Nakon što smo završili razgovor s njim, još jednom smo kontaktirali prvog čovjeka Sjeverne luke, upitavši ga ima li šanse da se njih dvojica ipak nađu oči u oči, ne bi li i na taj način uspjeli naći neko rješenje.



Žanetić nam je odgovorio kako je Šimleša bio na razgovoru s njegova dva pomoćnika, te da on nema namjeru razgovarati s čovjekom koji se tako ponaša i još se ne želi ispričati.



Ipak, direktor "Luke" nam se naknadno javio i obavijestio nas kako je ipak pronađeno kompromisno rješenje ove nezahvalne situacije.



Naime, lučku kompaniju osobno je kontaktirao Jozo Rako, direktor "Cestara" kao tvrtke naručitelja tereta, te je dogovoreno da će njihov vozač uvesti kamione s asfaltom u prostor Sjeverne luke kako materijal ipak ne bi propao.



– "Cestar" će nama za to platiti nešto veću naknadu, a onda će se oni naplatiti od Šimleše – pojasnio je Žanetić.