Karlo Kovačić četiri godine u ratu s karcinomom: Nakon niza operacija i kemoterapija odlučio sam uzeti stvari u svoje ruke

Zadnjih godinu dana se nekim čudom stanje bolesti stabiliziralo. Evo jučer sam išao po nalaz CT-a i dobar je – stacionaran – uz osmijeh nam govori dobre vijesti Karlo Kovačić.

Već je četiri godine pacijent onkologije i osoba koja je idealan primjer kako svojim postupcima možete utjecati na tijek bolesti. Ako vam kažemo da mu je dijagnosticiran karcinom gušterače od čijih posljedica više od 90 posto ljudi okonča, te ako dodamo da je ovom četrdesetogodišnjaku uz sve to dijagnosticiran i rak jetre - zanijemite? Možete li se zamisliti u njegovim cipelama? Pomišljate li na odustajanje ili na sakupljanje snage za borbu do iznemoglosti? Karlo se odlučio na žestoku borbu. Nakon niza operacija i kemoterapija ostao je bez pola organa u tijelu, nema polovicu gušterače, nekoliko metara crijeva, skinuli su mu žučne kanale, ostalo mu je malo želuca te samo četvrtina jetre. Tako je već prije četrdesete umirovljenik i stopostotni invalid.

- Strah od povratka bolesti me natjerao na promjenu životnih navika. U meni je ostala četvrtina jetre, a kada bi se pojavila metastaza, ne znam ima li se više što ukloniti – iskreno će Karlo. Zato je nakon niza kemoterapija i operacija odlučio uzeti stvari u svoje ruke i utjecati na ostatak svog života. U rujnu prošle godine počeo je s grupnim vježbanjem, a mjesec dana nakon toga prijavio se na program "Mogu i ja biti fit", koji organizira Županijska liga protiv raka i Radio "Sunce".

- Nutricionistica Dragana Olujić mi je osmislila jelovnike i prvi put se susreo s "raw food" ili sirovom prehranom. Odmah sam se navikao, pa i sada sam na toj vrsti prehrane. Ponekad dodam nešto kuhanog, ali zdravog. No, više ne jedem crveno meso, sada samo piletinu i ribu. Dok sam se držao isključivo takve vrste prehrane, zamjena za meso mi je bila losos i proizvodi od kozjeg mlijeka, sir i jogurt. Sve ostalo je samo voće, povrće, orašasti plodovi i sjemenke svih mogućih vrsta – nabraja naš sugovornik te dodaje kako je teško kada zamiriše meso ili za blagdane ne uzeti jedan kolač, ali je izdržao.

- Najveća pozitivna promjena mi je bila ujutro, prije svega, popiti tri decilitra svježe cijeđenog soka od mrkve. Bilo šta je ujutro bolje popiti nego kavu, makar čašu vode, samo da nije kava prva. Sada imam mali vrt gdje sadim brokulu, cvjetaču i ostalo. Mama ima i domaće kokoši, tako da imamo jaja koja sam tek počeo jesti, a ima nešto i povrća, dok ostatak tražim u refužo trgovinama. Izbacio sam proizvode od bijelog brašna i šećera, i mislim da više nikada to u životu neću pojesti, a slatkih i zdravih alternativa ima koliko hoćeš. Sušeno voće je odlično, čips od kokosa ili od jabuke te voće samo po sebi. Radio sam i neke sirove kolače – pokušava nabrojati što više stvari kako bi pomogao ostalim bolesnicima, ali ne samo njima, već svima koji se žele okrenuti zdravijim navikama.

- Osjećam se odlično i bez obzira na bolest pun sam energije. Sa mnom na treningu su momci koji su zdravi i koji se bave sportom, a izdržim sve kao i oni - ponosan je Karlo, koji je u manje od pola godine smršavio 12 kilograma te se nada da će uskoro izići iz mirovine i početi raditi kao i svaka druga mlada osoba.