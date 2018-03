Jeste li čuli za Rustem-pašu, velikog vezira koji je upravljao čak i područjima Kile i Visoke, ali se nije spustio u Split?

S iznimnim zanimanjem su studenti i profesori Filozofskog fakulteta te drugih fakulteta Sveučilišta u Splitu popratili predavanje o teritorijalnim cjelinama na području Klisa u razdoblju osmanskih osvajanja. Njihovu pažnju zaokupio je prof. dr. sc. Michael Ursinus, islamist i orijentalist svjetskoga glasa, professor emeritus i predavač na sveučilištima u Birminghamu, Freiburgu i Heidelbergu, te predsjednik Međunarodnog udruženja osmanista (CIEPO).



Rođen je u Njemačkoj, a studij turkologije završio je u Hamburgu. Ugledni povjesničar govorio je o postupnom preuzimanju vlasti od Osmanskog Carstva nad dijelovima teritorija oko Kliške tvrđave, te o načinu uključivanja teritorijalnih jedinica u osmanski sustav u razdoblju neposredno pred pad Klisa 1537. godine. Prije samoga predavanja sve prisutne u ime Filozofskog fakulteta i dekanice izv. prof. dr. sc. Glorije Vickov pozdravio je prodekan za znanost i međunarodnu suradnju doc. dr. sc. Gordan Matas, te predstavio prof. Ursinusa, njegov rad i značaj.



Nakon predavanja, prof. Ursinus odgovorio je i na nekoliko pitanja za Slobodnu Dalmaciju. U Splitu je, kazao nam je, peti ili šesti put.



- Za mene je dolazak u Split važan ne samo zato što je ovo lijepo mjesto, već još više zbog susreta s ljudima, prijateljima, kolegama. Svaki put kad dođem, otkrijem nešto novo. Ponekad su to neke sitne stvari koje otkrijem, a koji put budu prava senzacija. S obzirom na to da u ovoj zemlji ima malo stručnjaka koji se bave proučavanjem osmanskog razdoblja, nalazim da su ta moja otkrića važna ne samo za mene i moja istraživanja, već i za lokalnu zajednicu. Pod otkrićima mislim na rijetke dokumente, natpise u kamenu, poput onog pronađenog u podrumima Dioklecijanove palače. Naime, riječ je o osmanskom dokumentu u kamenu s natpisom iz 1508. godine, iz ranijeg vremena nego što su Osmanlije bili na ovom prostoru. Nameću se razna pitanja. Nije logično da je tako veliki kamen prenošen kopnenim putem, pa je vjerojatnije da je donesen morskim putem - kaže prof. Ursinus.



On pretpostavlja da je ovaj kamen u palaču došao s juga, a ako je došao morskim putem, mogao je doći i s veće udaljenosti. Kako bi mogao potvrditi svoje pretpostavke, bile bi mu uistinu dragocjene informacije ovdašnjih arheologa o tome kada i gdje točno je kamen pronađen.



- Pitali ste koliko sam često dolazio u Split. Kad kažem da sam pet, šest puta dolazio u Split, to ne znači da sam bio samo u Splitu. Moji me prijatelji, kolege vode i na teren u okolicu Splita. Kad god dođem u Hrvatsku, to je za mene prilika vidjeti i druga mjesta na jadranskoj obali, ali i u unutrašnjosti. To je ujedno i prilika za posjet Bosni i Hercegovini, tako da na licu mjesta imam sve informacije o područjima koje istražujem. To je iznimno važno, jer da biste shvatili povijest, morate vidjeti i teren gdje se ona odvijala. Činjenica da su danas Kupreška vrata zatvorena zbog snijega, te da je u dvadeset prvom stoljeću otežan promet, za mene kao povjesničara je značajna, jer to znači da je u prošlosti bilo još teže putovati ovim putem.



- Dokumenti koje istražujem uglavnom su popisi koje su radili službenici koji su da bi ih sastavili, morali putovati i obilaziti cijeli teritorij. I pisali su o teškoćama na putovanjima. Kada to što je zapisano vidim i sam na terenu, sve mi je jasnije - govori prof. Ursinus, koji je u Splitu boravio i prošle godine, sredinom svibnja.



Ovaj svjetski poznati povjesničar, u ovdašnjim arhivima je proučavao osmanske dokumente, pogotovo one vezane uz Poljica, a uz njegov angažman pokrenut je i projekt "Povijest Splita i Klisa u vrijeme Osmanskog Carstva". Znatan broj dokumenata o Poljicima čuva se u Nadbiskupskom arhivu u Splitu, ali su vrlo malo istraživani. Za istraživanje arhivske građe iz osmanskog razdoblja potrebno je poznavanje arapskog, perzijskog i turskog jezika i pisma, a takvih stručnjaka je malo.



Jedan od najpoznatijih (i rijetkih) stručnjaka koji se bavio tom građom je orijentalist Sulejman Bajraktarević, a o dokumentima koji se odnose na Poljica pisao je sredinom prošlog stoljeća.



Na naš upit što pokazuju dokumenti koje je istraživao o Poljicima, ugledni osmanolog odgovara da je puno toga što bi mogao ispričati o poljičkoj baštini i nastavlja:



- Zahvaljujući prijevodima Alfonsa Pavića, koji se čuvaju u Kaptolskom arhivu, imamo detaljan uvid u poljičku prošlost, ali on se nije bavio orijentalistikom. Svi ti dokumenti su iz relativno malog područja, utoliko nam pomažu da bolje rekonstruiramo život u tom razdoblju. Posebno je zanimljiv dio dokumenata koji se odnosi na rad solana u Stobreču. Pavić i Barjaktarević govore o dokumentima iz šesnaestog stoljeća, oko 1550. godine, a najstariji dokument koji sam ja vidio datira iz 1540. godine. Je li to najstariji dokument, ne znam, držat ću oči i nadalje otvorene. Moguće da postoje stariji dokumenti sačuvani na nekom drugom mjestu.



U njemačkim arhivima sam vidio dokumente koji su bili prodani privatnim osobama, pa poslije darovani arhivu. Osamsto dokumenata koje sam ja vidio, mogli bi se nadopuniti dokumentima koji sigurno još uvijek postoje u privatnim arhivima i u inozemstvu. Vrlo je izvjesno da postoji više od tisuću dokumenata iz tog razdoblja, što je prilično velik broj.



Pavić i Barjaktarević govore o najranijim dokumentima iz šesnaestog stoljeća, a zadnji su s kraja devetnaestog stoljeća. Postoje i drugi privatni arhivi u Dalmaciji sa značajnim zapisima iz osmanskog razdoblja, koje bi trebalo istraživati s popisima iz Poljica, kao onaj u Zaostrogu, Visovcu itd, veli nam prof. Ursinus.



Što se tiče Klisa, u fokusu istraživanja prof. Ursinusa je topografija prostora između Splita i Klisa, na razgraničenju Mletačke Republike i Osmanskog Carstva, u razdoblju od kasnog srednjeg vijeka do kraja osmanskog razdoblja. Na tom prostoru se nalazio veliki čiftluk velikog vezira Rustem-paše. Južna granica čiftluka nalazila se oko 500 metara sjevernije od splitskog teritorija, a prostor između je bio tzv. terra nullius (ničija zemlja).



Južna granica Rustem-pašina čiftluka išla je od zaljeva Vranjic, prema istoku kroz Dujmovaču, pa ispod Dioklecijanova akvadukta na lokaciji Mostine, dok se sjeverna granica splitske Terra Ferme paralelno proteže južnije, vjerojatno preko lokacije poznate u Splitu pod nazivom Turska kula prema jugoistoku. Nadalje, prema istoku do točke gdje granica Rustem-pašina čiftluka dotiče Kilu, Visoku, te potom prolazi između Kamena i Stobreča. Istočno od male utvrde na Kamenu, obje linije razgraničenja spajale su se prema moru blizu Stobreča.



- Rustem-paša je bio vrlo moćan čovjek, podrijetlom Hrvat, te ga ponekad nazivaju i Hırvat Rüstem-Paşa (Hırvat - "Hrvat" na turskome). Sultan Sulejman postavio ga je za vezira Osmanskoga Carstva. Ovaj čiftluk Rustem-paša dao je supruzi da ga pretvori u vakuf, što je svojevrsna dobrotvorna pobožna zaklada - kaž prof. Ursinus.