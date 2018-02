Onda, je li ovo Afrika original ili Afrika u Splitu? Kad je stanoviti afrički, kako se predstavio, poslovni čovjek ostao zgrožen Splitom, i to usred ljeta, prozvavši ga Afrikom sa strujom, hrpa je komentara zatrpalo društvene mreže jer, kao, što on ima nama solit pamet. A dobro, a čovjek je zapravo bio blagonaklon.



Što bi bilo da svrati sad u Split nakon što smo zatrovali zrak, zemlju i vodu. Ostalo je još čisto more, ali s obzirom na naše 'afričke navike' moglo bi ovoga lita i to otić kvragu.



A da, ove fotografije "parkinga" snimljene su u Tršćanskoj ulici, skoro u samom centru grada. Pala je sinoć kišica i nastalo je to što vidite, rupetine pune vode, izlazak iz vozila gotovo nemoguć, a podosta je amortizera već tradicionalno tu stradalo.



Ma, koga je briga za ljude i njihove potrebe, glavno da smo mi povećali prirez, a što se vi imate bunit. Jel' imate struju? Imate! E pa onda...