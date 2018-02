Dovoljna je iskra da zapali suhe agave iznad Prve vidilice, ravnatelj park-šume poručuje: Vi ste novinar, ne možete suditi u kakvom su stanju biljke

U zadnje vrijeme spominju se agave, ali, nažalost, kao prijetnja. Zbog ljudskog nemara. Jedna se odronila na Firulama, i već je savjetnik za komunalu Ivica Grubišić Gire obećao kako će se nekoliko "nepoćudnih" agava ukloniti.

Međutim, na Marjanu stoje zapuštene agave na šetnici od Prve vidilice prema crkvi sv. Nikole, pa i dalje prema Marangunićevu šetalištu. Sa sjeverne strane šetališta listovi su, osobito u donjim dijelovima, sasušeni ili vandalizirani "potpisima" budala koje su mislile da je "štos" ostaviti takav trag. Sve skupa, dojam je očajan. No, to je još mila majka prema onome što se nalazi na južnoj strani šetnice. Stabljike davno procvjetalih agava osušene su, neke su potpuno istrunule, kao i njihovi dugački listovi, i leže izvaljene u visokoj travi koja je tko zna kada pokošena.

Mnoge suhe stabljike nekad velikih cvjetova agava ispod šetnice su slomljene. To što nisu pale ljudima na glavu stvar je konfiguracije terena. Kad su se o ovom prostoru brinuli "Parkovi i nasadi", njihov bivši ravnatelj Stipe Radoš Knježević izjavio je za "Slobodnu" kako osušeni cvjetovi agava predstavljaju opasnost od požara i da ih se zato uklanja s Marjana.

Dapače, Robert Koharević, sadašnji prvi čovjek Javne ustanove za upravljanje park-šumom Marjan, u čijoj nadležnosti je ovo područje, dok je radio u "Parkovima", u veljači 2010., kazao je kako se "posebna pažnja posvetila upravo agavama kao simbolima Splita, gdje se pazilo da se sačuva svaki zdravi cvijet, a uklone samo oni koji su se osušili".

Upitali smo Koharevića zašto su agave na Marjanu zapuštene i zašto se ne uklanjaju osušeni cvjetovi i listovi koji predstavljaju opasnost od požara.

– To što smo kolega Radoš i ja kazali tada, stoji i danas, ali vrijedi znati da je to ipak bilo prije oko osam godina. Od tada smo i mi ostarjeli, a da ne govorimo o agavama, od kojih su neke od tada procvjetale i odumrle. I danas stojim iza svojih riječi tada izrečenih, samo pitanje je percepcije što znači zapuštenost – odgovorio nam je ravnatelj Javne ustanove, po kojem samo stručnjaci smiju govoriti u kakvom su stanju agave na Marjanu.

– Naime, vi, koliko znam, niste ni šumar ni agronom. Stoga je vaša procjena čisto subjektivna karaktera, a posao novinara je da čitatelju preda objektivnu informaciju. Valja znati dinamiku radova, što se kad i na koji način radi, pa vas onda pozivam da malo prošećete prema Marjanu za oko mjesec dana, kada ćemo, kao i svake godine, pristupiti rezidbi i čišćenju agava. Ujedno, treba napomenuti da neki naši sugrađani očito imaju višak energije i vremena pa tako uništavaju agave urezujući imena i poruke na listovima – smatra Koharević.

Lijepo je znati da će se uskoro pristupiti rješavanju ovog problema. No, Šumarski fakultet u Zagrebu, koji je radio plan gospodarenja Marjanom 2008., upravo je područje ispod ove šetnice istaknuo kao ono s najvišim rizikom od požara. Zato ostavljanje lakozapaljivih cvjetova agava da trunu kao da smo u džungli, osim što nije lijepo, svakako nije ni protupožarna mjera kojom se Marjan čuva.