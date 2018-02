Epilog uličnog boksa u Splitu: doznajemo kako su škole kaznile svoje učenice za šokantnu tučnjavu

Tučnjava dviju splitskih srednjoškolki javno objavljena na društvenim mrežama krajem siječnja u jednom slučaju rezultirala je izrečenom sankcijom u vidu odgojne mjere, dok je u drugom slučaju škola aktivirala stručni tim koji radi s učenicima i nastavnicima.



Srednja tehnička prometna škola Split je za svoju učenicu drugog razreda te za sve ostale učenike i nastavno osoblje organizirala sustavan rad kojim nastoje prevladati posljedice događaja i izbjeći slične situacije. Ekonomsko birotehnička škola Split izrekla je za svoju učenicu prvog razreda odgojnu mjeru ukora.



U Srednjoj tehničkoj prometnoj školi saznali smo kako je ravnatelj dipl. ing. Josip Balić službeno odsutan, a ostali djelatnici pokazali su se dosta zatvoreni za razgovor s predstavnikom medija. Neslužbenim kanalima, saznajemo da škola nije ni razmišljala o odgojnoj mjeri za svoju učenicu.



Njihova prva reakcija bila je naći način kako lakše prevladati posljedice događaja, kako samoj učenici, tako i ostalim srednjoškolcima, od kojih su neki bili u publici, te njihovim nastavnicima. Od tada rade na slučaju i kontinuirano razgovorima obuhvaćaju sve koji su na bilo koji način bili uključeni u nemilu situaciju. Što se tiče odgojne mjere, kako saznajemo, nisu ni razmišljali o njoj jer se sve dogodilo izvan škole.



Žalba na odluku



S druge strane, učenica prvog razreda srednje škole koja ide u Ekonomsko birotehničku školu ima sada u svojim podacima odgojnu mjeru ukora. Kontaktirali smo ravnateljicu prof. Nedu Bartulin.



- Napravili smo sve što smo u zakonskim okvirima morali napraviti, a mislim da se o ovom slučaju već i previše pisalo – kazala nam je ravnateljica Bartulin.



Iz njene šture izjave teško je bilo zaključiti što se točno poduzelo, a kamoli da je u samoj školi bilo neslaganja oko mjera koje treba poduzeti.

Kako saznajemo iz dobro obaviještenih izvora, jednoglasnom odlukom u Razrednom vijeću koje ima 13 članova i čine ga nastavnici koji predaju u školi za učenicu se izrekla odgojna mjera ukora. Međutim, Školski odbor se žalio na odluku i tražio da se srednjoškolki izrekne opomena pred isključenje. Radi se o mjeri koja njoj, kao učenici prvog razreda, ostaje u podacima sve četiri godine i koja znači da svaki sljedeći prekršaj može dovesti do isključenja.



Školski odbor sastoji se od sedam članova, od kojih su troje profesori u istoj školi, jedan je predstavnik roditelja te još tri člana koje su također osobe izvana, i nisu ni na koji način vezane za školu osim svojim angažmanom u odboru.



Razlog njihova ustrajavanja na mjeri opomene pred isključenjem je mišljenje kako je na temelju događaja povrijeđen ugled škole. Ravnateljica je podržala njihov stav, ali unatoč tome Razredno vijeće je odbilo zahtjev i ostalo pri blažoj mjeri.



'Sankcije su kontraefekt'



Upitali smo dr. sc. Jasminku Horvatić, profesoricu psihologije i stalnu sudsku vještakinju, koji se pristup kod ovakvih situacija pokazao učinkovitijim.



- Ne mogu govoriti o konkretnom slučaju jer nisam uključena u rad s tim djevojkama, ali načelno kod takvih situacija je sigurno kako je njima potrebna stručna pomoć. Kako njima, tako i obiteljima. Sve drugo nema smisla, sankcije su kontraefekt jer one trebaju pomoć. Ključna stvar je da one nisu sretne te su time već kažnjene na jedan način – kazala nam je Horvatić.



Razgovarali smo i s ravnateljem jedne od splitskih srednjih škola koliko je uobičajeno izricanje sankcija u ovakvim situacijama.



- Mislim da su sankcije pretjerane kada se radi o nečemu što je bilo izvan škole. Ne može se ići na to da su oni 24 sata učenici, ne možemo kažnjavati životni stil. Uloga učenika je vezana za školu, a naš posao je da razumijemo djecu, njihovo ponašanje uvjetovano turbulencijama odrastanja, kazne ništa ne znače. Drugi problem u toj situaciji je što se Školski odbor upleće u odluke Razrednog vijeća gdje se rješavaju pedagoški problemi. Od tri profesora u Školskom odboru možda niti jedan ne radi s tom učenicom, a četiri preostala člana nemaju veze s radom s učenicima. Sankcija učenika samo etiketira, mi smo imali učenika kojeg smo prema ponašanju mogli izbaciti, a sada je na trećoj godini fakulteta. Znamo što je Isus kazao o jednoj zabludjeloj ovci... - rekao nam je sugovornik koji je želio ostati anoniman da ne ostavi dojam kako proziva kolege iz drugih škola.