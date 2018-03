Split se pretvorio u veliko gradilište, na svakom koraku niču hoteli visoke kategorije: samo na Bačvicama ih se gradi pet!

Uz renoviranje privatnih stanova u apartmane i sobe, trend koji je zahvatio grad i puno dalje od šireg centra, Split je posljednjih mjeseci postao i pravo gradilište kad su u pitanju hoteli. "Ziđa" se na sve strane, pa je očito da su investitori procijenili kako je klima dovoljno pozitivna da se isplati uložiti u turizam pod Marjanom.



I bolje da je tako, jer usprkos davno prešišanoj brojci od 20 tisuća kreveta u privatnom smještaju, treba imati na umu da bi postali cjelogodišnja ozbiljna turistička destinacija, potrebno je imati i veći broj hotelskih soba s pripadajućim sadržajima. U ovom trenutku situacija nije blistava, jer se na području koje pokriva Turistička zajednica grada Splita prema podacima eVisitora nalazi tek 3180 kreveta u 35 hotela koji imaju rješenje o klasifikaciji i kategorizaciji Ministarstva turizma.



Nakon rekonstrukcije i dogradnje hotela "Park" na Bačvicama, te proširenja "Cornara" na prostore nekadašnje glavne gradske pošte u Ulici kralja Tomislava, nedavno su otvoreni hoteli "Ora" u Poljičkoj ulici s 24 dvokrevetne sobe i konferencijskom dvoranom, te "Marvie" sa 74 sobe i dva luksuzna apartmana, koji se specijalizirao za zdravstveni turizam, što je i logično jer se nalazi odmah ispod bolnice "Firule".



Uskoro će biti u pogonu i novi paviljon "Radisson Blu Resorta" s 54 sobe i 15 apartmana, koji je niknuo na mjestu srušene zgrade nekadašnjeg kompleksa hotela "Split". Goste će tijekom 2018. godine primiti i hotel "Time", koji se gradi na dijelu zemljišta nekadašnje vojne pekare u Vukovarskoj ulici, između Ekonomsko-birotehničke škole i Higijenskog zavoda, a zbog čijeg je priključka na kanalizacijski kolektor 2016. godine ova važna prometnica bila zatvorena na dva tjedna.



- Nisam siguran hoćemo li otvoriti do početka turističke sezone, no planiramo svakako prve goste primiti tijekom ove godine - kazao nam je investitor Stipe Mađor, čiji "Time" će imati 24 sobe, welness sadržaje, parking i restoran otvoren za građane tijekom cijele godine.



U novi Ambasador 17 milijuna eura



Najveće gradilište je na Bačvicama, gdje se u ovom trenu gradi ili se prikupljaju papiri za ishođenje dozvola čak pet hotela više kategorije. Na mjestu nekadašnjeg Kaliterninog perivoja, tik iznad poznate plaže, pri kraju su radovi na hotelu koji je planirala otvoriti Fani Kerum, ali je teren i projekt prodala tvrti "Veneficus".



Na četiri kata smjestit će se 60 soba ili apartmana, 45 parkirališnih mjesta, ali i veliki vrt. Kopanje je već uvelo maha i nešto zapadnije, tvrtka "Špinut" na parceli smještenoj istočno od cestovno-pješačkog mosta koji spaja gradsku luku i Bačvice gradi "Vilu Harmony" na šest nadzemnih etaža.



Tomislav Mamić, odnosno njegov "Tommy" je od "Elanije" kupio nekadašnju vilu Rosinu, koja će doživjeti rekonstrukciju, a na zemljištu uz nju planiraju sagraditi hotel s 80 soba. Najbliži susjed će im biti još jedan visokokategornik, u koji ulaže tvrtka "Onyx" Josipa Komara, koji na maloj parceli gradi luksuzni hotel sa šest nadzemnih i dvije podzemne etaže.



Pažnju prolaznika još od rujna pljeni gradnja novog "Ambasadora" koji je isprojektirao Neno Kezić, a u kojeg će "kralj cipela" Klaus Alex Birkenstock investirati čak 17 milijuna eura.



Do početka sezone 2019. godine planira se i otvaranje hotela "Amfora Resort", čiji temelji se upravo kopaju uz žnjanski plato.



Investicija je to splitskog poduzetnika Zvonka Kotarca, a kao rezultat splitski turizam dobit će najveću uzdanicu, s ukupno 207 soba, velikom kongresnom dvoranom, nizom ugostiteljskih sadržaja, ali i tri bazena i raskošni wellness koja će biti na raspolaganju imućnim gostima.



Na čekanju je projekt Jake Andabake na Trsteniku i "Marriota", koji bi se trebao otvoriti u tornju B West Gatea, dok moćna "Adris grupa" pokušava raspetljati kompliciranu vlasničku i bankarsku situaciju koja je uteg hotelu "Marjan".