Smrad s Karepovca jutros je išamarao Splićane. Nakon duže vremena neugodni mirisi koji se šire gradom i okolicom zbog radova na odlagalištu otpada prostrujali su i do užeg centra.Kako doznajemo, neugodan miris rezultat je povišene koncentracije plinova. Konkretno porasla je koncentracija amonijaka u zraku.



Prema podacima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, količina amonijaka jutros je od 6 do 8 sati prešla dopuštenu razinu, no to, navodno, ne predstavlja opasnost za zdravlje građana.



Osim što možete povratiti...