Splićanka s djetetom usred dana napadnuta na Marjanu, dok su šetali s leđa ju je zaskočio mlađi muškarac; Kada mi se približio počeo se osvrtati da vidi ima li koga u blizini...

Mlada majka, 29-godišnja Splićanka, napadnuta je ovoga tjedna na Marjanu dok je šetala sa svojim 3-godišnjim sinom. Nepoznati muškarac zaskočio ih je u srijedu, usred dana.



- S trogodišnjim sinom sam šetala Marjanom, bilo je oko 11.30 sati. Iza mene je trčao momak cca 20god (1.80m, crna kosa, tamne hlače od trenerke, plava jakna s kapuljačom, rijetka brada). Kada mi se približio počeo je hodati i osvrtati se da vidi ima li koga u blizini.



Na žalost, nije bilo nikoga. Kad je vidio da smo sami, zatrčao se put mene i gurnuo me svom snagom te pobjegao.



Zvala sam policiju, ali oni su stigli tek nakon pola sata. U međuvremenu nasilnik se udaljio. Imala sam sreću pa sam prošla bez većih ozljeda - ispričala nam je još uvijek šokirana 29-godišnjakinja.



Iz policije smo čuli istu priču:



- Dok je 29-godišnjakinja šetala po Marjanu, trčeći joj je prišao nepoznati muškarac i bez povoda je gurnuo. Pala je na tlo, a on se udaljio. Policijski službenici su odmah nakon zaprimljene dojave upućeni na navedenu lokaciju. Prilikom obilaska mjesta događaja nisu zatekli osobu koja bi se mogla dovesti u svezu - poručuju MUP-ovci.



Na pitanje jesu li pojačali ophodnje, odgovaraju da "osim navedenog nisu zaprimljene druge prijave".



No, ovo nije prvi takav napad, a najteže zločine u park-šumi ne treba posebno ni spominjati, sami ćete se sjetiti.



Meksikanka ubjena na Marjanu bila je vezana selotejpom, a prije ubojstva silovana



Kažimo da je incident sličan Majdinom zabilježen i 2012. godine kad je na turistkinju, mladu Japanku, nasrnuo stariji muškarac.



Ovo je pismo Japanke napadnute na Marjanu - policija ju moli da se javi



U travnju iste godine napadnuta je 36-godišnjakinja, a šest mjeseci kasnije i tada 59-godišnja Splićanka.



Nepoznati muškarac napao je i teško ozlijedio dok je trčala po Marjanu​



Splićanka napadnuta na Marjanu: Dok me mlatio palicom, šištao je kroz zube kao životinja...



Prije devet godina na šetalištu Bene tridesetdvogodišnji duševni bolesnik bacio je na tlo dvomjesečnu bebu nanjevši joj za život opasne ozljede.



Roditelji bebe napadnute na Marjanu: Čudo je spasilo našu Malenu od manijaka s Bena



Dobro se to na kraju završilo, no čini nam se logičnije uvesti mjere zaštite nego se nadati svaki put da će žrtva biti-dobro.



Kako to, uostalom, da pored živog vepra nema jače straže na Marjanu?