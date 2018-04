Novi detalji oko slučaja pedofilije u splitskom samostanu: župljani tvrde da je muškarac  tražio 15 tisuća eura u zamjenu za šutnju, a zatim i stan...; Potvrđeno još prijava protiv osumnjičenog svećenika

Policija i DORH mogu se uključiti u svakom trenutku, mogli su i ranije. S naše strane nije bilo nikakvog zataškavanja, kaže fra Tomislav Glavnik

Nekoliko dana nakon što su se Splitom počele širiti priče kako je jedan franjevac na službi u gradskoj župi osumnjičen za kazneno djelo pedofilije, reagirala je priopćenjem i Splitsko-makarska nadbiskupija, a objava kako je nadbiskup Marin Barišić suspendirao "klerika zbog mogućeg kažnjivog djela" postala je vijest dana.



– Mjesni ordinarij ima ovlast tu mjeru (suspenzije) slobodno primijeniti prije, u vrijeme trajanja i nakon bilo kojeg kanonskog postupka. U isto vrijeme, ordinarij je imenovao suca istražitelja i bilježnika u postupku prethodne istrage koji su dobili zadatak da se raspitaju o činjenicama, okolnostima i odgovornosti. Rezultate prethodne istrage ordinarij će dostaviti nadležnoj Kongregaciji za nauk vjere, koja će dati daljnje upute za postupanje, a ukoliko se ustanovi da je prijava vjerodostojna, ordinarij će slučaj dostaviti i državnim vlastima – stoji u priopćenju Nadbiskupije, u kojem se dodaje kako zbog čuvanja integriteta žrtve neće iznositi više informacija do konačnog ishoda istrage.



Splitsko-makarska nadbiskupija suspendirala klerika; Fratar iz splitskog samostana dulji niz godina zlostavljao više maloljetnika?



Oglasio se osumnjičeni svećenik iz Svetog Frane: To je sve izmišljeno, ja nisam nikoga zlostavljao! Ali pretpostavljam tko je to mogao pokrenuti...



Prema neslužbenim saznanjima, riječ je o fratru konventualcu, članu Hrvatske provincije svetog Jeronima sa sjedištem u Zagrebu, a koji je nekoliko puta u zadnjih tridesetak godina bio na službi u splitskom samostanu svetoga Frane na Obali. Nadbiskupija je postupila po naputku Vatikana, najprije istraživši slučaj i ispitujući vjerodostojnost, a budući da je svećenik suspendiran, nakon što svoju ocjenu dade i vatikanska Kongregacija za nauk vjere i optužbe se pokažu vjerodostojne, slijedi i prijava pravosudnim tijelima.



Neslužbeno doznajemo, prva prijava protiv fratra za zlostavljanje došla je od muškarca koji je prije nekoliko godina bio nekoliko mjeseci u istražnom zatvoru na Bilicama zbog navodnih financijskih malverzacija.



Kako doznajemo u razgovoru sa župljanima, među kojima se u utorak priča proširila, nakon što je prijavio slučaj zlostavljanja, muškarac je tražio od fratara 15 tisuća eura u zamjenu za šutnju, a zatim je ponudu "podigao" na – stan, što su franjevci navodno odbili. Tada mu je preporučeno da pronađe još dva svjedoka kako bi se istražni proces mogao pokrenuti, što je očito i uspio. Prema neslužbenim navodima, pojavilo se još prijava, navodno bivših članova dječjeg zbora. Prozvani fratar iz samostana na Obali, sada 78-godišnjak, negira sve optužbe, navodi kako nije u kontaktu s djecom ni maloljetnicima, te da pretpostavlja tko je mogao pokrenuti proces.



Osumnjičeni fratar nije svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije, no djela su, prema prijavi fra Žarka Relote, gvardijana samostana sv. Frane, počinjena na području te crkvene pokrajine, pa je splitsko-makarski nadbiskup za crkvenog suca istražitelja imenovao crkvenog pravnika fra Tomislava Glavnika, provincijalnog vikara franjevačke provincije sv. Jeronima, čiji je član prijavljeni redovnik.



– Prijava je došla 8. prosinca 2017. godine i crkvena istraga je blizu završetka, što znači da smo radili brzo.



Je li riječ o jednoj ili više prijava?



– Postoji više prijava.



Je li riječ o seksualnom zlostavljanju?



– To će utvrditi istraga, čije ćemo rezultate poslati Kongregaciji za nauk vjere. Ako je riječ o zlostavljanju, onda, prema vatikanskim propisima, imamo dužnost slučaj prijaviti državnim vlastima.



Sada je slučaj objavljen i u medijima, što ako se uključe DORH i policija?



– Policija i DORH mogu se uključiti u svakom trenutku, mogli su i ranije. S naše strane nije bilo nikakvog zataškavanja. Što se tiče dijela medija koji su prozvanog već proglasili krivim, upozoravam kako postoji presumpcija nevinosti u svakom pa i ovom slučaju i apeliram da se to ne radi.



Znači li nadbiskupova suspenzija da je krivnja već potvrđena pred crkvenim vlastima?



– Ne, suspenzija je mjera predostrožnosti koja se izriče tijekom istrage.



Je li točno da je Provincija nudila novac svjedocima u zamjenu za šutnju?



– Ne, i nije bilo šutnje, da se htjelo šutjeti, ne bi se pokrenuo proces i sve objavilo.