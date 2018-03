U Splitu ponovo napadnuta djevojka, muškarac s kapuljačom na glavi zaskočio je u samom centru grada: 'Udrija je šakon i probija pasa nogon...'

U subotu navečer u Splitu je ponovo napadnuta djevojka, ali ovoga puta ne na Marjanu, već u samom centru grada.



- Netko mi je danas kod Kavanjinove 10 napa sestru, udaria je šakon i probia mi pasa nogon. Pita je ima li šta novaca i pobisnia je kada je rekla da nema. Ako se tu ko vrti u kvartu, momak je bia obučen u crnu adidas trenerku.



Doša je u mraku, na glavi je imao kapuljaču. Ima između 25 i 30 godina, visok je 185 cm, a težak između 80 i 90 kilograma. Zovite policiju ili rađe mene... - napisao je brat napadnute u grupi Svi mi iz Spinuta.



Potom je i policija potvrdila prijavu.



- U Splitu 17.ožujaka oko 21 sat u Kavanjinovoj ulici nepoznati muškarac je prišao 20-godišnjakinji i od nje zatražio novac. Nakon što mu je odbila dati novac odgurnuo ju je te je tom prilikom pala na tlo, a muškarac se udaljio. 20-godišnjakinja nije zatražila liječničku pomoć, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.



Splićani su ogorčeni, pa u komentarima na Facebook apel brata oštećene pišu:



- Nadam se da ćemo napokon dobiti nekakvu policijsku patrolu jer ruku na srce ovo je totalno ludi kvart, nek nitko ne zamjeri, ali toliko luđaka ima da je to strašno. Žao mi je radi tvoje sestre...



- Mene brine sigurnost nas koji živimo u Spinutu. Ogromna je količina luđaka i ovakvih događaja. Što poduzeti? Kako dovući tu policijsku patrolu!?



- Patrola postoji i redovita je. Usput, ovaj napad nije u Spinutu, no dobro je znati.



- Rođena san u ovome kvartu i u mojih 50 godina nikad me nije bilo straj ić ulicon, ni po danu ni po noći. Ne mogu reć da me i sad strah, ali isto ne iden sama po noći... Meni je to tragedija. Kažu da treba "zaključavat portun".. Navikla san se na to radi starijih susida koje je vječno nešto strah u zadnjih 20 godina, ali tako mi se ne sviđa živit. Stoji i ta da triba prijavljivat policiji, normalno, ali ja tu kvartovsku patrolu nikako da vidin već godinama



- Evo već 67. put da se netko žali na tog redikula i svaki put se prijavi...



- Gdje mogu kupit peper sprej? - samo su neki od brojnih komentara prestrašenih Splićana koji su se uključili u raspravu.