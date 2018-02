Pogledajte kako ovaj entuzijast juri Poljičkom u ležećem položaju: 'To ti je iz Njemačke. Moš i bez ruku!'

Ovakvi prizori mogući su samo u Splitu, zaključila je jedna naša čitateljica podijelivši video koji nas je nasmijao na ovaj kišni dan. Da ne smeta svima kiša i da tmurno vrijeme ne gasi ideje, pokazao nam je jedan entuzijast koji je Poljičkom ulicom jurio na motorinu, ali na sasvim poseban način.



<!--cke_bookmark_106S--><!--cke_bookmark_106E-->



To što ga kupa kiša nebeska nije mu smetalo, dapače; vozač se zavalio ugodno na vozilo koje izgleda poput križanca bicikle i motora i pedalirao iz ležećega položaja. Kapa i sunčane naočale i nisu samo modni dodatak, u ovome slučaju jedini su mu spas od kiše.



'Uhvatili' su ga iz auta u voznome stanju i priupitali neki znatiželčjnici što to, za Boga blažena, radi.



"To ti je iz Njemačke", pohvalio se vozač.



"Ludilo je. Ima i motor?", zanimalo je ekipu u autu.



"Moš bez ruku!", nije skrivao oduševljenje svojim vozilom. Čini se da nije čuo pitanje. Ili..?



"Nema motor!", dobacio je, prije nego što je odjurio dalje pedalirajući.



<!--cke_bookmark_108S--><!--cke_bookmark_108E-->