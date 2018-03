Ne može Mrvica bez Trajektne luke ni kad je u penziji: legendarni Splićanin mora je doć vidit kako po jakom jugu akoštaju katamarani, odmah ga okružile obožavateljice

Premda će upućeniji odmah ustvrditi kako Ante Mrvica, legendarni umirovljeni "Jadrolinijin" koordinator za splitsko plovno područje nije Splićanin nego Žirjanin, no kako je riječ o osobi koja je toliko obilježila ovaj grad i život jednog od njegovih najfrekventnijih dijelova; Splićani ga s poštovanjem smatraju i svojim.



A kako i ne bi, kad šjor Ante, penziji usprkos, nije mogao propustiti dan s ovako jakom južinom kakav je danas u Splitu, a da ne učini đir do Trajektne luke i uvjeri se funkcionira li sve kako treba, uspijevaju li brodovi pristajat i isplovljavat po planu.



Skupina hodočasnika koja je noćas sudjelovala u poznatoj procesiji Velikog četvrtka na Hvaru, a među kojima se zatekao i naš fotoreporter, oduševila se kad ga je ugledala na mulu i odmah su mu se krenuli srdačno javljati, i oni koje poznaje i oni nepoznati.



Jer ni šjor Ante Mrvica, ove godine ovjenčan i kao Komunikator godine, odavno nije nepoznat, pa ne čudi što su ga i organizatori Porina pozvali da bude jedan od prezentera nagrade.



A nama je i dalje najdraže ga vidjeti negdje oko luke, jer se ne možemo oteti onom osjećaju da kad je on tu, da će sve jednostavno biti u redu...