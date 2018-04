Zlo je otkriveno iz redova Nadbiskupije i to treba pohvaliti. Ali žalosno je da su oni iz provincije sve to znali svih ovih godina i da su šutjeli – kaže nam jedan od muškaraca koji su prijavili fratra

Nakon što je u javnost izišlo priopćenje Nadbiskupskog ordinarijata u Splitu u kojem stoji da je suspendiran jedan klerik jer je primljena "obavijest o mogućem kažnjivom djelu" i nakon što se doznalo da se radi o fratru koji je navodno godinama spolno zlostavljao dječake i bludničio nad njima, u cijelu se priču uključila i splitska policija.



Kako neslužbeno doznajemo, trenutno policijski istražitelji rade na najmanje tri slučaja koja su prijavljena i u kojima imaju saznanja o mogućim počinjenim kaznenim djelima, te se aktivno uzimaju iskazi od svih potencijalnih žrtava, svjedoka i drugih uključenih u skandal.



Također doznajemo da je na razgovor u policiju pozvan i crkveni pravnik fra Tomislav Glavnik, provincijalni vikar franjevačke provincije sv. Jeronima čiji je član prijavljeni fratar, a kojega je Nadbiskupija imenovala crkvenim sucem istražiteljem u istrazi svih okolnosti ove afere.



S obzirom na to da se Crkva nakon izbijanja afere potpuno zatvorila, nemoguće je dobiti službeno njihovo stajalište o ovom skandalu, no neslužbeno doznajemo da je splitsko-makarski nadbiskup i metropolit mons. dr. Marin Barišić pokazao izuzetno velik interes da se cijeli slučaj i sve prijave vrlo detaljno istraže i da se na taj način pročiste crkveni redovi. Pokušali smo jučer doći do nadbiskupa kako bi nam dao službenu izjavu te smo Ordinarijatu poslali upit za razgovor o ovoj "vrućoj" temi.



Razgovarali smo s muškarcem koji je prijavio fratra iz splitskog samostana: Imao sam samo 15 godina. Nasrnuo je na mene u sakristiji, detalji su pregadljivi...



Osumnjičeni fratar godinama je vodio dječji zbor u Sv. Frane, a Crkva za navodno zlostavljanje zna još od 2011. kad je jedna od žrtava zatražila 'duhovnu pomoć'



– Podsjećamo da je odmah po prvoj primljenoj obavijesti o mogućem kažnjivom djelu nadbiskup suspendirao osumnjičenog klerika te je pokrenuo kanonski postupak da se utvrde okolnosti, činjenice i sama vjerodostojnost. O slučaju smo obavijestili i javnost te je pokrenut i civilni postupak u kojem Nadbiskupija surađuje. Budući da se radi o redovniku koji boravi na području Nadbiskupije bez povjerene službe od strane nadbiskupa, čitav slučaj prate redovnički poglavari dotične provincije, koji će po okončanju postupka primijeniti mjere prema svome članu. Jasno je da dok traju dva postupka, na civilnom i kanonskom području, nadbiskup niti itko u ime Nadbiskupije ne može o tome medijski istupati, već ćemo izvijestiti javnost o rezultatima kanonskog postupka. Samim obavještavanjem javnosti dano je na znanje da se proces vodi transparentno i nezaustavno – odgovoreno nam je iz Splitsko-makarske nadbiskupije.



Neki su mediji jučer objavili da je provincija kojoj pripada fratar kojega se sumnjiči za pedofiliju utvrdila da on nije kriv i da su odlučili podnijeti kaznenu prijavu za lažno prijavljivanje kaznenog djela protiv osobe koja je prijavila fratra. No, iz vrlo pouzdanog izvora iz provincije doznajemo da istraga o osnovanosti prijave još uvijek nije završena i da se nije ni razmišljalo o podizanju kaznene prijave protiv osobe koja je sve prijavila. Sve materijale i iskaze koje posjeduju dali su policijskim istražiteljima.



Slobodna Dalmacija objavila je jučer razgovor s jednom od žrtava, koji tvrdi da ga je prozvani svećenik još 1997. godine spolno zlostavljao i da je o tome upoznao provincijala reda kojem on pripada još 2011. godine.



U prilog tome govori i neka pismena korespondencija koju smo dobili na uvid, kao i neki drugi materijali iz kojih je razvidno da je vrh tog reda znao za ovaj slučaj još prije sedam godina. Žrtva s kojom smo razgovarali žestoko demantira tvrdnje koje su se pojavile u medijima da je baš on ucjenjivao Crkvu tražeći 15 tisuća eura i stan. Kaže i kako se slučaj koji je crkvenim vlastima u prosincu prošle godine prijavio gvardijan samostana sv. Frane u Splitu ne odnosi na njega, nego da je to neka potpuno druga situacija u kojoj on nije akter i za koju je saznao tek kad je dobio informaciju da je fratar za kojega kaže da ga je zlostavljao suspendiran.



– Zlo je otkriveno iz redova Crkve, odnosno Nadbiskupije, i to treba pohvaliti, kao i njihovu reakciju kad su za sve saznali. Ali žalosno je da su oni iz provincije sve to znali svih ovih godina i da su šutjeli. Oni moraju odgovarati za to, jer tko zna što se sve događalo ovih godina. I znam da će mnogi govoriti da sam ja, a možda i drugi koji se jave, nevjerodostojan svjedok jer sam ovakav ili onakav, a neka se zapitaju zašto je to tako i kako bi njima bilo da su prošli sve ovo što ja godinama prolazim – kazao nam je jučer naš sugovornik.