Splitski SDP počeo skupljati potpise za referendum o gradnji crkve na Splitu 3: u manje od sat vremena skupili ih 120

Na Splitu 3 danas je započelo prikupljanje potpisa građana za eventualno raspisivanje referenduma kojim bi se stanovnici ovog kotara izjasnili jesu li za gradnju crkve.



Akciju je pokrenula splitska organizacija SDP-a čiji članovi potpise prikupljaju ispred supermarketa Tommy na ulazu u robnu kuću Prima 3. Koliki je interes građana za spomenuto pitanje, dovoljno govori podatak da ih se u prvih sat vremena akcije potpisalo njih 120..



Oni svojim potpisom od Grada Splita traže da se povuče Prijedlog izmjena i dopuna DPU-a na potezu sjeveroistočno od raskrižja ulica Bruna Bušića i Poljičke ceste i stavi van snage važeći DPU, te da se novi prijedlog DPU-a podnese nakon donošenja novog GUP-a uz sveobuhvatno sagledavanje prostora i poštovanje projekta Split 3.



- Splitski SDP je jasno iznio svoj stav, a to je da smo protiv gradnje crkve na ovoj lokaciji. Dakle, ne protiv gradnje crkve kao crkve, nego protiv izgradnje na ovoj lokaciji. Ova akcija koju trenutno provodimo ne ide u cilju skupljanja potpisa samo onih koji se protive takvoj ideji, već svih koji smatraju potrebnim da se omogući neposredno izjašnjavanje stanovnika kotara Split 3 na način da se sazove zbor građana i omogući tajno glasanje u trajanju od 12 sati - kazao je Goran Kotur, predsjednik splitskog SDP-a.



Kod donošenja GUP-a treba se, prema njegovim riječima, sagledati cjelokupna slika stanja u prostoru da bi se donijele dobre odluke jer drži da su pojedinačne intervencije nanijele dosta štete stanju u prostoru.



- Projektom Split 3 naš je grad prije 50 godina pokazao da ima ambiciju, da se može planski razvijati, a ne stihijski kao što se događalo zadnjih dvadesetak godina. SDP stoga traži da se sadašnji prijedlog DPU-a povuče, da se aktualni, važeći DPU stavi van snage i da se ovo pitanje riješi promjenama GUP-a i tek onda da se ide u izradu DPU- kazao je Kotur i dodao kako je urbanističko rješenje Splita 3 prepoznato i u svijetu, pa će tako i na izložbi u Muzeju moderne umjetnosti u New Yorku u srpnju ove godine biti predstavljen projekt Split 3.



Potpisi za referendum prikupljat će se, inače, ispred Prime 3 do srijede, i to svakim danom od 9 do 14, te od 16 do 20 sati.