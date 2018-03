Obrat u slučaju tučnjave maloljetnica u Splitu? Učenicama prijeti kazneni progon, policija istražuje još dva ulična obračuna srednjoškolaca

Maloljetnice iz Splita, učenica prvog i drugog razreda srednje škole, sudionice dogovorene tučnjave u Ličkoj ulici, snimka koje je podijeljena društvenim mrežama krajem siječnja, nisu prekršajno prijavljene kako je bilo najavljeno iz policije, nego će Općinsko državno odvjetništvo iz Splita utvrditi postoje li elementi za eventualni kazeni progon.



Ako se nakon provedenih izvida pokaže da nije bilo elemenata kaznenog djela, tužiteljstvu uvijek ostaje mogućnost da podnese optužni prijedlog prekršajnom sudu.

Snimke sukoba

Osim tučnjave na parkiralištu u Ličkoj ulici u kojoj su sudjelovale učenica Ekonomsko-birotehničke i učenica Srednje tehničke prometne škole, u koordinaciji s državnim odvjetništvom policija istražuje još dvije tučnjave.



Radi se o jednoj u Parku Emanuela Vidovića koja se dogodila isti dan te onoj koja je bila u Ličkoj ulici nekolio dana prije i koja je dovela do drugog sukoba na istoj lokaciji.



Na dan kada su objavljene snimke tučnjave koje su se dijelile društvenim mrežama, splitska policija poslala je službenu obavijest kako su “u odnosu na događaj, tučnjavu u Ličkoj ulici dovršili kriminalističko istraživanje nad dvije maloljetne osobe protiv kojih će biti podnesen optužni prijedlog nadležnom Prekršajnom sudu, zbog prekršaja opisanog u članku 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira”.



Radi se o prekršaju koji predviđa kaznu za one koji se na javnome mjestu ponašaju na naročito drzak i nepristojan način vrijeđajući građane ili narušavajući njihov mir. Propisana sankcija je novčana kazna od 50 do 350 nekadašnjih njemačkih maraka ili kazna zatvora do 30 dana.

Mjere nadzora

Kako se u ovom slučaju radi o maloljetnim osobama, kazna se može dodatno ublažiti ili i izbjeći na način da se odrede određene mjere nadzora.



Međutim, podnošenje optužnih prijedloga zbog prekršaja protiv dvije učenice stopiralo je općinsko državno odvjetništvo koje je naložilo dodatne izvide. Osim tog sukoba, inspektori za maloljetnike morali su detaljnije obraditi još dva koja su se također dogodila na javnim mjestima u Splitu.



Mjesec dana kasnije policija je poslala tužiteljstvu posebno izvješće sa svim pribavljenim podacima na temelju kojeg će se donijeti odluka. Ako tužiteljstvo proocijeni da ima elemenata za kazneni progon za bilo koji od tri navedena događaja, nastavit će procesuiranje u tom smjeru.



Za koje kazneno djelo će se u konačnici odlučiti ovisi o prikupljenim infromacijama, od sudjelovanja u tučnjavi do izazivanja nereda. Ako se pokaže da nema osnove za to, ići će s optužnim prijedlozima kako je bilo planirano odmah nakon događaja. O svemu je upućena i pisana obavijest nadležnom Centru za socijalnu skrb.