Nesvakidašnji incident u Splitu: djevojci ukrao psa ispred dućana, kujicu spasili zaposlenici Lidla

Nala, mješanka maltezera, nakon četverosatne drame, ponovno je sa svojom vlasnicom, mlađom Splićankom! Bio je to jedan uobičajeni odlazak u šoping u "Lidla" na Poljičkoj cesti, koji se, vidjet će se kasnije, pretvorio u pravi horor ili triler, kako za psa, tako i za njegovu vlasnicu.



U ponedjeljak, između podneva i 13 sati, mlada Splićanka zajedno je s prijateljicom ušla u spomenutu trgovinu, nakon što je psa privezala za inox rampu u dvorištu. Nakon 20-ak minuta, po završetku šopinga, uslijedio je izlazak iz dućana i pravi šok! Od maloga psa ni traga!



- Ne znam kako sam to preživjela. Bila sam potpuno shrvana! Na početku sam pomislila da se pas možda sam odvezao, pa da se zaigrao, ili da ga je netko tako odvezanoga odveo u šetnju. Nazvala sam sve radio postaje, oblijepila bus stanice oglasom, između ostalog i onu na Firulama. Vrlo brzo, iako su mi tada ti sati bili kao dani, s Radio Dalmacije, oko 16 sati, stigla mi je najljepša vijest da je pas pronađen! Zaposlenici "Lidla" nazvali su ranije, naime, radio postaju i kazali da je pas kod njih te da mogu doći po njega - ispričala nam je u utorak navečer još uvijek uznemirena vlasnica psa, no svakako i sretna što se drama okončala.



Psa je, kao nam je kazala, nakon nekoliko sati od otmice, u okruženju "Lidla" dovela u šetnju ista ona osoba koja ga je toga istoga dana, nekoliko sati ranije i odvezala, točnije otela. Na scenu su tada stupili radnici "Lidla", koji su uspjeli privoljeti otmičara da preda psa.



- Sretna sam što se sve dobro završilo, nitko sada sretniji od mene; neću raditi istragu ni probleme toj osobi, bilo pa prošlo, baš zbog poteškoća koje ima. I, naravno, mislim da nikada više neću psa ostaviti tako vezanog, bez nadzora neke osobe, a to preporučujem i drugim vlasnicima pasa. Isto tako, želim dodati kao nisam od osoba koja psa vodi po šoping centrima, i ne radim to. Iz razloga što smatram da psu baš i nije mjesto niti u stanu, a najmanje po šoping centrima.



Sretna je naša sugovornica i zbog činjenice što se njezina drama, nazovimo je otmica, nije pretvorila u krađu psa, vrlo popularnu u nekim dijelovima Lijepe naše. Otmu psa, potom traže otkupninu. Nala je ipak imala sreću.