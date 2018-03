'Žaj mi je ka pasu...': evo što je Petra Nižetić uz mjesec dana od smrti napisala o Žili s Peškarije, uz sliku na kojoj su zajedno 'bumbili'

• Malo mi je ko u Splitu zna izmamit osmijeh na lice ka ovaj čovik. Onako od srca, bez da išta traži zauzvrat. Zauvik ćeš ostat dobri duh Splita i zato će ti tvoja Peškarija večeras plesat u čast, a ti ćeš in od gori dilit bese. Ža mi je ka pasu šta propuštam najbolji tulum u gradu, ali u mislima sam s vama ❤️ • #žila #peškarija #split

A post shared by Petra Nizetic (@modakomoda) on Mar 17, 2018 at 1:21am PDT