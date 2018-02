Naelektrizirana atmosfera u Banovini: ministar Čorić pozvao na odgovornost Grad Split zbog propusta u sanaciji otpada, oporba traži osnivanje istražnog povjerenstva!

U Banovini je u tijeku tematska sjednica Gradskog vijeća o sanaciji Karepovca. Nazočno je 27 od 35 vijećnika, s tim da su Tonći Blažević i Željko Kerum opravdano izostali.



U prvom dijelu je prezentiran projekt i ono što je do sada učinjeno na odlagalištu te su obznanjeni rezultati inspekcija.



14:45 - Nakon što su vijećnici postavili brojna pitanja, uslijedili su odgovori struke. Prvo je na pitanja odgovarala Nataša Molk.



Odgovarajući na pitanje Ante Čikotića o čvrstoći tla, kazala je kako cijela površina nema istu vodopropusnost. Brtveni slojevi služe i za prikupljanje procijednih voda koje se kontrolirano odvode. Što se tiče kemijskih sredstava, ona su uključena u troškovnik kroz jedinične cijene, bez količina i ne bi trebala biti dodatni trošak, potvrdio je Mislav Olujić, voditelj projekta sanacije.



Na pitanje što se taksativno mjeri od plinova prema glavnom projektu, odgovorio je Olujić kazavši kako se mjere koncentracije sumporovodika, dušikovog oksida, sumpor dioksida, amonijaka, merkaptana i lebdećih čestica, što se inače mjeri kod premještanja komunalnog otpada Što se tiče benzena, oj se mjeri u fazi otplinjavanja, u ovoj fazi nisu potrebni - pojasnila je Nataša Molk.



14:35 - Jakov Prkić iz Pametnog je u raspravi istaknuo kako je sanacija Karepovca započela prekasno.



- Svelo se na to da smo tu gdje jesmo. Što je sa zaključkom o zabrani odlaganja otpada za ostale jedinice lokkalne samouprave koji je Gradsko vijeće donijelo? Prema informacijama koje imam, Lećevica neće još za četiri godine, pa me zanima što o tome ima reći gospodin Šuta. Ako za pet do šest godina ne bude gotov centar, gdje ćemo s otpadom? Nakon ovih milijun kubika, dalje više nema. Organizirajmo besplatni telefon za građane - predložio je Prkić.



Sani Mardešić (Pametno) je postavio pitanje skupljanja bio otpada te lokacije kompostane, a Ivana Ninčević Lesandrić iz MOST-a potegla je pitanje nenamjenskih sredstava za sanaciju Karepovca.



Mirna Kovačić (HNS) je tražila pojašnjenje između kemijskih i bioloških sredstava za suzbijanje neugodnih mirisa.



14:17 - U nastavku sjednice nakon pauze Ante Čikotić je u ime MOST-a zatražio stanku nakon što je ministar Čorić pozvao na odgovornost zamjenika Velu zbog netransparentnosti i neizvršavanja obveze zbog sanacije Karepovca.



"Činjenica da neka mjerenja kako sam shvatio iz vašeg pitanja nisu rađena treba prije svega uroditi time da se čim prije krene sa svim mogućim mjerenjima i sa svim onim što je potrebno. Hoće li netko odgovarati zbog toga? Odgovornost uovom konkretnom slučaju je na onome tko je investitor, na onome tko odrađuje taj posao", kazao je ministar Ćorić Novoj TV.



- Tražimo da se pokrene istražno povjerenstvo koje će utvrditi sve okolnost - poručio je Čikotić.



Dogradonačelnik Vela mu je odgovorio kako prvi put čuje za ovo i ne vidi nikakvu izvanrednu situaciju.



Pertar Škorić je, pak, u ime kluba vijećnika HDZ-a zatražio povredu poslovnika zbog reagiranja Čikotića kada je zatražio pauzu zbog izjave ministra Čorića koji je po pitanju Karepovca danas u Dubrovniku kazao kako svi trebaju preuzeti odgovornost za svoj dio posla, odnosno da je u ovom slučaju to dužnost investitora, dakle Grada Splita.



- Ovo je primjer stvaranje panike i nereda. Ministar nije rekao ništa novo što nije rekao jučer. Što je tu novo? Ovo je zloupotreba i manipulacija - kazao je Škorić, na što mu je Čikotić odgovorio da se spreman ispričati i Veli i ministru ako navedena izjava nije istinita.



13:30 - Nastavljena je rasprava o sanaciji Karepovca.



Nezavisni Martin Mladen Pauk referirao se na prezentacije gdje su količine i volumen otpada neprecizno navedeni.



- Moramo biti precizni, a ne govoriti "oko" i "cca". Danas se sve može izmjerit u kubik. Što se tiče mjernih postaja, treba ih biti više, sve je stvar matematike. Ako nam se dogodi situacija prekoračenja vrijednosti, da budemo mirniji, neka se postavi još jedna.



Ante Zoričić (Popravi grad) sugerirao je u raspravi da prestanemo kriviti građane za ovo što se događa na Karepovcu.



- Građani su svo vrijeme plaćali komunalnu naknadu i očekiivali da se uredi pitanje odlaganja smeća. Izmijenilo se 11 gradonačelnika, i zakazalo se na svim poljima. Mi pričamo o kazeti, a ne znamo kada će se napraviti ta Lećevica. Zašto još nema centra? Sve vlasti trebaju preuzeti odgovornost. Ovaj model sanacije je preporučila struka, ali je isto bila kontradiktorna, kompromitirala samu sebe. Kome će onda građani vjerovati? Ono što mjerimo ne predstavlja opasnost za zdravlje, kaže struka. Pitanje je još i turistička sezona. Nitko se s njom ne može igrati, jer nas ona hrani. To je legitimno i razumno pitanje. Turisti neće doći ako su za Split negativni komentari, primjerice, na Trip advisoru. No, kod nas sezona počinje 15. travnja, a ne 1. srpnja kao što je rekao ministar da će trada prestati radovi. Predlažem amandam da se sanacija prekine od 15. travnja do 15. listopada zbog neugodnih mirisa - podvukao je Zoričić.



Replicirao mu je Petar Škorić (HDZ) kazavši kako se stekao dojam da netko proziva građane.



- Jedino što je bilo je da se ne uznemiruju građani. Širenje panike uništava turizam. Što se tiče prijedloga za obustavom radova, pitam što će biti ako se kazeta ne izgradi do tada? Što se tiče PR-a, slažem se da je trebalo više.



Ante Čikotić se slaže sa Zoričićem oko sezone.



- Građani žele odvajati otpad, ali do sada nisu imali gdje. Reciklažna dvorišta su sva planirana na istoku grada, što nije pošteno. Nemamo ni lokacije kompostane ni sortirnicu. Napravimo jednu mobilnu postaju za praćenje kakvoće zraka. Od 2009. godine imamo u strukturi cijene i odvajanja otpada. Dajmo priliku građanima da odvajaju - replicirao mu je.



Mirna Kovačić (HNS) je replicirala kako nismo ovdje da brinemo o zdravlju turista, nego o zdravlju građana.



- Dolazeći u Banovinu slušala sam izvještaj na radiju o stanju na Karepovcu i to je jedan dobar iskorak - kazala je.



Na repliku je odgovorio Zoričić kazavši kako je pitanje zdravlja broj jedan, a sezona broj dva.



- Što se tiče sanacije, nakon 60 godina gomilanja smeća, odgoda radova od šest mjeseci ne bi ništa negativno značilo.



Kristina Vidan (Pametno) je u raspravi je naglasila opet problem transparenstnosti izvještavanja o radovima na deponiju. - Izostalo je pravodobno informiranje. Mislim da su ne napravile greške u koracima na početku i kada su se dogodile krizne situacije.



Izostalo je češće komuniciranje s građanima. Naš je prijedlog da se stanja s Karepovca objavljuje i na digitalnim displejima koji su postavljeni u našem gradu. Stanovnicima oko Karepovca bi trebali biti obavješteni o pauzama u radovima.



Nadam se da ovakav kaos neće biti kada krene sustav odvojenog prikupljanja otpada od 1. studenog. Zašto se nije zasadio zeleni pojas oko Karepovca, pitam direktora Čistoće Miroslava Delića.



Ljubica Vrdoljak (HDZ) je replicirala da to nije posao Čistoće, već Grada. Ona se javila i za raspravu po ovoj temi.



- Nitko se neće proslaviti na projektu sanacije. Čestitam gradonačelniku Opari na odlučnosti, ali zahvale i prijašnjim gradonačelnicima. Svakog bi trebalo zanimati je li se sanacija radi po projektu? Politizacija sanacije unosi nemir među građane. Najstrpljiviji su oni u neposrednoj blizini odlagališta. Ja sam zastupala tezu da se nakon sanacije odlagalište napusti, da se tamo ne dogodi naknadno kompostana ili sortirnica. Ne dira se 200 000 kvadrata starog dijela i sreća da se to ne dira, jer godinama radim u "Čistoći" nego samo dio na kojem se odlagao komunalni otpad - kazala je Vrdoljak.



Joško Markić (SDP) u raspravi je naglasio također lošu komunikaciju s građanima. - Neću se zadovoljiti s odgovorima koje smo dobili usmeno. Očekujem i pisana izviješća. Žalosti me da Povjerenstvo za praćenje sanacije to nije napravilo. Tražit ću da ga Gradsko vijeće na to obveže. Ono što bih pitao vezano je za procjedne vode. Navodno od početka sanacije niti jedna cisterna nije odvezena na Stupe. Kako se to sada radi? Može li izvođač garantirati da ne idu u podzemlje? Koji su to točno plinovi koji se trebaju mjeriti? Što je s mjerenjem benzena i hlapljivih organskih spojeva? Zanima me kako član Povjerenstva i voditelj odjela za ispitivanje kakvoće zraka (Nenad Periš, nap.a.) komentira sve ovo? mislim da bi bilo moralno da podnese ostavku.



Replicirala mu je Vrdoljak, kazavši kako je ovo javna sjednica, te da se slaže da se dobije pisano izvješće.



Replicirao mu je i Čikotić kazavši kako bi trebali vidjeti izviješće tog Povjerenstva o Karepovca.



Ante Bradarić Šljujo pitao je zašto se s mjerenjima krenulo dva mjeseca nakon sanacije.



- Je li istina da će se novi centar raditi u Žrnovnici, a ne u Lećevici koja je navodno u problemima? Želim da nam se obrati ravnateljica Jasna Ninčević neka nam kaže je li se sve mjeri što se treba. Studija utjecaja na okoliš propisuje mjerenje 11 plinova, a sada se mjeri 6. Gdje su uređaji, zašto su okolo raspoređeni po Hrvatskoj, neka mi ravnateljica konkretno odgovori.



11:55 - Goran Kotur (SDP) u nastavku rasprave je istaknuo kako je sva dokumentacija za sanaciju trebala ranije građanima biti dana na uvid.



- Zašto nismo imali izvještaj Povjerenstva za praćenje sanacije na znanje? Na pitanje je li se mjeri sve što se treba mjeriti? Zašto nemamo drugu stanicu za mjerenje, a po mogućnosti i više? Što je s maskiranjem neugodnih mirisa? Što je s naknadama za stanovnike oko odlagališta i koliko je izvođač uštedio zbog nekorištenja preparata za suzbijanje neugodnih mirisa?



- Pitanje transparentnosti ste trebali postaviti kolegici pokraj Vas, jer se dokumentacija ishodila u Vašem mandatu - replicirao mu je Škorić.



- Ovo je iznad toga vaša ili naša vlast.



- Ovdje svatko proizvoljno govori koliko stanica treba mjeriti. Vi kažete tri, ja mogu reći 13. To treba struka odrediti - replicirala je Vrdoljakova.



Za raspravu se potom u ime kluba vijećnika HDZ-a javio Petar Škorić.



- Za Karepovac je već 12 sati. Ne bismo za koji mjesec imali prostora, trebalo je iskoristiti zimske temperature da se najveći dio posla odradi.



G. Cepak je rekao da je sanacija mjera zaštite ljudi i njihovog zdravlja. Ovdje se radi o prebacivanju komunalnog otpada koji je već bio kontrolirano odlagan. Prozivke za transparetnost ne stoje. Možda je češće trebalo imati tribine, ali onda netko danas ne bi imao o čemu raspravljati.



Mjerni uređaji su pokazali da nije bilo ugrožavanja zdravlja ljudi. Amonijak i merkaptani nisu mjereni od početka sanacije, ali oni ne ugrožavaju zdravlje ljudi, nego kvalitetu života. Od struke očekujemo broj mjernih postaja. Problem je samo u pojedinim lobijima i interesima koji putem stručnjaka uznemiruju javnost.



Moje pitanje g. Capaku glasi - jesu li plinovi koji se mjere dovoljni za zdravlje ljiudi? - pitao je Škorić



Dragan Markić (SDP) replicirao mu je kako se nada da žurna sanacija nije alibi za eventualno nepoštivanje pravila.



- Sjednica se održava jer želimo tranparentan način rada i doći do odgovora koji nas sve zanimaju. Apeliram da rasprava ide u smjeru jesu li odredbe koje su napisane važeće i jesu li u redu?



- Ne prihvaćam da je bilo netransparentnosti. Ako se za vrijeme radova dogodi nešto nepredviđeno, naravno da nadležni trebaju reagirati.



Za repliku Škoriću javio se i Čikotić.



- Potrebno je više mjernih postaja, kao što su se zato izborili stanovnici Jakuševca 2005. godine prilikom sanacije. Neka stručnjaci kažu je li markaptani i amonijak utječu samo na kvalitetu života. Zdravlje nema cijenu. Replicirala je i Marijana Puljak oko transparentnosti.



- Ne možete građanima pristupiti da traže sami dokumentaciju. Mogli su uBanovini napraviti komunikacijski plan, pa možda onda ne bi trebala ni ovasjednica.



- Hvala na pametnim savjetima. Imali smo tribinu, a nisam vidio da je itko od vas tada to radio, nego sada kad se dižu tenzije.



11:40 - Nakon prezentacija je krenula rasprava za koju se prvi javio Ante Čikotić (MOST), koji je kazao da je sanacija netransparentna jer stručna javnost nije upoznata sa svim činjenicama.



- Ubuduće u ovakvo osjetljivim procesima moramo dati sve podatke javnostizbog povjerenja. Građanima trebaju biti omogućeni.



U glavnom projektu smo vidjeli da ste napravili samo tri sondiranja, a ispod odlagališta je sloj lapora. Mi sada otkopavamo smeće da postavimo nepropusnu plohu, a zašto se to radi ako već imamo nepropusnu strukturu lapora? Možda i nije bilo

potrebno prekopavanje za sanitarnu plohu.



Zanima me kada će se postaviti pročišćivač otpadnih voda? Vidim da to neće biti u prvoj fazi.



Izvođača pitam po kojoj se građevinskoj dozvoli radi sanacija? Imamo informacije da se radi o dopuni projekta. Što je s okolišnom dozvolom? Dva mjeseca se nisu mjerili merkaptani i amonijak, nismo znali što je sa zrakom. A izvođač se hvalio kako je baš u tom periodu napravljen veliki posao. Je li to slučajno?



Što je s infektivnim otpadom, gdje on završava?



Neka se građanima oko Karepovca da mogućnost zdravstvenog pregleda što bi vratilo vjeru u institucije. Studija utjecaja na okoliš mora biti sastavni dio projekta.



Pozivam strukture grada da budu otvorene prema građanima. Tražit ćemo da se neovisni stručnjaci inegriraju u građanski nadzor sanacije. Svima nam treba biti cilj borba za zdravlje i borba za okoliš. Svi smo odgovorni - kazao je Čikotić.



Replicirao mu je Tomislav Prljević (HDZ) kazavši kako se slaže da projekt bude transparentan.



- Nema razloga za paniku, ali bitno je reći da ste vi bili na sastanku s predstavnicima Ministarstva kada ste pitali kada će biti napravljen pročiščivač.



Plinovi se nisu mjerili 17 radnih dana, a ne dva mjeseca. Mjerne stanice su pokazale da ugroze nije bilo. Naravno da bi bilo dobro da se mjerilo i na četvrtoj mjernoj stanici - rekao mu je Prljević.



Odgovorio mu je Čikotić kako je činjenica da je Ministarstvo samo priznaloda nisu mjerena dva plina koji utječu na zdravlje građana. Mi smo inzistirali na mjernim stanicama na samom Karepovcu - podvukao je.



Replicirao mu je i Petar Škorić kazavši kako mu se ne može načuditi.



- Vi i vaš ministar ste prije godinu dana učinili sve da se na Karepovcu izgrade postrojenja i da sve stane. Oni najizloženiji su bili na prezentaciji. Što se tiče građanskog nadzora, imamo službeni nadzor s javnog natječaja koji je i blizak Pametnom - rekao je Škorić.



Čikotić mu odgovara kako njihov stranački kolega Nenad Periš nije rekao koja mjerenja treba provoditi prije početka sanacije.



Rasprava je nastavljena izlaganjem Marijane Puljak iz Pametnog.



- Nedavni istup Jasne Ninčević, ravnateljice županijskog Zavoda za javno zdravstvo je svarno bio uznemirujući. Tražili smo hitno zaustavljanje sanacije dok se ti navodi ne razjasne i hitan sastanak.



Svjesni smo trenutka i nenamjenskih sredstava koja su se trošila. Zašto građani nemaju uvid u svu projektnu dokumentaciju? Nemamo je. Snalazimo se na razne strane, a trebala bi biti dostupna.



Šteta što sve ove prezentacije nisu građanima bile dostupne. Nakon našeg dizanja uzbune, pozvani smo na sastanak s gradonačelnikom u kojem je prešućeno da je inspekcijski nadzor naložio biološke mjere. Građani su s pravom uznemireni jer to sve dovodi u sumnju.



Netko je napravio grešku - kako je došlo do neusklađenosti glavnog projekta s rješenjima Ministarstva? Postoji li u troškovniku stavka za kemijske preparate i je li se inertni materijal koristio od samog početka, ili tek nakon nadzora?



Radi li se produženo, jesu li povećane količine otpada u odnosu na projekt? Što je s rokovima, hoće li se zaustaviti radove

prije sezone? Kada ide druga i treća faza projekta?



Mi sada gradimo mini Karepovac, sanacija još nije ni počela. Zanima nas i više podataka o samom projektu Lećevice, što je s kompostanom i sortirnicom, gdje će biti lokacije - naglasila je Puljak i dodala kako će Pametno predložiti u zaključku povećanje broja mjernih postaja.



Replicirao joj je Čikotić da nema potrebe skupljati političke poene oko toga tko je što prvi pokrenuo.



- Kad ste već to rekli, mogli ste puno prije doći do informacija, zašto ih niste objavili?



- Ovim samo pokazujete da razmišljate isto kao i stranke koje su do sada vodile državu, da postoje firme koje svoje izvještaje podnose prvo stranačkim čelnicima. Mi tako ne funkcioniramo. Znamo tko je odgovoran za

projekt i tko je dužan dostavljati informacije.



Grad Split je odgovoran i treba biti transparentan. Želimo stvoriti društvo jednakih mogućnosti za sve. Firma o kojoj govorite je dobila posao na javnom natječaju i odgovara Gradu.



Replicirala je Puljkovoj i Ljubica Vrdoljak (HDZ).



- Ovo je prva faza sanacije, a vi govorite da sanacije nema. Ne slažem se s vama da naručitelj treba davati izjave. Vi ste opcija koja je kočila ovaj projekt tražeći nove tehnologije. Da smo do 2007. do 2012. ne bi imali preslagivanja jer smo tada imali praznu plohu.



- Mi smo u Vijeću od 2013. godine, i istina je da smo bili protiv ovakvogprojekta, ali Gradsko vijeće je to usvojilo. Treba ovakav projekt sada dovesti do kraja - odgovorila je Puljak.



Replicirao joj je i Jure Šundov (HGS), po pitanju trošenja nenamjenskih sredstava.



- Aludirate pretpostavljam na Zapadnu obalu. Ovakva sanacija produžava život Karepovcu do Lećevice. U našem mandatu su se izmjenila tri premijera, četiri ministra i pet ravnatelja Fonda za zaštitu okoliša pa nismo imali s kim pregovarati. Potrošili smo novac Grada Splita, da je bilo nenamjenski, netko bi odgovarao pred zakonom.



- Činjenica je da je državna revizija 2012. godine utvrdila da su sredstva potrošena nenamjenski - rekla je Puljak.

Replicirao je i Prljević kazavši predsjednici Pametnog kako su svi projekti bili u elektronskom oglasniku javne nabave.



- Kada je krenuo projekt, bilo je sve jasno prikazano. Postoji i našaodgovornost kao političara kakvu klimu stvaramo. Ako dižemo paniku, akopričamo da je u vodi arsen, govorimo o nekakvim plinovima, ako netko kaže da ne jamči za sigurnost... Moramo doprinositi da građanima ulijevamo povjerenje - istaknuo je.



- Ja bih rekla da je to tako, ne bi bilo ni širenja panike. Očito je da nisu dovoljno upoznati sa svime i tu smo da ukažemo što još možemo napraviti da ih uvjerimo da je sve u redu za njihove zdravlje. Informatičarima ne bi trebao biti napor objediniti sve te podatke. Što je s odgovornošću ljudi koji dižu paniku? - pitala se.



Martin Mladen Pauk replicirao joj je oko inzistiranja njezine stranke da se održi tematska sjednica Gradskog vijeća.

- To nije istina, već je tako dogovoreno sa svim klubovima vijećnika. Ona sumnja da se projekt vodi kako treba. Ona u stranci ima bliske suradnike koji obavljaju nadzor i ne stoji teza da ne zna kakva je situacija. Tu priču ne vjerujem. Trebala bi znati da količina otpada mora biti veća jer je volumen veći kada ga raskopate jer je bilo kompaktno.



- Navođenje paralelnih tijekova širenja informacija vam dobro ide. Najlakše je izvodit paralelne slalome, a teško je naći odgovornu instituciju. Jedinica lokalne samouprave mora dati sve odgovore - odgovorila je.



10:30 - Nataša Molk u ime projektantskih tvrtki IGH i Pan Geo projekt objasnila je faze sanacije uključujući i trenutne radove koji se odvijaju, a odnose se na premještanje otpada s istočnog dijela deponija na njegov krovni dio da bi se na tom mjestu napravila sanitarna ploha, što izaziva neugodne mirise koji uznemiravaju javnost.



- Plinovi s Karepovca sada idu nekontrolirano u zrak, a procjedne vode u podzemlje. Preoblikovanjue otpada je preduvjet za konačno prekrivanje i oblikovanje pokosa koji trebaju biti u blagom nagibu, što će omogućiti prikupljanje vode i plinova.

Ako se prekorače granične vrijednosti plinova koji se mjere ili neugodni mirisi budu previše izraženi, projektom je

predviđena obustava radova, smanjenje njihovog intenziteta ili korištenje kemijskih sredstava za ublažavanje neugodnih mirisa. Plinovi ugrožavaju kvalitetu života, ali ne zdravlje ljudi - istaknula je.



Arsen Goran Tonšić je u ime izvođača radova tvrtki GT Tradea i Eurca pojasnio što se trenutno izvodi na Karepovcu i što predstavlja sama sanacija.



- Iskopano je 370 000 metara kubnog otpada, što predstavlja 36 posto potrebnih količina. Svakodnevno smo izloženi širenju neistinitih podataka i panike. Postoji mogućnost dnevnih prekoračenja dnevnih vrijednosti.



Što se neugodnih mirisa tiče, oni su neprijatni zbog sumporovodika i merkaptana. Oni nisu opasni, mada se osjete. O tome su govorili i toksikolozi. Mjere za njihovo sprječavanje su smanjenje intenziteta radova ili njihovo zaustavljanje te

korištenje bioloških preparata. Alternative za sanaciju Karepovca nema. Hvala na pažnji - kazao je Tonšić.



Nakon njega je Snježana Hop, pomoćnica ministra zaštite okoliša za inspekcijske poslove izvijestila o inspekcijskim nadzorima prema kojima je Grad osigurao sva potrebna mjerenja plinova, te mjerni parametri nisu prekoračeni.



Primjećena je povremena povećana koncentracija neugodnih mirisa te je naložila povremene preventivne mjere.

Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo istaknuo je kako je odlagalište nesanirano i kao takvo može biti opasno za zdravlje zbog plinova i procjednih voda.



U njima su visoke količine organske tvari i otopljeni odlagališni plinovi i masti što je opasno za vodotokove. Kontroliranim prikupljanjem odlagališnih plinova smanjuje se njihova rasprostranjenost. Prilikom sanacije treba voditi računa da se tim radovima ne ugrozi zdravlje ljudi, na što se ovdje, čini mi se, pazi.



Iako je povremeno bilo kratkotrajnih prekoračenja vrijednosti amonijaka, one nisu opasne za zdravlje.



Često se spominju dodatni parametri mjerenja, oni postoje, ali je pitanje je li ih treba mjeriti. Izvođač kaže da se radi o komunalnom otpadu i to u ovom trenutku nije potrebno, osim ako se ne naiđe na neku drugu vrstu otpada. Mirisi su neugodni i zato treba implementirati tehničke mjere kojih ima dosta na raspolaganju.



09:40 - Uvodno izlaganje dao je zamjenik gradonačelnika Nino Vela.



- Važno je istaknuti da se s problemom Karepovca Grad nosi 53 godine. Svi su ga odmicali od sebe, ali sada je on došao k nama. Uhvatili smo se u koštac s tim problemom, jer nemamo izbora. Ovo ljeto bi dobili Karepovac na ulicama jer je premašio kapacitete.



Prije početka radova konzultirana je struka uključujući i Zavod za javno zdravstvo koju je trebao postaviti dodatne mjerne uređaje. Parametri koji se prate na četiri mjerne postaje pokazali su da nije bilo prekoračenja graničnih vrijesnosti ni ugrožavanja zdravlja ljudi.



Inspekcija nije imala primjedbi za provođenje projekta, već samo preporuka za smanjenje neugodnih mirisa. Ali zdravlje ljudi nije bilo ugroženo. Ne možemo dočekati sljedeću zimu, a da ovaj problem nije riješen - kazao je Vela.



Replicirala mu je Aida Batarelo (SDP) kazavši kako je u mandatu bivšeg gradonačelnika Ive Baldasara za otkup zemljišta i pripremu dokumentacije utrošeno 22 milijuna kuna.



- Postojala je dobra volja i prethodnika - podvukla je.