'Isplivala je moja tamna strana, to je bio izljev mržnje, to je bio izljev onoga protiv čega bi se trebali boriti...': splitski aktivist javno se ispričao za brutalne prijetnje i vrijeđanje novinarke 'Slobodne'

Nakon što je na popularnoj društvenoj mreži izvrijeđao i prijetio novinarki Slobodne Dalmacije, dan poslije objave njegovih uvreda i verbalnih napada Robert Pilipović javno se ispričao.



Splitski aktivist preko Facebooka prijetio novinarki 'Slobodne' i pokrenuo javni linč, prijeti mu novčana i zatvorska kazna



Njegovu objavu na Facebooku prenosimo u cijelosti:



"Ovo mi ne ide na čast! Kakvo god stajalište imali o nekome ili nečemu nemojte napraviti sta sam nekidan napravio ja! Zbog tolike nepravde nekada tamna strana mene izađe na vidjelo! Ljudi, nikada se nisam ispričao kada sam mislio da sam u pravu, makar me sama Sotona gonila! Ali nikada nisam imao problem to napraviti kada osjetim da sam napravio nešto krivo!



Onaj moj post je stvarno reakcija u ljutnji, mozda bijesu, ali to je bio izljev mržnje, to je bio izljev onoga protiv čega bi se trebali boriti. Ja sam se sam zgrozio ovog članka i ove moje slike, a ne jedna žena! Koliko god mislili za nekoga da nije u redu šta to radi ili ne radi i ono šta ta osoba je ili nije, nemojte nikada ovako reagirati! Pogotovo ako imate bilo kakvi položaj u javnosti gdje vašu mržnju mogu proširiti pa čak i u djelo pretvoriti mnogi drugi.



Najgore od svega šta ja takvog položaja nisam bio ni svjestan! Koliko god toga nisam bio svjestan, sada kada sam to shvatio, naježio sam se na to da netko drugi u moje ime može nekome učiniti zlo. Nemojte nikada to napraviti.



Rekli su mi pametni ljudi još prije: 'Ako ne budeš birao sredstva da bi došao do pravde tvoje dobro se neće razlikovati od njihovog zla!' Tek danas sam shvatio da ste bili u pravu. Ljudi ispričavam se svima još jednom jer nastupam i u vaše ime, svim ženama, pogotovo majci novinarke koja se toliko uznemirila zbog mene, jer ja znam koliko se moja majka brine za mene zbog ovog svega šta radim zadnjih pola godine, pa razumijem tu uznemirenost", napisao je Pilipović.