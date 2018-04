Oglasio se osumnjičeni svećenik iz Svetog Frane: To je sve izmišljeno, ja nisam nikoga zlostavljao! Ali pretpostavljam tko je to mogao pokrenuti...

Nakon što je iz Splitsko-makarske nadbiskupije jutros stigla vijest kako je Nadbiskupski Ordinarijat u Splitu, po primitku obavijesti o mogućem kaznenom djelu, suspendirao jednog klerika, u medijima se ubrzo pojavila vijest kako je riječ o svećeniku iz splitskog Samostana Svetog Frane i to zbog sumnje da je dulji niz godina seksualno zlostavljao više maloljetnika.



Splitsko-makarska nadbiskupija suspendirala klerika; Fratar iz splitskog samostana dulji niz godina zlostavljao više maloljetnika?



Iako se iz nadbiskupije u nijednom trenutku nisu oglasili o kakvom se mogućem kaznenom djelu radi, cijeli slučaj je za 24 sata prokomentirao sam osumnjičeni fratar.



- Da, ja sam taj, znam da sam suspendiran, ali ne znam zašto. Molim vas možete li mi pročitati odnekud, ja sam čovjek od 78 godina, ne koristim se internetom, ne znam za portale - rekao je fratar čije ime se ne navodi.

Kad je čuo za što ga se navodno tereti ostao je šokiran:

- Pa što je to, to je sve izmišljeno, ja nisam nikoga zlostavljao. Ne znam uopće o čemu se tu radi, to su izmišljene konstrukcije. Ne, nisam ni u kakvom kontaktu u crkvi s djecom ili maloljetnicima. Stvarno ne znam o čemu s tu radi, ali pretpostavljam tko je to mogao pokrenuti - rekao je za 24 sata prozvani svećenik koji se nije želio predstaviti, dodavši:

- Nije mi problem reći svoje ime i prezime, ali mislim da je još rano, moram još vidjeti.