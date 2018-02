Ovoga nema ni u 'Alan Fordu': KBC-u se opet pokvario uređaj za magnetsku rezonancu.  Tko se danas upiše na pregled, čekat će ga - 12 mjeseci!

Tijekom rane jeseni, najvjerojatnije u rujnu ili listopadu, u KBC-u na Križinama trebao bi početi s radom novi uređaj za magnetsku rezonanciju (MR), čija se kupnja očekuje u lipnju.



Dok se uredi pripadajući prostor, a "magnet" postavi i osposobi osoblje za rad, proći će nekoliko mjeseci. Naravno, taj MR neće puno pomoći pacijentima jer su bolnici nužna dva nova uređaja, ali će zasigurno "zakrpati" rupe u sustavu. Na žalost brojnih građana koji gravitiraju KBC-u, do tada će se problemi s MR-ovima nastaviti, a liste čekanja će rasti.



Zadnji takav uređaj koji je "crknuo" nije onaj u KBC-u, koji se već redovito kvari, nego je zbog stalnog snimanja izvan pogona ostao MR u privatnoj medicinskoj ustanovi "Medikol", koja se također nalazi u krugu bolnice na Križinama. Osoblje je odmah počelo s popravkom pokvarenog uređaja, ali radovi traju već dva mjeseca.



– Uređaj je u fazi popravka i jedan rezervni dio je na putu prema Splitu. Postoji naznaka da će posao biti završen za nekoliko dana. Riječ je o velikom kvaru i nismo mogli utjecati na tijek popravka. Pacijenti ne trebaju strahovati da će ostati bez zakazanih pretraga. Svi oni koji su kod nas zabilježeni za snimanje MR-om, to će i obaviti. Radit ćemo "od jutra do sutra" da bismo zadovoljili sve potrebe naših pacijenata – ističe dr. Dario Radović, šef "Medikolove" splitske ispostave.



Istodobno, u KBC-ovu Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, gdje su ionako preopterećeni snimanjima MSCT-om i MR-om, jako osjećaju kvar u privatnoj instituciji. Na bolničkoj listi čekanja na pretrage MR-om nalazi se oko 2500 pacijenata, a svi oni koji bi se danas upisali za taj dijagnostički pregled, čekali bi godinu dana.



I sada zamislite kako je pacijentima koji u KBC-u Split, drugoj po veličini i značenju državnoj zdravstvenoj instituciji, imaju samo jedan MR i onima u Zagrebu, koji diljem "beloga grada" imaju 11 takvih uređaja u državnim institucijama. Daleko je to od Ustavom zajamčenih jednakih prava na liječenje...



– Svakako se osjeti da kolege u "Medikolu" ne snimaju građane na MR-u. Kod nas je ionako ogroman pritisak sada dodatno povećan, a ako znamo da MR tijekom jednog dijela siječnja nije radio ni u "Kalajžića", jer su montirali novi uređaj, ne treba puno govoriti o kakvom se problemu radi. Nama u KBC-u su prijeko potrebna dva MR-a, jer o svemu drugome je bespredmetno razgovarati. Gotovo svaki liječnik traži da mu za daljnju medicinsku obradu pacijent ima snimku MR-om. A mi i dalje uporno radimo na jednom uređaju koji se nerijetko kvari i "izmišljamo" termine snimanja kako bismo što više pacijenata mogli obraditi. Do kada ćemo izdržati, to nitko ne zna jer ljudi padaju s nogu od rada, a istodobno ne možemo zadovoljiti sve potrebe građana – kaže doc. dr. Krešimir Dolić, šef bolničke Radiologije.



Gledajući iz novinarskog kuta, nevjerojatno nam je da su trojica zadnjih predstojnika tog odjela, prof. dr. Stipan Janković, prof. dr. Ante Buča i doc. dr. Dolić, zadnjih 10-ak godina kucali na brojna vrata kako bi KBC mogao kupiti barem jedan MR i da ih nitko ili nije čuo ili ga nije bilo briga. Jer ne može nitko normalan reći da u tom razdoblju nema novca za taj jedan jedini uređaj, dok se istodobno kupuju službeni automobili, mobiteli, borbeni zrakoplovi...



I sada kažu kako će novi MR na Križinama početi s radom na jesen. No, toliko su puta odgovorni iz Zagreba prevarili Split i najavljivali novi "magnet" ili više njih, pa do danas nisu kupljeni...