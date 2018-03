Srećom, nema ozlijeđenih, ali bilo je kao u akcijskom filmu: automobil se u Splitu izvrnuo na krov, naš čitatelj sve je snimio

U ponedjeljak navečer u Splitu je došlo do prometne nesreće koja je na trenutak nalikovala sceni iz akcijskog filma, no srećom, prema prvim informacijama, nije bilo ozlijeđenih.



Vozilo marke Renault, model Clio II, kretalo se oko 21 sat iz smjera bolnice Križine prema centru Kalajdžić kada je došlo do kontakta s nogostupom te kasnije s ogradom, nakon čega se vozilo i prevrnulo.



Vozačica Clia, prema riječima očevidaca, nije ozlijeđena.



Naš čitatelj našao se u trenutku nesreće na mjestu događaja te uspio fotografirati trenutak kada se automobil u zraku prevrnuo naopako.



Nema još saznanja o brzini kretanja vozila ili eventualno o vožnji pod utjecajem alkohola. Očevid je u tijeku.