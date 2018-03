Izbjegnuta tragedija na Poljudu: 2-godišnjak je dotrčao s igrališta kad je beton pod njim pukao na pola i povukao ga u more, spasio ga stariji brat; Policija nije upoznata sa slučajem

Više od 30 godina dotrajala i neodržavana betonska platforma kod Poljuda, nedaleko od restorana "Stari mornar", odolijevala je zubu vremena, ali je u utorak u poslijepodnevnim satima "pokleknula" i sa sobom povukla i dijete.



Platforma je dugo godina služila kao tuš za obližnje kupače, a danas se beton prepolovio na pola, i to u trenutku kad je dvogodišnjak s obližnjeg igrališta, na kojem se igrao s pet godina starijim bratom, dotrčao do nje. Nesretni dječak zajedno s odlomljenim dijelom platforme upao je u more, no stariji brat je brzo reagirao i izvukao mališana.



Na mjestu nesretnog događaja, iz kojeg se dvogodišnji Splićanin nekim čudom izvukao bez težih ozljeda, bili su i dječakovi roditelji koji očekivano nisu bili raspoloženi za izjave.



Mlađeg sina su osušili i presvukli u suhu odjeću te kratko dobacili kako su sretni što im je dijete dobro.



Iako službenih obrazloženja uzroka napuknuća platforme nije bilo, pretpostavlja se da je do puknuća došlo zbog dotrajalih potpornih stupova koji su se oštetili od mora, soli i godina.



Sreća je što je stariji brat brzo reagirao i što na tome mjestu dubina mora nije veća od trideset centimetara.



Nešto više o ovom događaju, uzroku i posljedicama pokušali smo doznati od Policijske uprave splitsko-dalmatinske, međutim, kazali su nam da jučerašnja nezgoda kod Poljuda nije prijavljena.



– Na žalost, nemamo informacija o tom događaju jer ga nitko nije prijavio. Pretpostavljam da bi bilo drugačije da je dječak imao ozljede jer nam se obično prijave slučajevi i s najmanjim posljedicama – doznali smo iz PU splitsko-dalmatinske.