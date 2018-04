'Ideju mi je dala ekipa sa sela': splitski maturant ispričao nam je sve o svom neobičnom dolasku na maturalnu zabavu na konju

Svi još uvijek bruje o sinoćnjem spektakularnom dolasku na maturalnu večer učenika Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju Berta Pletikosića koji je na svojoj kobili dojahao ispred hotela "Atrium" gdje se proslava održavala, a 18-godišnji iskusni jahač trkaćih konja i licencirani džokej s nekoliko osvojenih trofeja ispričao nam je kako mu je napamet pala ova originalna ideja.



– Sjedio sam s ekipom na selu i slušao priče prijatelja iz drugih razreda kako će na maturalnu doći u luksuznim autima iz autoškole. Predložili su mi da dođem na konju budući da je to moj život i to mi je u krvi. Najbolje ideje se nekako rode slučajno i spontano. Mislim da je ovo prvi put u državi da je netko tako stigao na maturalnu zabavu – ispričao nam je uspješni sportaš kako se odlučio na taj potez, koji je podržao i ravnatelj njegove škole.



– Nisam mogao vjerovati da će to stvarno napraviti. Inače uvijek blefira, ali ovaj put je to napravio do kraja – sretan je bio njegov razredni kolega Ante Ivančić, a viđenim se nemalo iznenadila njegova lijepa pratnja na maturalnoj večeri.



– Mislila sam da se šali kada je rekao da će doći na konju. U šoku sam, ali je svakako to lijepo vidjeti. Svi su se okupili da to dožive uživo – nasmiješeno nam je kazalaMagdalena Palinić, dok je promatrala svog viteza koji je stigao, doduše, na smeđem konju.



– Ideja je odlična, malo je razbio monotoniju. Momak je baš simpatičan – svidio se tako Bertov performans i Mladenu Radoviću, jednom od očeva koji je došao svoje dijete ispratiti na maturalnu večer.



Prvi susret s prometom dobro je podnijela engleska punokrvna kobila "Double Trouble", kupljena u Njemačkoj za 12 tisuća eura, inače u vlasništvu Bože Majića Zeca iz Brnaza, a kojoj je Berto ujedno i trener. Velike planove s tom osam godina starom trkačicom ima mladi jahač. Pripremaju se za nekoliko bitnih trka u narednih nekoliko mjeseci, a Berto se dobro oporavio od teške tjelesne ozljede koju je prošle jeseni doživio prilikom pada na treningu.



– Pred nama su međunarodne galopske utrke, ali škola neće patiti, prolazim odličnim – istaknuo je Berto, koji se može pohvaliti da je svoje jahačko umijeće imao prilike pokazati u megapopularnoj seriji "Igre prijestolja", kada je jašući u sedlu prolazio Rivom i Dioklecijanovim podrumima.



Taj mladić, podrijetlom iz Hrvaca kod Sinja, u utrke se zaljubio kada ga je otac kao šestogodišnjaka doveo na sinjski hipodrom. Kao svoju najveću životnu želju ističe sudjelovanje na sinjskoj Alki, a sljedeći korak po završetku školovanja je odlazak u profesionalnu vojsku.



Organizaciju nesvakidašnjeg događaja na sebe je preuzeo Marko Blažević, glavni tajnik Hrvatskoga galopskog saveza, koji nam je kazao kako nije imao posebne savjete za Berta i njegovu sinoćnju proslavu, a to je i pojasnio ovim riječima:



– Berto je odličan, jedan od rijetkih momaka koji je predan, trudi se i zalaže. Očekujemo mnogo od njega, mi smo tu da ga podržimo. A upute za ponašanje njemu ne treba davati. Kršan momak, čvrsta desnica i oko sokolovo, to je budući alkar – kazao je taj međunarodni sudac za konjičke utrke, ističući kako je Berto jedini licencirani jahač za galopske utrke s područja Splita.